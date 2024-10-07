Прокуратура клопотатиме про арешт голови Хмельницької МСЕК Крупи, - Офіс генпрокурора
Прокуратура клопотатиме про обрання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Плануємо звертатися до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила вона.
За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу розпочнеться у Печерському райсуді столиці орієнтовно в обід.
Що передувало?
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гроші йдуть знизу до верху. Це ціла система. Вона тих "людей" в очі не бачила та не знає хто вони.
можливо
Прокуратура клопотатиме...
а потім відпустить
бо прокурор Дужестурбований
А де решта визначних людей кінця епохи бідності- чоловік, зять , син?
Якщо її посадити реально - то тоді потрібно пересадити половину лікарів.
В нас і тюрем скільки не хватить.
Так що надія на заставу, а там і в топку.
Ця сволота повинна отримати довічне.
Не страна, а анекдот. Шоу 95 квартала. Только уже НЕ СМЕШНО!