Антикорупційний суд конфіскував необгрунтовані активи на 7 млн грн, що належать посадовцю ДБР та його дружині-прокурору, - САП

ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору. Майно буде стягнуто в дохід держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

24 липня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;

машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

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Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.