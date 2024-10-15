Войска РФ 50 раз пытались прорвать нашу оборону на Кураховском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 14 октября 2024 года, по всей линии фронта было зафиксировано 198 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, по уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, задействовав 78 КАБов. Кроме этого, совершил 3059 обстрелов, 123 из них - из РСЗО.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ревякино, Строительное, Сосновка, Гарбузы, Ковшаровка, Новоосиново, Гороховатка, Закитное, Сиверск, Торецк, Петровка, Михайловка, Ильинка, Новодаровка, Курахово, Берестки, Зеленое Поле, Шахтерское, Малая Токмачка, Щербаки, Казацкое.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов.

Напоминается, что всего за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1210 российских захватчиков. Также враг потерял 13 танков, 44 боевых бронированных машины, 9 артиллерийских систем, 10 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 32 автомобиля и 4 единицы специальной техники.

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Обстановка на Харьковщине

Генштаб информирует, что на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Тихого.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Сиверском направлении Силами обороны Украины отражены три штурма вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки.

Также отмечается, что неподалеку Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.

"Наши защитники отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности на Покровском направлении, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка", - добавляют в Генштабе.

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Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное, где оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

Обстановка на юге

В Генштабе также информируют, что на Времевском направлении нашими защитниками отражены три атаки оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

Восемь атак оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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"В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб по территории РФ", - отмечают в Генштабе.

Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.