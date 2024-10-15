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Новини Війна
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Росіяни не готуються до зими та намагаються максмально використати суху погоду, - Сили оборони

Росіяни не готуються до зими на фронті

Росіяни намагаються максимально використати погоду, поки не настали холоди.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині", - розповіла вона.

Також, додала Бобовнікова, окупанти максимально використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження саме зараз, сподіваючись "досягти якихось цілей до морозів".

Водночас Сили оборони проводять заходи підготовки до зимового періоду, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції.

Читайте: Війська РФ 50 разів намагалися прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб

Автор: 

зима (150) Донецька область (8754) бойові дії (4030)


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Топ коментарі
+5
***** поставило все на Трампа который ему пообещал что в случае если придет к власти то все захваченное отдаст ему. Поетому ***** бросает все мясо чтобы любой ценой захватить побольше а там "перагаворы" то да се, накопит новые силы и весной двинет дальше. Меня только одно бесит, с какой целью Зеленский встречался с Трампом и чего он етим добился? Тампон не изменил своего мнения зато с помощью етой встречи добавил себе рейтингов показав своим тупым избирателям, что Зеленский готов пристать на план капитуляции Тампона ради так называемого мира. Нужно было наоборот показать что больной план Тампона никто не поддерживает и мира при Тампоне не будет.
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15.10.2024 09:41
+3
Логічно, взимку будуть накопичувати сили і херячити ракетами і шахедами. Навесні - продовження. І так до усрачки
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15.10.2024 09:23
+3
Ну логічно що то треба протриматися ще місяць і вїбать зимою..
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15.10.2024 11:00
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15.10.2024 10:23 Відповісти
Логічно, взимку будуть накопичувати сили і херячити ракетами і шахедами. Навесні - продовження. І так до усрачки
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15.10.2024 09:23 Відповісти
Якось минулої зими їм нічого не завадило окупувати Авдіївку. Слухати ті ОТУВи, робота котрих закінчується на видачі розпоряджень "відновити позиції" - себе не поважати.
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15.10.2024 09:32 Відповісти
два роки брали. це нічого не зевадило?
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15.10.2024 09:37 Відповісти
+100%

Взяв кацап Авдіївку суто тому, що США дуже допомагали кацапу.
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15.10.2024 09:49 Відповісти
предполагаю их предупредили, что за удар по любой ТЭС будет два удара по ихним ТЭС. стадо надо доить и оно должно жить в комфорте и видимости отсутствия войны
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15.10.2024 09:35 Відповісти
куйло починало своє президентство зі стендапівських жартів - «вона потонула». Зараз там херячать по бєлгородській, курській областях, інших місцях. Він навіть уваги не звертає - «СВО йде за планом». Тобто, йому пофіг, що там на місцях. Це по-перше

А по-друге, на рівних ми з кацапами мірятися піпіськами з обстрілів ТЕЦ не зможемо фізично. На їхньому боці велика територія, ППО і можливість херячити ракетами щодня.
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15.10.2024 09:51 Відповісти
Не всякий чмобік дотягне до холодів. То навіщо про них дбати.
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15.10.2024 09:34 Відповісти
Треба дбати. Щоб всякий не дотягнув.
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15.10.2024 10:24 Відповісти
***** поставило все на Трампа который ему пообещал что в случае если придет к власти то все захваченное отдаст ему. Поетому ***** бросает все мясо чтобы любой ценой захватить побольше а там "перагаворы" то да се, накопит новые силы и весной двинет дальше. Меня только одно бесит, с какой целью Зеленский встречался с Трампом и чего он етим добился? Тампон не изменил своего мнения зато с помощью етой встречи добавил себе рейтингов показав своим тупым избирателям, что Зеленский готов пристать на план капитуляции Тампона ради так называемого мира. Нужно было наоборот показать что больной план Тампона никто не поддерживает и мира при Тампоне не будет.
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15.10.2024 09:41 Відповісти
зато с помощью етой встречи добавил себе рейтингов показав своим тупым избирателям, что Зеленский готов пристать на план капитуляции
======

Не будьте наївними. Вас якось зачіпає як Ізраїль із муслімами воює? Для звичайних американців же війна на іншому континенті ще на порядок менше цікавить. І вже тим більше зустріч Трампа із самим Зеленським
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15.10.2024 09:55 Відповісти
їм все одно хто буде президентом в США

Що Камала, що Трамп уріжуть допомогу до мінімуму.

перекладуть навантаження на Європу.
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15.10.2024 11:00 Відповісти
Рекомендую кожному зберегти цю статтю, а через кілька місяців перечитати і порівняти з реальністю
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15.10.2024 09:49 Відповісти
Це добре. Зима рання буде. Повимерзає кацап та поздихає.
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15.10.2024 09:51 Відповісти
- в той стєпі глухой, замєрзал кацап!...
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15.10.2024 10:25 Відповісти
дурень думкою багатіє. українська мудрість.
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15.10.2024 10:33 Відповісти
Водночас Сили оборони проводять заходи підготовки до зимового періоду, тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції. А як і чим будуть штурмувати рашистів сили оборони.які підготовляються до зимового періоду...?
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15.10.2024 10:42 Відповісти
Ну логічно що то треба протриматися ще місяць і вїбать зимою..
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15.10.2024 11:00 Відповісти
Традиційно кацапи - лошари.
Ну як непідготовлені чмобікі - наркомани і алкаші, з одним іржавим автоматом на десятьох, які тільки і мріють, аби заробити на "ладу каліну" і дизертувати з поля бою, можуть готуватись до зими?
Інша справа - наші генерали, які відповідають за забезпечення війська...
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15.10.2024 11:16 Відповісти
 
 