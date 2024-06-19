Разоблачена схема легализации 21 млн евро взятки экс-председателем ДФС, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

НАБУ и САП разоблачили схему легализации части взятки, полученной в 2015 - 2016 гг. главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС поспособствовало последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

В течение мая 2017 - апреля 2018 гг. указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг. В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть взятки в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

О подозрении сообщили:

близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);

советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части взятки в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.

Главой ГФС в указанный период был Роман Насиров.

Дело взятки главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.