Росіяни не готуються до зими та намагаються максмально використати суху погоду, - Сили оборони
Росіяни намагаються максимально використати погоду, поки не настали холоди.
Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині", - розповіла вона.
Також, додала Бобовнікова, окупанти максимально використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження саме зараз, сподіваючись "досягти якихось цілей до морозів".
Водночас Сили оборони проводять заходи підготовки до зимового періоду, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції.
Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.10.2024 09:41 Посилання
+3 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар15.10.2024 09:23 Посилання
+3 Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар15.10.2024 11:00 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Взяв кацап Авдіївку суто тому, що США дуже допомагали кацапу.
А по-друге, на рівних ми з кацапами мірятися піпіськами з обстрілів ТЕЦ не зможемо фізично. На їхньому боці велика територія, ППО і можливість херячити ракетами щодня.
======
Не будьте наївними. Вас якось зачіпає як Ізраїль із муслімами воює? Для звичайних американців же війна на іншому континенті ще на порядок менше цікавить. І вже тим більше зустріч Трампа із самим Зеленським
Що Камала, що Трамп уріжуть допомогу до мінімуму.
перекладуть навантаження на Європу.
Ну як непідготовлені чмобікі - наркомани і алкаші, з одним іржавим автоматом на десятьох, які тільки і мріють, аби заробити на "ладу каліну" і дизертувати з поля бою, можуть готуватись до зими?
Інша справа - наші генерали, які відповідають за забезпечення війська...