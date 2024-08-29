САП подала иск на гражданскую конфискацию активов на 3,3 млн грн, принадлежащих семье начальника отдела полиции Киева
29 августа прокурор САП в Высший антикоррупционный суд подал иск о признании необоснованными активов на сумму 3,3 млн и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), которые формально принадлежат жене, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Во время проведения НАПК мониторинга образа жизни чиновника и его семьи, а также ориентируясь на доказательства, собранные прокурором САП, установлено, что близкие родственники чиновника в 2021-2022 годах приобрели квартиру в Киеве и автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 г.в, не имея законных доходов для приобретения. По заявлению прокурора об обеспечении иска ВАКС наложен арест на это имущество.
Основанием для начала проверки образа жизни служащего стало обнародование журналистского расследования "Украинской правды", в котором указана информация о внесении служащим в декларацию за 2022 год сведений о стоимости квартиры в столичной многоэтажке, которая составляет всего 15 тыс. грн, и автомобиля - 3 тыс. грн.
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Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.
А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
І цей орган курує татаров, про якого брехав недавно зеленський!