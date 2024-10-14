Оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка, - ОТГ "Луганськ"

Армия РФ штурмует Торецк малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии, минометов, FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне", об этом рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.

"Ситуация в Торецке действительно тяжелая. Она динамичная и меняется постоянно. Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждую улицу. Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города - сейчас там находится враг, однако за другие части города ведутся активные бои. Мы сдерживаем там врага", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что погода также влияет на ведение боев - в частности, в световой день армия РФ больше штурмует и применяет FPV-дроны. В то же время дожди, ветер, туман мешают работе военных и использованию дронов.

"Тактика использования малых пехотных групп показала свою эффективность. У россиян очень много "живой силы", ее никто не считает, командование российской армии вообще безразлично, поэтому ее могут бросать бесконечно. Жизнь их ничего не стоит, техника стоит немного дороже", - отметила Бобовникова.

Технику российские войска на этом направлении пока не используют, уточнила спикер.

При этом она добавила, что вблизи Торецка созданы фортификации на случай выхода Сил обороны из города.

Напомним, ранее военные сообщали, что россияне буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная.

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