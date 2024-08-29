САП подала позов на цивільну конфіскацію активів на 3,3 млн грн, що належать родині начальника відділу поліції Києва
29 серпня прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Під час проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021-2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 р.в, не маючи законних доходів для придбання. За заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.
Підставою для початку перевірки способу життя службовця стало оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", в якому зазначена інформація про внесення службовцем у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири в столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля – 3 тис. грн.
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Раніше цей поліціянт жив у Донецьку і хрен без солі доїдав. У 2014 бігав по Донецьку з георгієвською стрічкою.
А зараз більше 10 млн. у банках держить.
Ось його декларація https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/60f267ff-74dc-4080-a4ad-87208f23705f/
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/31/novyna/polityka/sap-podala-pozov-pro-konfiskacziyu-majna-ekszastupnyka-dyrektora-departamentu-policziyi САП подала позов про конфіскацію майна ексзаступника директора департаменту поліції
Чому його ще у 2014 році не звільнили?
І цей орган курує татаров, про якого брехав недавно зеленський!