В Торецке не осталось целых домов, враг занимает новые районы выжженной земли, - ОТГ "Луганськ"

Вследствие интенсивных вражеских обстрелов в Торецке Донецкой области не осталось целых домов и укрытий. Это позволяет войскам РФ занимать новые районы города.

Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", - рассказала Бобовникова.

Также, по ее словам, россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе - и в районе Часова Яра.

Спикер также добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери, но руководство армии РФ "обещает им золотые горы".

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Как сообщалось, накануне днем Бобовникова отмечала, что оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка.

Напомним, ранее военные сообщали, что россияне буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная.