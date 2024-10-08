УКР
Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК на Київщині, який сприяв ухилянтам в отриманні групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Голова міжрегіональної медико-соціальної експертної комісії в Київській області сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фіктивна інвалідність для військовозобов'язаних

Як зазначається, достовірно знаючи про відсутність об’єктивних підстав для отримання чоловіками призовного групи інвалідності, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. На їхній підставі комісія ухвалювала рішення про надання особам групи інвалідності. Це слугувало підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

За даними правоохоронців, під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 000 доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо. У вересні цього року посадовцю повідомили про підозру.

Голова МСЕК на Київщині допомагав ухилянтам

За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду.

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

+5
якби зРадою йуд-мародерів була би дозволена прихована аудіовідеофіксація Громадянами (без особливого дозволу продажних "органів", як заповів Кучма-подєльник вбивства Гонгадзе) дій наших звичайних чиновників-корупціонерів, то, за притомного-чЕсного(це вже смішно) українського правосуддя, усю цю кримінальну пздоту нікуди було би садити через переповнення в'язниць України...
показати весь коментар
08.10.2024 13:00 Відповісти
+5
Тю...їх фігова туча..от на прикладі Києва. В кожному районі, потім міська, районні по районам області та обласна. І всі гребуть бабло 100%. Коли я перекомісію проходила, вони мого сина просто між лікарями загоняли. Думали, що він плюне й заплатить. Але я написала тупо скаргу на 1551 - служба Кличка і на профільний комітет ВР. Все так вирішилось швидко..правда лікарів з МСЕК іншого району прийшлось везти й тиждень в лікарні валятись, що теж коштує грошей..
показати весь коментар
08.10.2024 13:00 Відповісти
+5
показати весь коментар
08.10.2024 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казали шо на Хмельницькіи МСЕК все і закінчиться -- не тут - то було - цих МСЕКів ще ****** хмара
показати весь коментар
08.10.2024 12:51 Відповісти
Тю...їх фігова туча..от на прикладі Києва. В кожному районі, потім міська, районні по районам області та обласна. І всі гребуть бабло 100%. Коли я перекомісію проходила, вони мого сина просто між лікарями загоняли. Думали, що він плюне й заплатить. Але я написала тупо скаргу на 1551 - служба Кличка і на профільний комітет ВР. Все так вирішилось швидко..правда лікарів з МСЕК іншого району прийшлось везти й тиждень в лікарні валятись, що теж коштує грошей..
показати весь коментар
08.10.2024 13:00 Відповісти
а коли перед судом постануть ті керівники МСЄК, які людям з інвалідністю не подовжували документи і не видавали нові через вказівки мінздоровʼя бо "тенденції вимагають іншого"?
показати весь коментар
08.10.2024 13:26 Відповісти
Чого Ви мене запитуєте?))) Я Вам вище свою ситуацію пояснила. Мені взагалі хибний діагноз замість ковіду поставили, практично до смерті залікували)) і зробили, або щоб не псувати статистику, або такі довбодятли, що просто не можуть ставити вірні діагнози.
показати весь коментар
08.10.2024 13:53 Відповісти
це було риторичне питання! відповідь - НІКОЛИ!
показати весь коментар
08.10.2024 13:56 Відповісти
І чого волати? Це несхоже було на риторичне питання. Бо при зміні влади, можно змінити все. Головне, щоб не було гірше. Бо ті 40% від тих, хто мав право голосу наголосували вже нам бідоносця.
показати весь коментар
