УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4275 відвідувачів онлайн
Новини
7 368 86

"Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР

Слуга народу

Обласний осередок "Слуги народу" ініціює відкликання депутатки Хмельницької облради, голови МСЕК, яку затримали за підозрою у незаконному збагаченні на оформленні підроблених документів для уникнення мобілізації.

Про це йдеться у заяві Хмельницької обласної організації партії "Слуга Народу" щодо викриття працівниками ДБР керівниці Хмельницького обласного МСЕК, що є депутаткою Хмельницької обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Опублікована Державним бюро розслідувань інформація щодо діяльності керівниці обласного МСЕК продемонструвала масштаби цинізму та втрати працівниками певних організацій відчуття реальності в країні, яка воює.

Коли вся Україна збирає кошти на ЗСУ, підприємства працюють у тилу для забезпечення наших військових коштами, коли кожен долучається до загальнонаціонального спротиву – дії особи, яка використовує свої службові повноваження для власного збагачення, – неприпустимі, особливо під час війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону.

Таким людям не місце на посадах в органах влади, тим паче вони не можуть представляти інтереси громадян в органах місцевого самоврядування.

Саме тому обласна організація партії "Слуга Народу" ініціює відкликання цієї особи, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу", за народною ініціативою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози

Дякуємо правоохоронцям за їхню професійну та ефективну роботу!" - заявили у "Слузі народу".

Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Автор: 

