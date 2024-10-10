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П’ятьох підпалювачів військових авто та об’єктів "Укрзалізниці" затримано в Одесі та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ще п'ятьох зловмисників, які на замовлення РФ підпалювали авто Сил оборони та об'єкти "Укрзалізниці", затримали в Одесі та на Київщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вони шукали "легких грошей", їх завербували російські спецслужби через Telegram-канали. Обіцяних коштів вони не дочекалися.

Читайте: Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Затримання на Київщині

У Київській області затримали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу "Укрзалізниці".

"Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища. У подальшому вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Сумах затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. ФОТОрепортаж

Затримання в Одесі

Затримано трьох місцевих, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Їх було затримано під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині жінку засудили до шести років ув’язнення за підпал авто нацгвардійця на замовлення РФ

СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці

Підпали військових авто

Раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Відомо, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.

Читайте: Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК на Київщині, який сприяв ухилянтам в отриманні групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4081) Одеса (5494) підпал (693) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+9
Гарне виховання,бездоганне,у тюрму разом з батьками,,, ,
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10.10.2024 13:14
+7
Что с нами не так?
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
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10.10.2024 13:32
+3
Нафіга? Краще організувати постановку характерної сцени з роману "Анна Карєніна".
Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
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10.10.2024 13:38
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Н фронт цих підарів! там їм підпалять їх дупи!
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10.10.2024 13:10 Відповісти
Та скільки ж таких іродів? молоді, накачані , спротивні. Але такі потрібні в тилу машини ЗУ палити.
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10.10.2024 13:17 Відповісти
Ну развешо под дулами атоматчиков окопы копать.
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10.10.2024 13:19 Відповісти
Правильно! Зробити їм подарунок, щоб вони змогли перебігти до своїх господарів, прихвативши інформацію про підрозділ ЗСУ.
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10.10.2024 13:21 Відповісти
Нафіга? Краще організувати постановку характерної сцени з роману "Анна Карєніна".
Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
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10.10.2024 13:38 Відповісти
це цвіт нації, майбутнє України ....
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10.10.2024 14:41 Відповісти
Гарне виховання,бездоганне,у тюрму разом з батьками,,, ,
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10.10.2024 13:14 Відповісти
Лишать гражданства и депортировать в Донбабве.
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10.10.2024 13:20 Відповісти
Одне з облич "русскава міра" в Україні. Друге - захисники конституційних прав на "радной ізик". Але намальовані вони на тому самому аркуші паперу: recto-verso.
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10.10.2024 13:21 Відповісти
если СБУ начнет действовать также то на кацапии начнется катастрофа
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10.10.2024 13:24 Відповісти
підпали бобіків підаростками - це не наша тєма. СБУ праює з дорослими, які знають в якому ангарі лежать "шахєди".
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10.10.2024 13:37 Відповісти
Что с нами не так?
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
показати весь коментар
10.10.2024 13:32 Відповісти
А можно без лозунгов, Дмитре? Якісь у вас збочені погляди. Лікуйтеся.
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10.10.2024 13:42 Відповісти
Начебто в основному бігають від ТЦК, і знаходять цьому виправдання якраз не російськомовні, а?
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10.10.2024 14:07 Відповісти
З букв все починається. І не треба зараз рекламувати русифікацію України, тим більше мова в цій новині йде не про це.
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10.10.2024 15:28 Відповісти
на будівництво фортифікацій відправляти
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10.10.2024 13:37 Відповісти
Потрібно щоб спочатку цих паскуд затримували якісь невідомі люди а вже потім з відрубаними руками їх може знайти поліція .Впевнений що паліїв відразу поменшає .
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10.10.2024 13:40 Відповісти
все стандартно телеграмчік московське нарєчіє , тепер розумієте чому ми не в нато і єс , такого лайна у нас пів країни і вони пообиралися в парламент і т д
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10.10.2024 13:41 Відповісти
копати окопи, ближче до 0...
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10.10.2024 13:46 Відповісти
И этих тварей тоже надо поджечь, случайно..
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10.10.2024 13:58 Відповісти
Во время войны в Украине от таких умышленных диверсий против человечества Украины и ненависти нужны расстрелы . тогда ни одного провокатора не будет, проверено временем жизни...
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10.10.2024 14:01 Відповісти
Я понимаю ваши эмоции
Но хочу задать вопрос
А кто будет РАССТРЕЛИВАТЬ?
Особенно подростков
Вы будете?
Или вы хотите ,чтобы ДРУГИЕ расстреливали?
Чужими руками легко расстреливать
Легко чужими руками ВОЕВАТЬ
Чужими руками ВОЛОНТЕРИТЬ
Своими руками легко только писать в чате..
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10.10.2024 15:18 Відповісти
Я написал образно , нет наказания и понимания , палят и будут палить, только какого куя ссылаться на меня лично на счет расстрела , не куй мне писать , это мое мнение, я не ищу кого здесь троллить.... Видно вы нашли.
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10.10.2024 19:33 Відповісти
Таке враження що влада не дуже зацікавлекна боротись з колоборантами і виродками яких рашисти завербували інакше давно закрили всі анонімні телеграм канали які використовують рашисти ,покарання мало б бути таким що б що б десятому ця мерзота заказувала на розмінування з конфіксацією майна та і під час війни відсутнє будь яке патріотичне виховання молоді ,ми тільки чуєм про план перемоги "найвеличнішого",а хтож здав Південь ?
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10.10.2024 15:27 Відповісти
Пісюки!!!! Рити окопи!!!
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10.10.2024 17:11 Відповісти
Во времена Второй мировой войны диверсантов прямо на месте преступления расстреливали. Сейчас в Украине идёт такая же война. Но диверсантов почему-то называют "поджигателями" наподобие хулиганов и таскают по судам. И дают какие-то "сроки". А вместо арестованных приходят другие так как они знают что никто их наказывать не будет.
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10.10.2024 17:31 Відповісти
Може то вони палять машини ТЦК,то вони гірше фашистів!
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11.10.2024 08:41 Відповісти
 
 