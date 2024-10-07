УКР
Прокуратура клопотатиме про арешт голови Хмельницької МСЕК Крупи, - Офіс генпрокурора

Прокуратура клопотатиме про арешт очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Прокуратура клопотатиме про обрання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Плануємо звертатися до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила вона.

За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу розпочнеться у Печерському райсуді столиці орієнтовно в обід.

Що передувало?

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

арешт (2549) незаконне збагачення (207) Офіс Генпрокурора (3400) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
+16
Ще раз: Нагадаємо, у Києві чоловік https://kyiv.novyny.live/u-kiievi-cholovik-vkrav-zubnu-pastu-v-aptetsi-iak-iogo-pokarav-sud-204043.html вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
07.10.2024 12:30 Відповісти
+15
я думав що вона в вже сидить, а тут дали час щоб відкупитися або втекти.
07.10.2024 12:31 Відповісти
+11
А що, вона ще не втікла? За арешт Дмитрука теж "клопотали", а зараз "шукають" з Інтерполом
07.10.2024 12:29 Відповісти
07.10.2024 12:29 Відповісти
07.10.2024 12:31 Відповісти
ЗЕлуплені "суди" можуть присудити що завгодно! Наприклад - випустити тьотку на волю і повернути їй всі речові докази 6 млн. дол..
07.10.2024 12:45 Відповісти
Шоб не довелося у Монако її шукати.
07.10.2024 12:30 Відповісти
07.10.2024 12:30 Відповісти
будь ласка не плутайте трамвай з червоним світлом..., там людина вкрала, а тут люди добровільно несли гроші в обмін на послуги, які не передбачені посадовою інструкцією цієї тітоньки...
07.10.2024 12:33 Відповісти
Сходіть до лікаря на обстеження когнітивних функцій.
07.10.2024 12:52 Відповісти
Ви ж не думаєте що клієнти їй реально нанесли 5 млн доларів, купу нерухомості за кордоном?
Гроші йдуть знизу до верху. Це ціла система. Вона тих "людей" в очі не бачила та не знає хто вони.
07.10.2024 12:55 Відповісти
Я не юрист, но очевидно, что грех вора сигарет и ее грех перед страной и народом не сопоставим.
07.10.2024 13:06 Відповісти
Ну, звичайно! За сигарети потрібно посадить. Який з них відкат для суддів! А Тетяну Крупу не-з-з--з-з я! Вона лише для себе тяжко заробила мільйони. А скільки вона передала наверх!! То-то.
07.10.2024 13:41 Відповісти
Так, підробка медичних документів просто не передбачена посадовою інструкцієй! Майже свята людина. Люди просто їй принесли майже $6 млн.
07.10.2024 13:26 Відповісти
Це вона так служила народу.
07.10.2024 13:56 Відповісти
А якщо би вкрав пачку прокладок - взагалі би РОЗСТРІЛЯЛИ!
07.10.2024 13:20 Відповісти
А коли фіктивний диагноз "Здоров" виноситься явно хворій людині, чому нема стільки галасу, кримінальних справ?.. Саме таких "діагнозів" виноситься щоденно у десятки разів більше, і навідь без взагалі ніякого огляду!
07.10.2024 12:31 Відповісти
не спішить. Ще "коридор" не організували.
07.10.2024 12:33 Відповісти
07.10.2024 12:35 Відповісти
Еще "весЧдоки" не поделили!
07.10.2024 13:01 Відповісти
Коли вчора Голованов на своєму каналі зачитав, що скільки грошей та дорогоцінностей знайшли у неї в мене очі на лоба полізли. Ось підождіть, наш "справедливий" суд випустить її під заставу в якихось 100 тис. грн. Треба цю ссуку повісити на стовпі в центрі міста, а все те шо вона накрала передати на потребу ЗСУ!
07.10.2024 12:33 Відповісти
При першвй спробі арешту голови МСЕК виявилось, що в групі захвату всі інваліди першої групи...
07.10.2024 12:37 Відповісти
А кураторов с ОПи теж прівлєкут??
07.10.2024 12:37 Відповісти
за пів року
можливо
Прокуратура клопотатиме...
а потім відпустить
бо прокурор Дужестурбований
07.10.2024 12:39 Відповісти
А чого тільки суд стосовно заслуженого лікаря України?
А де решта визначних людей кінця епохи бідності- чоловік, зять , син?
07.10.2024 12:43 Відповісти
Поділяться. Домовляться. Вийде. і буде дальше дерибанити.
07.10.2024 12:46 Відповісти
Вона в цьому бізнесі вже давно. І багато знає.
Якщо її посадити реально - то тоді потрібно пересадити половину лікарів.
В нас і тюрем скільки не хватить.
Так що надія на заставу, а там і в топку.
07.10.2024 12:50 Відповісти
шум для хом'ячків... нічого не буде. бо нічого не можливо довести... на жаль... все найшла, або самі правоохоронці і підкинули вночі, коли вони кріпко спали - за руку не впіймали, хабарництво/корупцію не пришиєш вже... але так і було задумано...
07.10.2024 12:51 Відповісти
За вкрадений плавлений сирок дають кілька років.
Ця сволота повинна отримати довічне.
07.10.2024 12:55 Відповісти
Могла б вже з Австріі приветіки передавати - мабуть не може нал витягти з Украіни
07.10.2024 12:58 Відповісти
"Слуги" візьмуть її на "поруки",а вилучені доляри підуть в "общак"партії бонапарта криворогульського..
07.10.2024 13:01 Відповісти
Теримн "хлопотать" в данном контексте, если вдуматься, звучит глупо.
07.10.2024 13:12 Відповісти
А что, были еще варианты? Не удивлюсь, если не найдется законных підстав ее уволить. Ну может отстранят на время следствия, а потом она через суд восстановится и еще компенсацию получит.

Не страна, а анекдот. Шоу 95 квартала. Только уже НЕ СМЕШНО!
07.10.2024 13:32 Відповісти
а як же по інших областях? будуть і надалі спокійно 'працювати' ?
07.10.2024 13:33 Відповісти
вони так спішать що вона скоріше втече ніж вони там щось зроблять
07.10.2024 14:11 Відповісти
.... нічого нікому не буде, вона ще як скаже для кого ці гроші збирала на верхівці влади, то ще й отримає медаль, як алєг татаров ...
07.10.2024 18:15 Відповісти
 
 