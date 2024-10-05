"Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК на Хмельнитчине Крупу, задержанную ГБР

Областная организация "Слуги народа" инициирует отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.

Об этом говорится в заявлении Хмельницкой областной организации партии "Слуга Народа" в связи с разоблачением работниками ГБР руководителя Хмельницкого областного МСЭК, которая является депутатом Хмельницкого областного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Опубликованная Государственным бюро расследований информация о деятельности руководителя областного МСЭК продемонстрировала масштабы цинизма и потери работниками определенных организаций ощущения реальности в воюющей стране.

Когда вся Украина собирает средства на ВСУ, предприятия работают в тылу для обеспечения наших военных средствами, когда каждый приобщается к общенациональному сопротивлению - действия лица, использующих служебные полномочия для своего обогащения, - недопустимы, особенно во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Наша партийная организация придерживается принципов нулевой толерантности к коррупции и имеет конкретную позицию в отношении таких лиц: они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона.

Таким людям не место на должностях в органах власти, тем более они не могут представлять интересы граждан в органах местного самоуправления.

Именно поэтому областная организация партии "Слуга Народа" инициирует отзыв этого лица, которое было избрано депутатом от партии, но не является членом партии "Слуга Народа", по народной инициативе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы

Спасибо правоохранителям за их профессиональную и эффективную работу!" - заявили в "Слуге народа".

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.