депутат (1803) незаконне збагачення (207) Слуга народу (2846) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Вона виконувала програму партії "Слуга урода" - "закінчила епоху бідності" та "зробила нас разом"!
Все як вошдь заповідав!
показати весь коментар
05.10.2024 19:06 Відповісти
+26
"Вигнали з гестапо за жорстокість" = "Вигнали з ЗЕшобли за злодійство"😀
показати весь коментар
05.10.2024 18:51 Відповісти
+20
кинула тінь на таку чесну партію... , якби здогадувались яка вона , що живе не на зарплату , невзяли б .. так вдало ховала своє ненаситне нутро , що однопартійцям тепер так соромно стало , .. думаю більше таких в цій партії незнайдуть ...
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ну?
показати весь коментар
05.10.2024 18:37 Відповісти
Вона виконувала програму партії "Слуга урода" - "закінчила епоху бідності" та "зробила нас разом"!
Все як вошдь заповідав!
показати весь коментар
05.10.2024 19:06 Відповісти
Відкличе з грошима, у Київ?
показати весь коментар
05.10.2024 18:39 Відповісти
І швиденько за кордон з баблішком.
показати весь коментар
05.10.2024 18:40 Відповісти
От цікаво яким чином? Готівка, останнім часом, особливо в таких кількостях на заході це просто головна біль. Щоб відмити таку кількість кешака треба заплатити процентів 50. А як перевезти? Ясно що у них є нерухомість і.т.д. але всеодно як?
показати весь коментар
05.10.2024 18:55 Відповісти
Криптой легко. Ценными бумагами через биржу .Ещё десяток способов .Тот-же приват схавает кеш без объяснений , с последующей проводкой в инвестиции Коморских островов. Короче задачка для третьего класса.
показати весь коментар
05.10.2024 19:33 Відповісти
сміфний такий, цуе ти фільмів пеердивився всяких тупих. насправді приват, наприклад, блокує картку за пару тисяч гривень, що прийши тобі, бо їм видалось підозрілим. цінні папери і що цінні папери, ччи ти думаєш не запитають, у коли купив і де гроші взяв, чи крипта, це все лоховські теми, які вже не працють давним давно.
показати весь коментар
05.10.2024 19:40 Відповісти
Дурниці. Ніхто вже не тягає за собою валізи із готівкою. Ці часи пройшли назавжди. Навіть для того, щоб купити крипту на якомусь етапі треба передати комусь готівку. Як ви собі уявляєте процес відмивання готівки? Це цілий процес і він дорогий. Самий кращий це готівкові бізнеси ресторани і.т.д. Але це все займає час і кошти.
показати весь коментар
06.10.2024 00:55 Відповісти
Ипать мои веники! Она еще и депутатка! Вот это сюрприз.
показати весь коментар
05.10.2024 18:40 Відповісти
і не від кого-небуть, а від прислуг урода, мабуть табличку ділення забула.
показати весь коментар
05.10.2024 19:41 Відповісти
і скільки ще такої зелені плять у нас?
показати весь коментар
05.10.2024 18:41 Відповісти
Згадайте, пророчі слова Степана Хмари з трибуни Ради у 2019 році, про те, з якою метою зелена пліснява прийшла до влади під аплодування недоумків. Тому чекати від них якоїсь користі для держави, окрім безсоромного розпилу бюджету країни та спустошення кишень посполитих, шляхом підвищення податків, марна справа.
показати весь коментар
05.10.2024 19:58 Відповісти
Не зовсім так .Явввпжаю іі аферисткою, але в іі оточенні траплялись різні люди .Наприклад Олексій Кучеренко .Надпорядна людина ,розумний , справжній фахівець, його мвсце- міністр енергетики Колись Янукович,щоб посадити Юлі, почав саджати всіх міністрів. Кучеренко був міністром ЖКХ. Перевіряли це міністерство ціла зграя , купа народу , але нічого не знайшли. Мій чоловік дружить з депутатом від Юлі, порядна людина, знаю, що зайвих грошей там нема,син на фронті .А чому зелені депутати- всі гівнюки? Бо іх кандидатури затверджував особисто Коломойський Йому були представлені , в тому числі, дорослі фахові люди, які мали досвід і т д . Але іх навіть на співбесіду ніхто не запросив Він відбирав виключно по приколу, так приколовся над украінчиками.
показати весь коментар
06.10.2024 08:24 Відповісти
кинула тінь на таку чесну партію... , якби здогадувались яка вона , що живе не на зарплату , невзяли б .. так вдало ховала своє ненаситне нутро , що однопартійцям тепер так соромно стало , .. думаю більше таких в цій партії незнайдуть ...
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
Однопартійцям дуже заздрісно стало. Спочатку помилився, написав "стадо". Поміркував... Ба, ні, не помилився
показати весь коментар
05.10.2024 23:21 Відповісти
Це фейкова партія московських слуг з нульовою підтримкою народу, яка була куплена як на базарі перед виборами
показати весь коментар
06.10.2024 02:35 Відповісти
може ви всіх їх відкличите?
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
ДЯКУЮ, у
...обки.
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
Та краще б вже самоліквідувалися, досить країну ганьбити
показати весь коментар
05.10.2024 18:49 Відповісти
"Вигнали з гестапо за жорстокість" = "Вигнали з ЗЕшобли за злодійство"😀
показати весь коментар
05.10.2024 18:51 Відповісти
Вигнали з борделю за ********
показати весь коментар
05.10.2024 23:23 Відповісти
Це все зєля. Всю мерзоту з країни зібрав біля себе. І дозволив красти і гадити.
Зєлю геть, вибори
показати весь коментар
05.10.2024 18:55 Відповісти
А мудрий нарід?
Нє, це все мудрий нарід!
показати весь коментар
05.10.2024 18:56 Відповісти
зробили усіх разом ...
показати весь коментар
05.10.2024 19:39 Відповісти
свого часу тЮлька тімашонка теж біля себе різну непотріб тримала, по цей день відкашлюємо, але нова зараза прийшла зелена.
показати весь коментар
05.10.2024 19:42 Відповісти
Ну що,уставшиє АТ вайни довбограї, паржом!?
показати весь коментар
05.10.2024 18:55 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 19:24 Відповісти
економічно заброньована депутатка
показати весь коментар
05.10.2024 18:55 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 18:56 Відповісти
От приміром якимось чином перевезли вони весь цей дикий кеш в ЄС і що далі?
показати весь коментар
05.10.2024 18:56 Відповісти
Ну там писали, що нерухомості в ЄС у неї з сином вже трохи є. Значить якось уже тратили той кеш там...
показати весь коментар
05.10.2024 18:58 Відповісти
Так, писали але перевести нал в ЄС і засвітити при покупці нерухомості коштує багато грошей і ти не можеш це робити під одним і тим самим іменем кожний раз. Це процес дуже дорогий і на роки. Ці свині буквально купаються в кеші в Україні і не із доброго життя. Подумайте. В шлунок влізе скільки влізе.
показати весь коментар
05.10.2024 19:02 Відповісти
Ти не можеш прийти в банк з валізою кеша-в тебе спитають я звідки. Домовитись тихенько із продавцем звичайно можна але наскільки я знаю в ЄС податкова поліція просто звірі, набагато гірше ніж у нас. Так що…
показати весь коментар
05.10.2024 19:04 Відповісти
Тільки такі бики як Янукович, пшонка і ця крупа тягають за собою тонни готівки. Інтелігентні люди як ваш нач банку Шєвчєнка мудро перевів мільйончик в ЄС і попросив політичний притулок в Австрії. Хєпі енд
показати весь коментар
05.10.2024 19:08 Відповісти
у вас немає таких грошей тому поняття не маєте як це все робиться, купує там нерухомість не обовязково Крупа, а фірма у якій власник через офшори невістка чи зять крупи.
гарантую, там наліку було переправлено "дипломатичною" поштою побільше ніж нарили слідаки в тумбочках, адже ця мадам сидить на доларовій жилі вже 20 років.
показати весь коментар
05.10.2024 22:46 Відповісти
Скільки в мене грошей👀 не так важливо. В прокурорів і слідчих їх також не багато але вони знають всі ваші кроки наперед. Процес відмивання грошей це дуже тривали і головне дуже дорогий процес. В таких багатіїв як ви заберуть процентів 75 .
показати весь коментар
06.10.2024 00:58 Відповісти
чоловіче це брудні гроші, тому їх і легалізовують, втратити деякий відсоток для злодіїв не проблема.
А прокурори і самі купують такими ж шляхами нерухомість в Європах, те ж мені новина.
Живеш собі в Америці, ну то і живи, там свої закони.
п.с. почитай трохи про офшорні зони.
показати весь коментар
06.10.2024 14:17 Відповісти
Люди реально не розуміють проблеми. «Налік переправлено»))) в свій час медельінський картель заповнював готівкою цілі квартири і винаймав людей щоб вони буквально перелопатиували цей кеш, щоб він не гнив. Вся Колумбія досить пір шукає закопані Пабло гроші. На виході, ця ваш крупа, щоб спокійно і не вцикаючись від страху бути заарештованим зжерти круасан десь в Парижі отримає процентів 25 не більше. І то через роки. Поцікавтесь як працює фінансова поліція в Іспанії. Можна десь осісти на Папуа Новій Гвінеї але це вже інша історія.
показати весь коментар
06.10.2024 01:05 Відповісти
Напевно тому всі українські корупціонери так ******* Монако.
показати весь коментар
05.10.2024 18:59 Відповісти
В отому зеленому збіговиську вже стільки зашкварів, корупції та зради що ту партію пора ліквідувати, заборонити! А їхніх членів і на гарматний постріл до влади не підпускати!
показати весь коментар
05.10.2024 18:58 Відповісти
👍
показати весь коментар
05.10.2024 19:06 Відповісти
Найгірше лайно - це самозвані слуги народу
показати весь коментар
05.10.2024 19:02 Відповісти
А бідний бубочка тут ні до чого! Він нічого не знав!
показати весь коментар
05.10.2024 19:23 Відповісти
Не пиши п'яна.
показати весь коментар
05.10.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 20:34 Відповісти
А шо случилось?
показати весь коментар
05.10.2024 19:03 Відповісти
Шо, не поділилась вчасно?
показати весь коментар
05.10.2024 19:06 Відповісти
Цікаво! А інші МСЕК буде колись перевірено?????
показати весь коментар
05.10.2024 19:07 Відповісти
А ви помітили як вибірково хапають на корупції виключно етнічних українців? Хехехе)))
показати весь коментар
05.10.2024 19:11 Відповісти
...яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу"... А шо, так можна було?
показати весь коментар
05.10.2024 19:16 Відповісти
На жаль і є ще бидло яке вірить в це зелене шепіто ,до влади прийшов проросійський клоун і його слуги які або колишні риги ,або "какая разница".
показати весь коментар
05.10.2024 19:16 Відповісти
Є, але зелене на перших же виборах не отримає і 10%. Якщо вони будуть чесними.
показати весь коментар
05.10.2024 19:20 Відповісти
Відкличе?!
Це ж як?!
показати весь коментар
05.10.2024 19:18 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 19:20 Відповісти
Коли вас почнуть розстрілювати тоді корупції не буде *****
показати весь коментар
05.10.2024 19:23 Відповісти
О..О..!..О..О!Та ви шо!Як таке може статись...А ..Я..ЯЯ..ЯЯЯ!
показати весь коментар
05.10.2024 19:26 Відповісти
Що не злодій, то "слуга" чи помічник того "слуги" чи слуга того помічника, а головний "Слуга" включив дурня, робить вигляд що все це його не стосується ї пише відосики, в той час як вся вертикаль крадівніцтва працює на нього та його потужних "менеджерів".
показати весь коментар
05.10.2024 19:27 Відповісти
ВСІ МСЕКИ точно такі як ота тьотя крупа . амінь. а хто ..кришує.. всю оту ******* ??? ХТО КРИШУЄ мать вашу зелену увесь цей зелений балаган ??? КУДИ ВИ ТВАРІ БУДЕТЕ ТІКАТИ ??? чаушеску . саддам хусейн . каддафі --- хто наступний ??? оту тварюку кришували дуже довго і всі розуміють хто кришував бо тримати 6 лімонов долларов вдома це занадто
показати весь коментар
05.10.2024 19:32 Відповісти
В мене знайомий так купив собі інвалідність. Все життя по за кордонах. А тут вирішив трохи грошей вкрасти в бюджеті разом з цими свинями. Платив кожен рік якусь частку.
Це такий тандем. Вумна частина наріду і чиновник. Один допомагає іншому. Бо по одинці ніхто нічого не вкраде.
показати весь коментар
05.10.2024 20:06 Відповісти
"Областная организация "Слуги народа" инициирует отзыв депутата Хмельницкого облсовета"

