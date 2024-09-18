НАЗК виявило в ексомбудсменки Денісової ознаки незаконного збагачення на понад 42 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло в колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 мільйони гривень. Нацполіція розпочала кримінальні провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук НАЗК.

Зазначається, що після повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

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Також за результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

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