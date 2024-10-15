Росіяни не готуються до зими та намагаються максмально використати суху погоду, - Сили оборони

Росіяни намагаються максимально використати погоду, поки не настали холоди.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині", - розповіла вона.

Також, додала Бобовнікова, окупанти максимально використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження саме зараз, сподіваючись "досягти якихось цілей до морозів".

Водночас Сили оборони проводять заходи підготовки до зимового періоду, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції.

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