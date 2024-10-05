РУС
"Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК на Хмельнитчине Крупу, задержанную ГБР

Слуга народу

Областная организация "Слуги народа" инициирует отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.

Об этом говорится в заявлении Хмельницкой областной организации партии "Слуга Народа" в связи с разоблачением работниками ГБР руководителя Хмельницкого областного МСЭК, которая является депутатом Хмельницкого областного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Опубликованная Государственным бюро расследований информация о деятельности руководителя областного МСЭК продемонстрировала масштабы цинизма и потери работниками определенных организаций ощущения реальности в воюющей стране.

Когда вся Украина собирает средства на ВСУ, предприятия работают в тылу для обеспечения наших военных средствами, когда каждый приобщается к общенациональному сопротивлению - действия лица, использующих служебные полномочия для своего обогащения, - недопустимы, особенно во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Наша партийная организация придерживается принципов нулевой толерантности к коррупции и имеет конкретную позицию в отношении таких лиц: они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона.

Таким людям не место на должностях в органах власти, тем более они не могут представлять интересы граждан в органах местного самоуправления.

Именно поэтому областная организация партии "Слуга Народа" инициирует отзыв этого лица, которое было избрано депутатом от партии, но не является членом партии "Слуга Народа", по народной инициативе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы

Спасибо правоохранителям за их профессиональную и эффективную работу!" - заявили в "Слуге народа".

