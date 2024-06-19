Викрито схему легалізації 21 млн євро хабаря ексголовою ДФС, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

НАБУ і САП викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр. Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину хабаря у сумі 7,9 млн євро, яки знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Про підозру повідомили:

близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);

раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

Головою ДФС у зазначений період був Роман Насіров.

Справа хабаря голові ДФС

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.

2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.

Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.