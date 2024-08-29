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Новости Борьба с коррупцией
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САП подала иск на гражданскую конфискацию активов на 3,3 млн грн, принадлежащих семье начальника отдела полиции Киева

конфіскація

29 августа прокурор САП в Высший антикоррупционный суд подал иск о признании необоснованными активов на сумму 3,3 млн и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), которые формально принадлежат жене, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Во время проведения НАПК мониторинга образа жизни чиновника и его семьи, а также ориентируясь на доказательства, собранные прокурором САП, установлено, что близкие родственники чиновника в 2021-2022 годах приобрели квартиру в Киеве и автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 г.в, не имея законных доходов для приобретения. По заявлению прокурора об обеспечении иска ВАКС наложен арест на это имущество.

Основанием для начала проверки образа жизни служащего стало обнародование журналистского расследования "Украинской правды", в котором указана информация о внесении служащим в декларацию за 2022 год сведений о стоимости квартиры в столичной многоэтажке, которая составляет всего 15 тыс. грн, и автомобиля - 3 тыс. грн.

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Автор: 

конфискация (599) Нацполиция (16437) САП (2062) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+9
Не розумію, чого тут не пишуть фамілії, хоча у всіх інтернет виданнях вказують конкретну особу?
Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.

А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
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29.08.2024 19:40
+4
"яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля - 3 тис. грн. " - только природная наглость полициянта могла подобное придумать....
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29.08.2024 19:01
+4
Януковощ цілодобово ходить мається, і відчуває себе шльопером початківцем перед цим квартальним шоблом.
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29.08.2024 19:15
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Правила форума Совет форумчан
"яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля - 3 тис. грн. " - только природная наглость полициянта могла подобное придумать....
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29.08.2024 19:01 Ответить
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29.08.2024 19:02 Ответить
Януковощ цілодобово ходить мається, і відчуває себе шльопером початківцем перед цим квартальним шоблом.
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29.08.2024 19:15 Ответить
Не розумію, чого тут не пишуть фамілії, хоча у всіх інтернет виданнях вказують конкретну особу?
Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.

А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
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29.08.2024 19:40 Ответить
собака с полицией обещала прийти...
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29.08.2024 19:19 Ответить
Авто, знайдені кошти та кошти від реалізованого майна - волонтерам. Вони краще їм раду дадуть.
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29.08.2024 20:04 Ответить
Гарненький приклад для підлеглих - зелений бур'ян буяє!
І цей орган курує татаров, про якого брехав недавно зеленський!
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29.08.2024 20:07 Ответить
ведеться службове розслідування по голові Нацполу Віговському,що через сестру торгував контрафактним пальним.То невже підлеглі такого рангу можуть бути кращими?(((
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29.08.2024 20:35 Ответить
А кто его ставил .продвигал Нет К нас большая часть чиновников паскуды
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30.08.2024 09:39 Ответить
 
 