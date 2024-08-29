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Новини Боротьба з корупцією
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САП подала позов на цивільну конфіскацію активів на 3,3 млн грн, що належать родині начальника відділу поліції Києва

конфіскація

29 серпня прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Під час проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021-2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 р.в, не маючи законних доходів для придбання. За заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.

Підставою для початку перевірки способу життя службовця стало оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", в якому зазначена інформація про внесення службовцем у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири в столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля – 3 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд конфіскував необгрунтовані активи на 7 млн грн, що належать посадовцю ДБР та його дружині-прокурору, - САП

Автор: 

конфіскація (849) Нацполіція (15142) САП (2212) НАЗК (1684)


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Топ коментарі
+9
Не розумію, чого тут не пишуть фамілії, хоча у всіх інтернет виданнях вказують конкретну особу?
Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.

А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
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29.08.2024 19:40
+4
"яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля - 3 тис. грн. " - только природная наглость полициянта могла подобное придумать....
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29.08.2024 19:01
+4
Януковощ цілодобово ходить мається, і відчуває себе шльопером початківцем перед цим квартальним шоблом.
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29.08.2024 19:15
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"яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля - 3 тис. грн. " - только природная наглость полициянта могла подобное придумать....
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29.08.2024 19:01 Відповісти
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29.08.2024 19:02 Відповісти
Януковощ цілодобово ходить мається, і відчуває себе шльопером початківцем перед цим квартальним шоблом.
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29.08.2024 19:15 Відповісти
Не розумію, чого тут не пишуть фамілії, хоча у всіх інтернет виданнях вказують конкретну особу?
Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.

А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
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29.08.2024 19:40 Відповісти
собака с полицией обещала прийти...
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29.08.2024 19:19 Відповісти
Авто, знайдені кошти та кошти від реалізованого майна - волонтерам. Вони краще їм раду дадуть.
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29.08.2024 20:04 Відповісти
Гарненький приклад для підлеглих - зелений бур'ян буяє!
І цей орган курує татаров, про якого брехав недавно зеленський!
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29.08.2024 20:07 Відповісти
ведеться службове розслідування по голові Нацполу Віговському,що через сестру торгував контрафактним пальним.То невже підлеглі такого рангу можуть бути кращими?(((
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29.08.2024 20:35 Відповісти
А кто его ставил .продвигал Нет К нас большая часть чиновников паскуды
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30.08.2024 09:39 Відповісти
 
 