08.10.2024 14:07 Відповісти
Я отримував інвалідність у 22 році і перекомісія на 2 роки була у 23-му ще, так отримав без хабарів і ніхто не натякав навіть, бо всі документи, виписки і дослідження були надані, які робив по необхідності в процесі лікування, дороговартісні. І там просто питань не могло виникнути ні в кого, що все справжнє. Тому дали спочатку другу, а потім третю групу. Це в Запоріжжі на онкомсек так. Але другий раз від обласного два тижні чекав відповідь, мабуть перевіряли все правоохоронці разом з тцк, поки дали відповідь. Тоді як раз вийшла постанова РНБО і президент про перевірку рішень МСЕК.
показати весь коментар
08.10.2024 15:32 Відповісти
понад 25 000 це не конкретно. Хочу знати лідера по налу!
показати весь коментар
08.10.2024 12:55 Відповісти
бабаааать. ото бабліще. навіщо працювати чесно? краще бути слугою народу!
показати весь коментар
08.10.2024 12:58 Відповісти
Як дуже допомогла реформа медицини ... .
показати весь коментар
08.10.2024 12:59 Відповісти
Стоп ботику. Причому тут часткова реформа СІМЕЙНОЇ медицини до МСЕК та ВІЙСЬКОВИХ лікарських комісій, напишеш пояснення?
І до речі, коли бабло тече рікою від кожного другого ухилянта - мало хто не спокуситься.
З іншого боку, я навіть радий, що лохів стрижуть по повній.
показати весь коментар
08.10.2024 13:37 Відповісти
25 000 то копійки - в порівнянні з 5 млн
показати весь коментар
08.10.2024 12:59 Відповісти
якби зРадою йуд-мародерів була би дозволена прихована аудіовідеофіксація Громадянами (без особливого дозволу продажних "органів", як заповів Кучма-подєльник вбивства Гонгадзе) дій наших звичайних чиновників-корупціонерів, то, за притомного-чЕсного(це вже смішно) українського правосуддя, усю цю кримінальну пздоту нікуди було би садити через переповнення в'язниць України...
показати весь коментар
08.10.2024 13:00 Відповісти
Дешевше б було збудувати одну велику чисто для отаких тварюк при владі..на конфісковане..
показати весь коментар
08.10.2024 13:02 Відповісти
З тотальною перевіркою мсековського гадюшника запізнились на років 10,якщо не більше!
показати весь коментар
08.10.2024 13:10 Відповісти
МСЕК - це така банда хабарників ще з часів совка. Правда за совка брали коньяком, цукерками, курями , салом і трохи грошима...
показати весь коментар
08.10.2024 13:15 Відповісти
Так,тоді у них апетит був скромніший.
показати весь коментар
08.10.2024 13:21 Відповісти
так зараз самі несуть кошиками долари. Навіть МСЕКівцям вимагати не потрібно, відкривай мішок тільки )))
показати весь коментар
08.10.2024 13:34 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 13:25 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
08.10.2024 15:00 Відповісти
Голова київської МСЕК виявивсь розумніший, ніж Хмельницька Крупа. Гатив гроші по офшорах.
Насправді вся ця конструкція: війна-ТЦК-МСЕК-погранслужба створена для небаченого збагачення ОП Єрмака. Ідеальна схема(за впевненного скиглення населення). Коли будем вибори вимагати?
показати весь коментар
08.10.2024 14:24 Відповісти
Ще в пам'яті історія, коли Президент звільнив з посад всіх воєнкомів(винних і невинних) і тоді людішки раділи і вихваляли Президента, він отримав високий рейтинг. То можливо він сьогодні не знає, що представники МСЕК беруть хабарі і фальшують медицинські справи?
показати весь коментар
08.10.2024 14:44 Відповісти
Беруть забарі навіть з тих, у яких захворювання на 2-гу групу, що б дати лише 3-тю
показати весь коментар
08.10.2024 15:15 Відповісти
«МСЕКОПТЦКВЛК» магічні літери море бабла
показати весь коментар
08.10.2024 14:58 Відповісти
Таке врадення, що йде війна між ТЦК ВЛК І МСЕК, Бо одне одному заважають в «боротьбі» з ухилянтами.
показати весь коментар
08.10.2024 15:02 Відповісти
 
 