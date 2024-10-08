Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК на Київщині, який сприяв ухилянтам в отриманні групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Голова міжрегіональної медико-соціальної експертної комісії в Київській області сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фіктивна інвалідність для військовозобов'язаних

Як зазначається, достовірно знаючи про відсутність об’єктивних підстав для отримання чоловіками призовного групи інвалідності, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. На їхній підставі комісія ухвалювала рішення про надання особам групи інвалідності. Це слугувало підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

За даними правоохоронців, під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 000 доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо. У вересні цього року посадовцю повідомили про підозру.









За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду.

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.