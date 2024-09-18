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Денісова (883) розслідування (2245) НАЗК (1669) незаконне збагачення (164)

НАЗК виявило в ексомбудсменки Денісової ознаки незаконного збагачення на понад 42 млн грн

Ексомбудсменка Людмила Денісова

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло в колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 мільйони гривень. Нацполіція розпочала кримінальні провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук НАЗК.

Зазначається, що після повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

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Також за результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

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Топ коментарі
+21
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18.09.2024 18:31
+18
НАЗК виявило … попередило Денисову, що час виїжджати з України.
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18.09.2024 18:36
+13
вона колишня, тож довіряти татарівському НАЗК не варто поспішати...цікаво, взагалі, як омбудсмен може "незаконно збагатитись"? Це ж не депутат, митник, суддя, мент чи прокурор....
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18.09.2024 18:35
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18.09.2024 18:31 Відповісти
Ну нікада такова нєбила, і вот - апядь!!
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18.09.2024 18:32 Відповісти
Не может быть...)))
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18.09.2024 22:07 Відповісти
вона колишня, тож довіряти татарівському НАЗК не варто поспішати...цікаво, взагалі, як омбудсмен може "незаконно збагатитись"? Це ж не депутат, митник, суддя, мент чи прокурор....
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18.09.2024 18:35 Відповісти
Відповідно до ст. 3685 Кримінального кодексу України під незаконним збагаченням варто розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
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18.09.2024 18:49 Відповісти
це так, але понад 32,4 млн грн! Як вона могла їх наколотити? От просто цікаво джерело, зважаючт що вона омбудсмен... А порахувати можна по-різному...
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18.09.2024 19:00 Відповісти
Читай внимательно!
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18.09.2024 21:11 Відповісти
значить і омбудсменші хабарі носили за щось, за решалово
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19.09.2024 07:17 Відповісти
на 110, 5 тис. грн ... подумаєш ... дрібниці ...
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18.09.2024 19:46 Відповісти
НАЗК виявило … попередило Денисову, що час виїжджати з України.
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18.09.2024 18:36 Відповісти
А її ж жЮлька навчила. Вона ж її кодла рождьйонная
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18.09.2024 18:46 Відповісти
в казіно виграла.бігом захищати їхні статки
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18.09.2024 18:48 Відповісти
Бабушка та пра бабушка подарувала- як завжди
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18.09.2024 18:53 Відповісти
Выращивала лук на подоконнике,в каждой комнате.
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18.09.2024 22:08 Відповісти
Помста НАБУ/САП за Резніченка ?
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18.09.2024 18:49 Відповісти
З такими темпами НАЗК швиденько і єрмака з зеленським запідозрить у незаконному збагаченні , жах .
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18.09.2024 18:49 Відповісти
Резніченка готують до евакуації за кордон бо багато знає а Денісову можна кошмарити.
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18.09.2024 18:51 Відповісти
Юлина школа
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18.09.2024 18:52 Відповісти
Полізли, полізли продажні тролі...
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18.09.2024 19:27 Відповісти
ванья, а де тЮлька, з Еміратів приїхало?
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19.09.2024 07:18 Відповісти
тю, ***.
там, же, нормальна схема, через придністров'є. часу, до кінця тижня. ну, або, як що юлька подзвонить, то до кінця місяця.
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18.09.2024 18:52 Відповісти
успешный бизнес - тетка малиной торговала на привокзальной станции. Завидуйте молча !
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18.09.2024 18:56 Відповісти
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18.09.2024 18:57 Відповісти
люди как люди ,любят деньги и пожрать смачно
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18.09.2024 19:05 Відповісти
яке їхало, таке й здибало.
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18.09.2024 19:20 Відповісти
Люди кажуть: "яке йшло, таких і надибало..."
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18.09.2024 19:32 Відповісти
дєнісова **** дай на дрони пару мільйонов
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18.09.2024 19:10 Відповісти
попроси у гівняка, дасть.
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18.09.2024 19:17 Відповісти
центр 820 дай на дрони !!!
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19.09.2024 07:14 Відповісти
Во власти, начиная с среднего звена и выше, чиновников и депутатов живущих честно на свою зарплату не существует в природе, у них всех есть дорогие машины, квартиры, загородные дома в поселках закрытого типа с охраной, они отдыхают и лечатся в дорогих западных курортах и больницах, всем этим также пользуются их дети и близкие родственники. Так что, если кого то обвинили в незаконном збагаченні, то это местные разборки, которые выдают за борьбу с коррупцией.
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18.09.2024 19:10 Відповісти
Жить и жрать. Причём жить как можно дольше и жрать как можно слаще ( Лохновский. сериал Вечный зов )
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18.09.2024 19:11 Відповісти
Вона незаконно збагачувалася ще з часів роботи з Тимошенко. А може і ще раніше.
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18.09.2024 19:12 Відповісти
як для міністра соцполітики досить таки і ********,) все було пА пАнятіям) чи вона тоді в Арсена чесна була?),
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18.09.2024 19:13 Відповісти
НАЗК виявило? ОПешні дуполизи?! Вони виявляють лише за вказівки антимайданного чеченовбивці. Де слуги урода Одарченко і Дмитрук?! Це надзвичайно потужний план нікчемного гідранта?
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18.09.2024 19:15 Відповісти
В українському владному корупційному болоті без змін.Тихенько собі булькає і тільки інколи повонює несподіваними міазмами.Фу,гидота!Щоб ви всі ненажерливі покидьки поскоріше здохли!
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18.09.2024 19:17 Відповісти
Чесно чуб диба стає,всі при владі крадії,вори в законі,чи в (загоні)крадуть як перед якоюсь погибелю,люди в голову не вкладаєт,ся щоб так красти,а главне всі правителі України.І главне війна йде гинуть найдостойніші,а їм хоть би хни щурі ви вонючі.
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18.09.2024 19:33 Відповісти
або завтра втече
або вийде під залог 2 млн
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18.09.2024 19:35 Відповісти
Оце так омбудсмен, найпотужніший... мабуть і вона незабаром за кордон звалить. Вона ще більшій підар ніж кацапи.
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18.09.2024 19:50 Відповісти
Люди, ви даремно кривляєтесь !! Якби ви побачи декларації багатьох чиновників і бізнесменів, ви б не дивувалися !

Там роман "Война і мір" - простирадла на десятки метрів. Заплутатись легко.

Пожаліти Люду треба !
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18.09.2024 19:50 Відповісти
Це та , що грворила пр згввлтування українок на початку війни за це зелена влвда її швидко прибрарла з посади, а тепер з нею розбираються своїми методами.
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18.09.2024 19:53 Відповісти
Ця "шапокляк" в окулярах ніколи не викликала довіри.
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18.09.2024 19:57 Відповісти
не може бути такого
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18.09.2024 19:59 Відповісти
Пора протоптаним,провіриним шляхом за одарченком.
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18.09.2024 22:42 Відповісти
 
 