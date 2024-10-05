"Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК на Хмельнитчине Крупу, задержанную ГБР
Областная организация "Слуги народа" инициирует отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.
Об этом говорится в заявлении Хмельницкой областной организации партии "Слуга Народа" в связи с разоблачением работниками ГБР руководителя Хмельницкого областного МСЭК, которая является депутатом Хмельницкого областного совета, передает Цензор.НЕТ.
"Опубликованная Государственным бюро расследований информация о деятельности руководителя областного МСЭК продемонстрировала масштабы цинизма и потери работниками определенных организаций ощущения реальности в воюющей стране.
Когда вся Украина собирает средства на ВСУ, предприятия работают в тылу для обеспечения наших военных средствами, когда каждый приобщается к общенациональному сопротивлению - действия лица, использующих служебные полномочия для своего обогащения, - недопустимы, особенно во время войны.
Наша партийная организация придерживается принципов нулевой толерантности к коррупции и имеет конкретную позицию в отношении таких лиц: они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона.
Таким людям не место на должностях в органах власти, тем более они не могут представлять интересы граждан в органах местного самоуправления.
Именно поэтому областная организация партии "Слуга Народа" инициирует отзыв этого лица, которое было избрано депутатом от партии, но не является членом партии "Слуга Народа", по народной инициативе.
Спасибо правоохранителям за их профессиональную и эффективную работу!" - заявили в "Слуге народа".
Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
Все як вошдь заповідав!
...обки.
Зєлю геть, вибори
Нє, це все мудрий нарід!
гарантую, там наліку було переправлено "дипломатичною" поштою побільше ніж нарили слідаки в тумбочках, адже ця мадам сидить на доларовій жилі вже 20 років.
А прокурори і самі купують такими ж шляхами нерухомість в Європах, те ж мені новина.
Живеш собі в Америці, ну то і живи, там свої закони.
п.с. почитай трохи про офшорні зони.
Це ж як?!
Це такий тандем. Вумна частина наріду і чиновник. Один допомагає іншому. Бо по одинці ніхто нічого не вкраде.
Когда будут "верхушку Слуги народа" задерживать, кто будет инициировать отзыв?
ОСЬ ХТО ЗДАВ ВУГЛЕДАР. Безугла злила 72 БРИГАДУ. Зеленський її звільнить?! Що далі? Корчинський
а розпустити недопартію професійних мародерів-зрадників - слабо? - неначасі? - зряплату-хабарі не хочеться втрачати?.. а чи є у вас реальна більшість, зелені?...
вАш прездобол Зєлєнське за менше розпустив попередню Раду - ні за що - йому, йуді оманській, просто так тупо захотілося і воно продовжує порушувати закони - Конституцію....
Оце насмішили! Б 😁орюни з корупцією, ***!
Читаємо між рядками (от суки,, ці правоохоронці,,не дають красти)