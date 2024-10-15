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Новости Война
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В Торецке не осталось целых домов, враг занимает новые районы выжженной земли, - ОТГ "Луганськ"

Окупанти штурмують Торецьк

Вследствие интенсивных вражеских обстрелов в Торецке Донецкой области не осталось целых домов и укрытий. Это позволяет войскам РФ занимать новые районы города.

Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", - рассказала Бобовникова.

Также, по ее словам, россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе - и в районе Часова Яра.

Спикер также добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери, но руководство армии РФ "обещает им золотые горы".

Читайте также: Оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка, - ОТГ "Луганськ"

Как сообщалось, накануне днем Бобовникова отмечала, что оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка.

Напомним, ранее военные сообщали, что россияне буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная.

Автор: 

боевые действия (4264) Торецк (490) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+7
Чому ЗСУ не мінує будинки і не підриває їх після заняття орками?

той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
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15.10.2024 06:58
+7
Після відставки Залужного та його генералів Україна втрачає все більше територій. План перемоги тупого зеленого Чма, Мінськ 3: Я та моя корупційна команда взамін на Україну.
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15.10.2024 07:22
+3
Як воно так виходить...Нашим бійцям немає де ховатись в місті, бо все розбомблено. А орки знаходять де ховатись, та займають зруйновані будинки...
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15.10.2024 07:42
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Правила форума Совет форумчан
Чому ЗСУ не мінує будинки і не підриває їх після заняття орками?

той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
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15.10.2024 06:58 Ответить
Після відставки Залужного та його генералів Україна втрачає все більше територій. План перемоги тупого зеленого Чма, Мінськ 3: Я та моя корупційна команда взамін на Україну.
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15.10.2024 07:22 Ответить
Нагадаю,як було під Макаровим
Київської області : до лінії зіткнення
підходити було небезпечно - могли
розстріляти.Тільки о 7 ранку могли
виїхати з білими тканинами на
машинах організованими колонами,
після починався обстріл.Декілька
машин помилились,пішли не по
коридору,по них відкрили вогонь...
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15.10.2024 07:26 Ответить
Проте в Суджі все гаразд. Проте переважна більшість генералів, тих що врятували Україну в 22р., звільнена зеленим дебілом.
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15.10.2024 07:38 Ответить
Як воно так виходить...Нашим бійцям немає де ховатись в місті, бо все розбомблено. А орки знаходять де ховатись, та займають зруйновані будинки...
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15.10.2024 07:42 Ответить
Можливості суттєво відрізняються - ак проти кабів .
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15.10.2024 07:45 Ответить
Може, лопати проти кабів? А ось мільйон дронів Зеленського поміг би.
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15.10.2024 07:48 Ответить
А лугондони самі так хотіли...
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15.10.2024 07:44 Ответить
Погано - закінчуються міста Донбасу а це фортифікаціі -- далі степ
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15.10.2024 07:55 Ответить
І асфальтовані дороги прямо на Київ, до жОпи.
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15.10.2024 14:40 Ответить
А чого, до речі, нічого не чути про роботу раніше переданих зеленим Ф-16??!
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15.10.2024 08:06 Ответить
Розпиляли на метал?
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15.10.2024 08:08 Ответить
Краще!
Продали їрмаки титанове родовище московитам за 98 млн,
той самий титан, без якого не виготовити ракети!
Байден, дай ще ракет та снарядів, бо ми зайняті прокачкою московитської нафти, з 1 січня додамо газ, титан ось задарма віддали...
Це така zeлена війна?
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15.10.2024 08:23 Ответить
...не залишилося цілих будинків та укриттів. Це дає змогу військам РФ займати нові райони міста... не зрозуміло, як їм це вдається, якщо нема де сховатись..., вони що, просто на відкритому просторі залишаються, а ми нічого не можемо зробити...
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15.10.2024 09:08 Ответить
В них більше м'яса, ніж в нас снарядів. Ось як.
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15.10.2024 09:26 Ответить
посада спікерки - "гаварящая галава". Тобто їй слід якось донести суспільству, чому ми втратили Торецьк і щоб це виглядало як потужна перемога.
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15.10.2024 09:52 Ответить
Хтось в курсі , Дніпропетровська область замінована ? Укріплення побудовані за цей час чи розікрали , як завжди зелені скоти ? І тупо чекають русню?
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15.10.2024 14:38 Ответить
 
 