Когда будут "верхушку Слуги народа" задерживать, кто будет инициировать отзыв?
показати весь коментар
05.10.2024 19:33 Відповісти
Не зрозуміло, чого???? Що сталось?
показати весь коментар
05.10.2024 19:38 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
05.10.2024 19:38 Відповісти
Спалилась відкликали, не спалилась кради далі.
показати весь коментар
05.10.2024 19:42 Відповісти
А що з Безмозглою будете робити , довбо@би?
ОСЬ ХТО ЗДАВ ВУГЛЕДАР. Безугла злила 72 БРИГАДУ. Зеленський її звільнить?! Що далі? Корчинський
показати весь коментар
05.10.2024 19:44 Відповісти
https://youtu.be/YFmuaWKnm6Q?si=BPjsRI2iP2sq440y
показати весь коментар
05.10.2024 19:45 Відповісти
А хто ж іі туди назначив?
показати весь коментар
05.10.2024 19:45 Відповісти
відкличтесь усі нах
показати весь коментар
05.10.2024 19:49 Відповісти
чергова мантра від слуг уродів "Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції" вкотре засвідчує істину що як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показати весь коментар
05.10.2024 19:51 Відповісти
Эту всю ***** за бугром увидят. Вже
показати весь коментар
05.10.2024 19:55 Відповісти
Ось так, ухилянти
показати весь коментар
05.10.2024 19:57 Відповісти
...суворі хом'ячки каламойскага сказали своє пустопорожнє слово, схоже звук роботи кишківника...
а розпустити недопартію професійних мародерів-зрадників - слабо? - неначасі? - зряплату-хабарі не хочеться втрачати?.. а чи є у вас реальна більшість, зелені?...
вАш прездобол Зєлєнське за менше розпустив попередню Раду - ні за що - йому, йуді оманській, просто так тупо захотілося і воно продовжує порушувати закони - Конституцію....
показати весь коментар
05.10.2024 20:16 Відповісти
Система прогнила, гнила партія.
показати весь коментар
05.10.2024 20:36 Відповісти
самовікдлікайтеся с.ки всі
показати весь коментар
05.10.2024 20:38 Відповісти
Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону.