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

депутат (3341) незаконное обогащение (156) Слуга народа (2656) Хмельницкая область (988)
+30
Вона виконувала програму партії "Слуга урода" - "закінчила епоху бідності" та "зробила нас разом"!
Все як вошдь заповідав!
05.10.2024 19:06 Ответить
+26
"Вигнали з гестапо за жорстокість" = "Вигнали з ЗЕшобли за злодійство"😀
05.10.2024 18:51 Ответить
+20
кинула тінь на таку чесну партію... , якби здогадувались яка вона , що живе не на зарплату , невзяли б .. так вдало ховала своє ненаситне нутро , що однопартійцям тепер так соромно стало , .. думаю більше таких в цій партії незнайдуть ...
05.10.2024 18:48 Ответить
Да ну?
05.10.2024 18:37 Ответить
Відкличе з грошима, у Київ?
05.10.2024 18:39 Ответить
І швиденько за кордон з баблішком.
05.10.2024 18:40 Ответить
От цікаво яким чином? Готівка, останнім часом, особливо в таких кількостях на заході це просто головна біль. Щоб відмити таку кількість кешака треба заплатити процентів 50. А як перевезти? Ясно що у них є нерухомість і.т.д. але всеодно як?
05.10.2024 18:55 Ответить
Криптой легко. Ценными бумагами через биржу .Ещё десяток способов .Тот-же приват схавает кеш без объяснений , с последующей проводкой в инвестиции Коморских островов. Короче задачка для третьего класса.
05.10.2024 19:33 Ответить
сміфний такий, цуе ти фільмів пеердивився всяких тупих. насправді приват, наприклад, блокує картку за пару тисяч гривень, що прийши тобі, бо їм видалось підозрілим. цінні папери і що цінні папери, ччи ти думаєш не запитають, у коли купив і де гроші взяв, чи крипта, це все лоховські теми, які вже не працють давним давно.
05.10.2024 19:40 Ответить
Дурниці. Ніхто вже не тягає за собою валізи із готівкою. Ці часи пройшли назавжди. Навіть для того, щоб купити крипту на якомусь етапі треба передати комусь готівку. Як ви собі уявляєте процес відмивання готівки? Це цілий процес і він дорогий. Самий кращий це готівкові бізнеси ресторани і.т.д. Але це все займає час і кошти.
06.10.2024 00:55 Ответить
Ипать мои веники! Она еще и депутатка! Вот это сюрприз.
05.10.2024 18:40 Ответить
і не від кого-небуть, а від прислуг урода, мабуть табличку ділення забула.
05.10.2024 19:41 Ответить
і скільки ще такої зелені плять у нас?
05.10.2024 18:41 Ответить
Згадайте, пророчі слова Степана Хмари з трибуни Ради у 2019 році, про те, з якою метою зелена пліснява прийшла до влади під аплодування недоумків. Тому чекати від них якоїсь користі для держави, окрім безсоромного розпилу бюджету країни та спустошення кишень посполитих, шляхом підвищення податків, марна справа.
05.10.2024 19:58 Ответить
Не зовсім так .Явввпжаю іі аферисткою, але в іі оточенні траплялись різні люди .Наприклад Олексій Кучеренко .Надпорядна людина ,розумний , справжній фахівець, його мвсце- міністр енергетики Колись Янукович,щоб посадити Юлі, почав саджати всіх міністрів. Кучеренко був міністром ЖКХ. Перевіряли це міністерство ціла зграя , купа народу , але нічого не знайшли. Мій чоловік дружить з депутатом від Юлі, порядна людина, знаю, що зайвих грошей там нема,син на фронті .А чому зелені депутати- всі гівнюки? Бо іх кандидатури затверджував особисто Коломойський Йому були представлені , в тому числі, дорослі фахові люди, які мали досвід і т д . Але іх навіть на співбесіду ніхто не запросив Він відбирав виключно по приколу, так приколовся над украінчиками.
06.10.2024 08:24 Ответить
Однопартійцям дуже заздрісно стало. Спочатку помилився, написав "стадо". Поміркував... Ба, ні, не помилився
05.10.2024 23:21 Ответить
Це фейкова партія московських слуг з нульовою підтримкою народу, яка була куплена як на базарі перед виборами
06.10.2024 02:35 Ответить
може ви всіх їх відкличите?
05.10.2024 18:48 Ответить
ДЯКУЮ, у
...обки.
05.10.2024 18:48 Ответить
Та краще б вже самоліквідувалися, досить країну ганьбити
05.10.2024 18:49 Ответить
"Вигнали з гестапо за жорстокість" = "Вигнали з ЗЕшобли за злодійство"😀
05.10.2024 18:51 Ответить
Вигнали з борделю за ********
05.10.2024 23:23 Ответить
Це все зєля. Всю мерзоту з країни зібрав біля себе. І дозволив красти і гадити.
Зєлю геть, вибори
05.10.2024 18:55 Ответить
А мудрий нарід?
Нє, це все мудрий нарід!
05.10.2024 18:56 Ответить
зробили усіх разом ...
05.10.2024 19:39 Ответить
свого часу тЮлька тімашонка теж біля себе різну непотріб тримала, по цей день відкашлюємо, але нова зараза прийшла зелена.
05.10.2024 19:42 Ответить
Ну що,уставшиє АТ вайни довбограї, паржом!?
05.10.2024 18:55 Ответить
05.10.2024 19:24 Ответить
економічно заброньована депутатка
05.10.2024 18:55 Ответить
05.10.2024 18:56 Ответить
От приміром якимось чином перевезли вони весь цей дикий кеш в ЄС і що далі?
05.10.2024 18:56 Ответить
Ну там писали, що нерухомості в ЄС у неї з сином вже трохи є. Значить якось уже тратили той кеш там...
05.10.2024 18:58 Ответить
