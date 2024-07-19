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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд взяв під варту із можливістю 200 млн грн застави підозрюваного у легалізації частини хабаря ексглаві ДФС Насірову

насіров

Слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у легалізації частини хабаря, що одержав голова Державної фіскальної служби на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом 5 днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито схему легалізації 21 млн євро хабаря ексголовою ДФС, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

За інформацією ЗМІ, мова йде про тестя колишнього голови ДФС Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського.

Нагадуємо, 16 червня НАБУ і САП повідомили про викриття схеми легалізації частини хабаря, одержаного у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Головою ДФС у зазначений період був Роман Насіров.

Справа хабаря голові ДФС

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.

2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.

Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Автор: 

Насіров Роман (991) САП (2248) Антикорупційний суд ВАКС (2013)


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Топ коментарі
+3
Насіров швидше помре від старості чим сяде )
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19.07.2024 19:58 Відповісти
+2
...він повинен,вже не один рік на нарах баланду їсти та вони про якусь заставу трендять недолугі.
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19.07.2024 19:58 Відповісти
+2
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19.07.2024 20:09 Відповісти
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Невже і через це, утік болюбський з України, з чужим паспортом???
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19.07.2024 19:56 Відповісти
Насіров швидше помре від старості чим сяде )
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19.07.2024 19:58 Відповісти
...він повинен,вже не один рік на нарах баланду їсти та вони про якусь заставу трендять недолугі.
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19.07.2024 19:58 Відповісти
Ворон ворону око не виклює
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19.07.2024 20:13 Відповісти
Це і є, ота суддівська схема заробітчанства, затягування часу, втрати частини документів, потім смерть свідків, відпустка судді, просто ігнорування ним, - від імені України!!!
Усьо ж па РИГламенту ..
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19.07.2024 20:08 Відповісти
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19.07.2024 20:09 Відповісти
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19.07.2024 20:51 Відповісти
Це ж було вже (с). Шерстяне одіялко приготували?
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19.07.2024 21:23 Відповісти
А є підстави на ці 200 мільйонів ? Чи це для показухи, щоб нарІд бачив "працю" ? І чи це реально для Насірова, бо він ПОХЄРИТЬ всі вимоги "показушників" по важливим обставинам ?
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28.07.2024 12:23 Відповісти
 
 