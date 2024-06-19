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Новости Борьба с коррупцией
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Разоблачена схема легализации 21 млн евро взятки экс-председателем ДФС, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

насіров

НАБУ и САП разоблачили схему легализации части взятки, полученной в 2015 - 2016 гг. главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС поспособствовало последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

Схема легалізація хабаря Насірову

В течение мая 2017 - апреля 2018 гг. указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг. В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть взятки в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

О подозрении сообщили:

  • близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части взятки в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.

Главой ГФС в указанный период был Роман Насиров.

Дело взятки главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Автор: 

НАБУ (4224) НДС (420) ГФС (3599) Насиров Роман (763) САП (2072)


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Дуже актуально викрили схеми 2015-16 років… А після 2019 року корупцію побороли, чи просто НАБУ не дозволяють розслідувати те, коїться за нинішньої влади? Чи просто масштаби вражають
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19.06.2024 16:44 Ответить
А під яку суму застави його відпустили? І це навіть не в євро чи у долярах
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19.06.2024 16:50 Ответить
А отих хірургів, з Феофанії, що робили опереції без скальпелів Насралову, уже осудили, чи вони так і далі, гроші косять за оті одіяла казенні з лікарні??

Скільки ж, таких насралових, на посадах сидить в ЦОВВ, і сьогодні…??
В ОПУ, кого попало, на посади не призначають…
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19.06.2024 16:52 Ответить
Їх вже всіх давно повідпускали під заставу, протягнуть час, вийдуть за поправками лозового!
А потім... ми їм ще й збитки заплатимо, отож собі дорожче

Петицію про скасування попавок лозового Зеленський розглядає вже пів року!
Мабуть жнива на тих у кого термін спливає

https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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19.06.2024 17:26 Ответить
Коли вони вже подавляться?!
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19.06.2024 17:12 Ответить
"Коли вони вже подавляться?" - ніколи.
Їх можна тільки УДАВИТИ, по іншому - ніяк.
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19.06.2024 17:20 Ответить
ахахахахахахаха, нормально вирішили інфопривід покрутити на стару тємку по які вже *** шо буде, добре що зараз не так! ахахаха ******
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19.06.2024 17:31 Ответить
Добре, що зараз не так ))
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19.06.2024 18:08 Ответить
це шо за Пороха було? Та ну нах! Не може бути! Ті хто на Шабуніна накидають кров'ю розпишуться що це неможливо!
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20.06.2024 15:11 Ответить
 
 