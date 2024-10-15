В Торецке не осталось целых домов, враг занимает новые районы выжженной земли, - ОТГ "Луганськ"
Вследствие интенсивных вражеских обстрелов в Торецке Донецкой области не осталось целых домов и укрытий. Это позволяет войскам РФ занимать новые районы города.
Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", - рассказала Бобовникова.
Также, по ее словам, россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе - и в районе Часова Яра.
Спикер также добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери, но руководство армии РФ "обещает им золотые горы".
Как сообщалось, накануне днем Бобовникова отмечала, что оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка.
Напомним, ранее военные сообщали, что россияне буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная.
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той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
Київської області : до лінії зіткнення
підходити було небезпечно - могли
розстріляти.Тільки о 7 ранку могли
виїхати з білими тканинами на
машинах організованими колонами,
після починався обстріл.Декілька
машин помилились,пішли не по
коридору,по них відкрили вогонь...
Продали їрмаки титанове родовище московитам за 98 млн,
той самий титан, без якого не виготовити ракети!
Байден, дай ще ракет та снарядів, бо ми зайняті прокачкою московитської нафти, з 1 січня додамо газ, титан ось задарма віддали...
Це така zeлена війна?