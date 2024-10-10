П’ятьох підпалювачів військових авто та об’єктів "Укрзалізниці" затримано в Одесі та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Ще п'ятьох зловмисників, які на замовлення РФ підпалювали авто Сил оборони та об'єкти "Укрзалізниці", затримали в Одесі та на Київщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вони шукали "легких грошей", їх завербували російські спецслужби через Telegram-канали. Обіцяних коштів вони не дочекалися.
Затримання на Київщині
У Київській області затримали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу "Укрзалізниці".
"Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища. У подальшому вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Затримання в Одесі
Затримано трьох місцевих, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Їх було затримано під час підготовки до вчинення наступного підпалу.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підпали військових авто
Раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.
Відомо, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.
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Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
Но хочу задать вопрос
А кто будет РАССТРЕЛИВАТЬ?
Особенно подростков
Вы будете?
Или вы хотите ,чтобы ДРУГИЕ расстреливали?
Чужими руками легко расстреливать
Легко чужими руками ВОЕВАТЬ
Чужими руками ВОЛОНТЕРИТЬ
Своими руками легко только писать в чате..