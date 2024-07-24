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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд конфіскував необгрунтовані активи на 7 млн грн, що належать посадовцю ДБР та його дружині-прокурору, - САП

антикоррупционный,вакс

ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору. Майно буде стягнуто в дохід держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

24 липня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

  • квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
  • машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

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Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

Автор: 

конфіскація (848) САП (2210) Антикорупційний суд ВАКС (1944) ДБР (3477)


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Васал мого васала - не мій васал....
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24.07.2024 18:57 Відповісти
А самі власники вилученого нехай і далі крадуть та беруть хабарі?
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24.07.2024 19:03 Відповісти
І де аони кохатися починають? Невже Арсенальна, чи Сільпо біля Слави??? За ручьку, і такі закохані)))
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24.07.2024 19:05 Відповісти

Майно буде стягнуто в дохід держави
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24.07.2024 19:08 Відповісти
вакс, все поверне взад, та й ще з компенсацією!
бо, майно можновладців, то святе!
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24.07.2024 19:49 Відповісти
Хороша новина насправді
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24.07.2024 20:18 Відповісти
Тому чорти і закон прийняли корупціонер вімажеться штрафом всю вр розігнать суддів прокурорів перевірить і всю їхню рідню . Майно по мінімуму надлишки на військо контроль за цим незалежні іноземні органи
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24.07.2024 20:33 Відповісти
"суд визнав частково необґрунтованим інший актив..." - тобто, половина квартири закона, а туалет і кухня - ні?
А чому ця "необгрунтована" банда ще й досі на волі, а не в СІЗО і не дає покази ЗВІДКИ оті "кольоси"?
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24.07.2024 20:35 Відповісти
А скільки мільйонів залишив їм на проживання?
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24.07.2024 21:34 Відповісти
 
 