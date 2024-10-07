Прокуратура клопотатиме про арешт голови Хмельницької МСЕК Крупи, - Офіс генпрокурора

Прокуратура клопотатиме про обрання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Плануємо звертатися до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила вона.

За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу розпочнеться у Печерському райсуді столиці орієнтовно в обід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР

Що передувало?

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Також читайте: Заробив 3,7 млн грн на фіктивній поставці комплектуючих до дронів для військових: на Закарпатті поліцейські викрили підприємця