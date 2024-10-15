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Новини Війна
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У Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі, - ОТУ "Луганськ"

Окупанти штурмують Торецьк

Внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів у Торецьку на Донеччині не залишилося цілих будинків та укриттів. Це дає змогу військам РФ займати нові райони міста.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла Бобовнікова.

Також, за її словами, росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.

Речниця також додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".

Також читайте: ЗСУ контролюють близько 40-50% Торецька, - МВА

Як повідомлялося, напередодні вдень Бобовнікова зазначала, що окупанти контролюють східні та південно-східні райони Торецька.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що росіяни буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна.

Автор: 

бойові дії (4030) Торецьк (500) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+7
Чому ЗСУ не мінує будинки і не підриває їх після заняття орками?

той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
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15.10.2024 06:58
+7
Після відставки Залужного та його генералів Україна втрачає все більше територій. План перемоги тупого зеленого Чма, Мінськ 3: Я та моя корупційна команда взамін на Україну.
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15.10.2024 07:22
+3
Як воно так виходить...Нашим бійцям немає де ховатись в місті, бо все розбомблено. А орки знаходять де ховатись, та займають зруйновані будинки...
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15.10.2024 07:42
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Чому ЗСУ не мінує будинки і не підриває їх після заняття орками?

той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
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15.10.2024 06:58 Відповісти
Після відставки Залужного та його генералів Україна втрачає все більше територій. План перемоги тупого зеленого Чма, Мінськ 3: Я та моя корупційна команда взамін на Україну.
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15.10.2024 07:22 Відповісти
Нагадаю,як було під Макаровим
Київської області : до лінії зіткнення
підходити було небезпечно - могли
розстріляти.Тільки о 7 ранку могли
виїхати з білими тканинами на
машинах організованими колонами,
після починався обстріл.Декілька
машин помилились,пішли не по
коридору,по них відкрили вогонь...
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15.10.2024 07:26 Відповісти
Проте в Суджі все гаразд. Проте переважна більшість генералів, тих що врятували Україну в 22р., звільнена зеленим дебілом.
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15.10.2024 07:38 Відповісти
Як воно так виходить...Нашим бійцям немає де ховатись в місті, бо все розбомблено. А орки знаходять де ховатись, та займають зруйновані будинки...
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15.10.2024 07:42 Відповісти
Можливості суттєво відрізняються - ак проти кабів .
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15.10.2024 07:45 Відповісти
Може, лопати проти кабів? А ось мільйон дронів Зеленського поміг би.
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15.10.2024 07:48 Відповісти
А лугондони самі так хотіли...
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15.10.2024 07:44 Відповісти
Погано - закінчуються міста Донбасу а це фортифікаціі -- далі степ
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15.10.2024 07:55 Відповісти
І асфальтовані дороги прямо на Київ, до жОпи.
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15.10.2024 14:40 Відповісти
А чого, до речі, нічого не чути про роботу раніше переданих зеленим Ф-16??!
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15.10.2024 08:06 Відповісти
Розпиляли на метал?
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15.10.2024 08:08 Відповісти
Краще!
Продали їрмаки титанове родовище московитам за 98 млн,
той самий титан, без якого не виготовити ракети!
Байден, дай ще ракет та снарядів, бо ми зайняті прокачкою московитської нафти, з 1 січня додамо газ, титан ось задарма віддали...
Це така zeлена війна?
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15.10.2024 08:23 Відповісти
...не залишилося цілих будинків та укриттів. Це дає змогу військам РФ займати нові райони міста... не зрозуміло, як їм це вдається, якщо нема де сховатись..., вони що, просто на відкритому просторі залишаються, а ми нічого не можемо зробити...
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15.10.2024 09:08 Відповісти
В них більше м'яса, ніж в нас снарядів. Ось як.
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15.10.2024 09:26 Відповісти
посада спікерки - "гаварящая галава". Тобто їй слід якось донести суспільству, чому ми втратили Торецьк і щоб це виглядало як потужна перемога.
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15.10.2024 09:52 Відповісти
Хтось в курсі , Дніпропетровська область замінована ? Укріплення побудовані за цей час чи розікрали , як завжди зелені скоти ? І тупо чекають русню?
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15.10.2024 14:38 Відповісти
 
 