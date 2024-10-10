П’ятьох підпалювачів військових авто та об’єктів "Укрзалізниці" затримано в Одесі та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ще п'ятьох зловмисників, які на замовлення РФ підпалювали авто Сил оборони та об'єкти "Укрзалізниці", затримали в Одесі та на Київщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вони шукали "легких грошей", їх завербували російські спецслужби через Telegram-канали. Обіцяних коштів вони не дочекалися.

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Затримання на Київщині

У Київській області затримали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу "Укрзалізниці".

"Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища. У подальшому вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Затримання в Одесі

Затримано трьох місцевих, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру. Їх було затримано під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Підпали військових авто

Раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Відомо, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.

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