САП подала позов на цивільну конфіскацію активів на 3,3 млн грн, що належать родині начальника відділу поліції Києва

29 серпня прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Під час проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021-2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 р.в, не маючи законних доходів для придбання. За заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.

Підставою для початку перевірки способу життя службовця стало оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", в якому зазначена інформація про внесення службовцем у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири в столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля – 3 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд конфіскував необгрунтовані активи на 7 млн грн, що належать посадовцю ДБР та його дружині-прокурору, - САП