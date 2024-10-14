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Новини
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Окупанти контролюють східні та південно-східні райони Торецька - ОТУ "Луганськ"

Окупанти котролюють частини Торецька

Армія РФ штурмує Торецьк малими піхотними групами під прикриттям артилерії, мінометів, FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ"  Анастасія Бобовнікова.

"Ситуація у Торецьку справді важка. Вона динамічна й змінюється постійно. Боротьба йде буквально за кожний під'їзд, за кожну вулицю. Ми бачимо, що східні й південно-східні райони міста -  зараз там знаходиться ворог, однак за інші частини міста ведуться активні бої. Ми стримуємо там ворога", - зазначила Бобовнікова.

Вона додала, що погода також впливає на ведення боїв — зокрема, у світловий день армія РФ більше штурмує та застосовує FPV-дрони. Водночас дощі, вітер, туман заважають роботі військових та використанню дронів.

"Тактика використання малих піхотних груп показала свою ефективність. У  росіян дуже багато "живої сили", її ніхто не рахує, командування російської армії взагалі байдуже, тому її можуть кидати нескінченно. Життя їхнє нічого не коштує, техніка коштує трохи дорожче", - зазначила Бобовнікова.

Техніку російські війська на цьому напрямку поки що не використовують, уточнила речниця.

При цьому вона додала, що поблизу Торецька створені фортифікації на випадок виходу Сил оборони з міста.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що росіяни буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

Автор: 

бойові дії (4030) Торецьк (500)


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Зато у нас є план перемоги... Шапіто...
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14.10.2024 13:48 Відповісти
Все йде по оманському плану
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14.10.2024 14:05 Відповісти
 
 