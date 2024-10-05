"Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР
Обласний осередок "Слуги народу" ініціює відкликання депутатки Хмельницької облради, голови МСЕК, яку затримали за підозрою у незаконному збагаченні на оформленні підроблених документів для уникнення мобілізації.
Про це йдеться у заяві Хмельницької обласної організації партії "Слуга Народу" щодо викриття працівниками ДБР керівниці Хмельницького обласного МСЕК, що є депутаткою Хмельницької обласної ради, передає Цензор.НЕТ.
"Опублікована Державним бюро розслідувань інформація щодо діяльності керівниці обласного МСЕК продемонструвала масштаби цинізму та втрати працівниками певних організацій відчуття реальності в країні, яка воює.
Коли вся Україна збирає кошти на ЗСУ, підприємства працюють у тилу для забезпечення наших військових коштами, коли кожен долучається до загальнонаціонального спротиву – дії особи, яка використовує свої службові повноваження для власного збагачення, – неприпустимі, особливо під час війни.
Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону.
Таким людям не місце на посадах в органах влади, тим паче вони не можуть представляти інтереси громадян в органах місцевого самоврядування.
Саме тому обласна організація партії "Слуга Народу" ініціює відкликання цієї особи, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу", за народною ініціативою.
Дякуємо правоохоронцям за їхню професійну та ефективну роботу!" - заявили у "Слузі народу".
Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все як вошдь заповідав!
...обки.
Зєлю геть, вибори
Нє, це все мудрий нарід!
гарантую, там наліку було переправлено "дипломатичною" поштою побільше ніж нарили слідаки в тумбочках, адже ця мадам сидить на доларовій жилі вже 20 років.
А прокурори і самі купують такими ж шляхами нерухомість в Європах, те ж мені новина.
Живеш собі в Америці, ну то і живи, там свої закони.
п.с. почитай трохи про офшорні зони.
Це ж як?!
Це такий тандем. Вумна частина наріду і чиновник. Один допомагає іншому. Бо по одинці ніхто нічого не вкраде.
Когда будут "верхушку Слуги народа" задерживать, кто будет инициировать отзыв?
ОСЬ ХТО ЗДАВ ВУГЛЕДАР. Безугла злила 72 БРИГАДУ. Зеленський її звільнить?! Що далі? Корчинський
а розпустити недопартію професійних мародерів-зрадників - слабо? - неначасі? - зряплату-хабарі не хочеться втрачати?.. а чи є у вас реальна більшість, зелені?...
вАш прездобол Зєлєнське за менше розпустив попередню Раду - ні за що - йому, йуді оманській, просто так тупо захотілося і воно продовжує порушувати закони - Конституцію....
Оце насмішили! Б 😁орюни з корупцією, ***!
Читаємо між рядками (от суки,, ці правоохоронці,,не дають красти)