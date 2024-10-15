Війська РФ 50 разів намагалися прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 14 жовтня 2024 року, по всій лінії фронту було зафіксовано 198 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, за уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів. Крім цього, здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів.

Нагадується, що загалом минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.

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Обстановка на Харківщині

Генштаб інформує, що на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Тихого.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.

Також зазначається, що неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

"Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка", - додають у Генштабі.

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Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

Обстановка на Півдні

У Генштабі також інформують, що на Времівському напрямку нашими захисниками відбито три атаки окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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"В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території рф", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.