Так, писали але перевести нал в ЄС і засвітити при покупці нерухомості коштує багато грошей і ти не можеш це робити під одним і тим самим іменем кожний раз. Це процес дуже дорогий і на роки. Ці свині буквально купаються в кеші в Україні і не із доброго життя. Подумайте. В шлунок влізе скільки влізе.
05.10.2024 19:02 Ответить
Ти не можеш прийти в банк з валізою кеша-в тебе спитають я звідки. Домовитись тихенько із продавцем звичайно можна але наскільки я знаю в ЄС податкова поліція просто звірі, набагато гірше ніж у нас. Так що…
05.10.2024 19:04 Ответить
Тільки такі бики як Янукович, пшонка і ця крупа тягають за собою тонни готівки. Інтелігентні люди як ваш нач банку Шєвчєнка мудро перевів мільйончик в ЄС і попросив політичний притулок в Австрії. Хєпі енд
05.10.2024 19:08 Ответить
у вас немає таких грошей тому поняття не маєте як це все робиться, купує там нерухомість не обовязково Крупа, а фірма у якій власник через офшори невістка чи зять крупи.
гарантую, там наліку було переправлено "дипломатичною" поштою побільше ніж нарили слідаки в тумбочках, адже ця мадам сидить на доларовій жилі вже 20 років.
05.10.2024 22:46 Ответить
Скільки в мене грошей👀 не так важливо. В прокурорів і слідчих їх також не багато але вони знають всі ваші кроки наперед. Процес відмивання грошей це дуже тривали і головне дуже дорогий процес. В таких багатіїв як ви заберуть процентів 75 .
06.10.2024 00:58 Ответить
чоловіче це брудні гроші, тому їх і легалізовують, втратити деякий відсоток для злодіїв не проблема.
А прокурори і самі купують такими ж шляхами нерухомість в Європах, те ж мені новина.
Живеш собі в Америці, ну то і живи, там свої закони.
п.с. почитай трохи про офшорні зони.
06.10.2024 14:17 Ответить
Люди реально не розуміють проблеми. «Налік переправлено»))) в свій час медельінський картель заповнював готівкою цілі квартири і винаймав людей щоб вони буквально перелопатиували цей кеш, щоб він не гнив. Вся Колумбія досить пір шукає закопані Пабло гроші. На виході, ця ваш крупа, щоб спокійно і не вцикаючись від страху бути заарештованим зжерти круасан десь в Парижі отримає процентів 25 не більше. І то через роки. Поцікавтесь як працює фінансова поліція в Іспанії. Можна десь осісти на Папуа Новій Гвінеї але це вже інша історія.
06.10.2024 01:05 Ответить
Напевно тому всі українські корупціонери так ******* Монако.
05.10.2024 18:59 Ответить
В отому зеленому збіговиську вже стільки зашкварів, корупції та зради що ту партію пора ліквідувати, заборонити! А їхніх членів і на гарматний постріл до влади не підпускати!
05.10.2024 18:58 Ответить
👍
05.10.2024 19:06 Ответить
Найгірше лайно - це самозвані слуги народу
05.10.2024 19:02 Ответить
А бідний бубочка тут ні до чого! Він нічого не знав!
05.10.2024 19:23 Ответить
Не пиши п'яна.
05.10.2024 19:23 Ответить
05.10.2024 20:34 Ответить
А шо случилось?
05.10.2024 19:03 Ответить
Шо, не поділилась вчасно?
05.10.2024 19:06 Ответить
Цікаво! А інші МСЕК буде колись перевірено?????
05.10.2024 19:07 Ответить
А ви помітили як вибірково хапають на корупції виключно етнічних українців? Хехехе)))
05.10.2024 19:11 Ответить
...яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу"... А шо, так можна було?
05.10.2024 19:16 Ответить
На жаль і є ще бидло яке вірить в це зелене шепіто ,до влади прийшов проросійський клоун і його слуги які або колишні риги ,або "какая разница".
05.10.2024 19:16 Ответить
Є, але зелене на перших же виборах не отримає і 10%. Якщо вони будуть чесними.
05.10.2024 19:20 Ответить
Відкличе?!
Це ж як?!
05.10.2024 19:18 Ответить
05.10.2024 19:20 Ответить
Коли вас почнуть розстрілювати тоді корупції не буде *****
05.10.2024 19:23 Ответить
О..О..!..О..О!Та ви шо!Як таке може статись...А ..Я..ЯЯ..ЯЯЯ!
05.10.2024 19:26 Ответить
Що не злодій, то "слуга" чи помічник того "слуги" чи слуга того помічника, а головний "Слуга" включив дурня, робить вигляд що все це його не стосується ї пише відосики, в той час як вся вертикаль крадівніцтва працює на нього та його потужних "менеджерів".
05.10.2024 19:27 Ответить
ВСІ МСЕКИ точно такі як ота тьотя крупа . амінь. а хто ..кришує.. всю оту ******* ??? ХТО КРИШУЄ мать вашу зелену увесь цей зелений балаган ??? КУДИ ВИ ТВАРІ БУДЕТЕ ТІКАТИ ??? чаушеску . саддам хусейн . каддафі --- хто наступний ??? оту тварюку кришували дуже довго і всі розуміють хто кришував бо тримати 6 лімонов долларов вдома це занадто
05.10.2024 19:32 Ответить
В мене знайомий так купив собі інвалідність. Все життя по за кордонах. А тут вирішив трохи грошей вкрасти в бюджеті разом з цими свинями. Платив кожен рік якусь частку.
Це такий тандем. Вумна частина наріду і чиновник. Один допомагає іншому. Бо по одинці ніхто нічого не вкраде.
05.10.2024 20:06 Ответить
"Областная организация "Слуги народа" инициирует отзыв депутата Хмельницкого облсовета"