Оце насмішили! Б 😁орюни з корупцією, ***!
показати весь коментар
05.10.2024 20:49 Відповісти
Дивишся статистику злочинів і не простих, а особо-особо... під час війни і переважно депутатами різних штибів від однієї партії" слуг", то у мене особисто склалася думка, що це партія "злочинців в законі", які під прикриттям партії "слуга народу".
показати весь коментар
05.10.2024 21:47 Відповісти
Мабуть не занесла нагору, тому і затримали.
показати весь коментар
05.10.2024 21:57 Відповісти
вона шо така одна? це ж мафія, таких хапуг вистачає в кожній області, а в Києві - найбільше
показати весь коментар
05.10.2024 22:35 Відповісти
Спасибо правоохранителям за их профессиональную и эффективную работу!" - заявили в "Слуге народа". Источник:

Читаємо між рядками (от суки,, ці правоохоронці,,не дають красти)
показати весь коментар
05.10.2024 23:23 Відповісти
а можно їх усіх кудись ***** відкликати?
показати весь коментар
05.10.2024 23:50 Відповісти
КАК ЖЕ ТАК КОРМИЛЬЦЫ ЕПТ?!
показати весь коментар
06.10.2024 01:13 Відповісти
73% це ваш вибір - корупція, зрадництво, велике крадівництво і кавун на торті- повномасштабна війна в Україні.
показати весь коментар
06.10.2024 09:40 Відповісти
 
 