"Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР

Обласний осередок "Слуги народу" ініціює відкликання депутатки Хмельницької облради, голови МСЕК, яку затримали за підозрою у незаконному збагаченні на оформленні підроблених документів для уникнення мобілізації.

Про це йдеться у заяві Хмельницької обласної організації партії "Слуга Народу" щодо викриття працівниками ДБР керівниці Хмельницького обласного МСЕК, що є депутаткою Хмельницької обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Опублікована Державним бюро розслідувань інформація щодо діяльності керівниці обласного МСЕК продемонструвала масштаби цинізму та втрати працівниками певних організацій відчуття реальності в країні, яка воює.

Коли вся Україна збирає кошти на ЗСУ, підприємства працюють у тилу для забезпечення наших військових коштами, коли кожен долучається до загальнонаціонального спротиву – дії особи, яка використовує свої службові повноваження для власного збагачення, – неприпустимі, особливо під час війни.

Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону.

Таким людям не місце на посадах в органах влади, тим паче вони не можуть представляти інтереси громадян в органах місцевого самоврядування.

Саме тому обласна організація партії "Слуга Народу" ініціює відкликання цієї особи, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу", за народною ініціативою.

Дякуємо правоохоронцям за їхню професійну та ефективну роботу!" - заявили у "Слузі народу".

Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.