Когда будут "верхушку Слуги народа" задерживать, кто будет инициировать отзыв?
05.10.2024 19:33 Ответить
Не зрозуміло, чого???? Що сталось?
05.10.2024 19:38 Ответить
Браво!
05.10.2024 19:38 Ответить
Спалилась відкликали, не спалилась кради далі.
05.10.2024 19:42 Ответить
А що з Безмозглою будете робити , довбо@би?
ОСЬ ХТО ЗДАВ ВУГЛЕДАР. Безугла злила 72 БРИГАДУ. Зеленський її звільнить?! Що далі? Корчинський
05.10.2024 19:44 Ответить
https://youtu.be/YFmuaWKnm6Q?si=BPjsRI2iP2sq440y
05.10.2024 19:45 Ответить
А хто ж іі туди назначив?
05.10.2024 19:45 Ответить
відкличтесь усі нах
05.10.2024 19:49 Ответить
чергова мантра від слуг уродів "Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції" вкотре засвідчує істину що як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
05.10.2024 19:51 Ответить
Эту всю ***** за бугром увидят. Вже
05.10.2024 19:55 Ответить
Ось так, ухилянти
05.10.2024 19:57 Ответить
...суворі хом'ячки каламойскага сказали своє пустопорожнє слово, схоже звук роботи кишківника...
а розпустити недопартію професійних мародерів-зрадників - слабо? - неначасі? - зряплату-хабарі не хочеться втрачати?.. а чи є у вас реальна більшість, зелені?...
вАш прездобол Зєлєнське за менше розпустив попередню Раду - ні за що - йому, йуді оманській, просто так тупо захотілося і воно продовжує порушувати закони - Конституцію....
05.10.2024 20:16 Ответить
Система прогнила, гнила партія.
05.10.2024 20:36 Ответить
самовікдлікайтеся с.ки всі
05.10.2024 20:38 Ответить
Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону.

Оце насмішили! Б 😁орюни з корупцією, ***!
05.10.2024 20:49 Ответить
Дивишся статистику злочинів і не простих, а особо-особо... під час війни і переважно депутатами різних штибів від однієї партії" слуг", то у мене особисто склалася думка, що це партія "злочинців в законі", які під прикриттям партії "слуга народу".
05.10.2024 21:47 Ответить
Мабуть не занесла нагору, тому і затримали.
05.10.2024 21:57 Ответить
вона шо така одна? це ж мафія, таких хапуг вистачає в кожній області, а в Києві - найбільше
05.10.2024 22:35 Ответить
Спасибо правоохранителям за их профессиональную и эффективную работу!" - заявили в "Слуге народа". Источник:

Читаємо між рядками (от суки,, ці правоохоронці,,не дають красти)
05.10.2024 23:23 Ответить
а можно їх усіх кудись ***** відкликати?
05.10.2024 23:50 Ответить
КАК ЖЕ ТАК КОРМИЛЬЦЫ ЕПТ?!
06.10.2024 01:13 Ответить
73% це ваш вибір - корупція, зрадництво, велике крадівництво і кавун на торті- повномасштабна війна в Україні.
06.10.2024 09:40 Ответить
 
 