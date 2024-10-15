У Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі, - ОТУ "Луганськ"
Внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів у Торецьку на Донеччині не залишилося цілих будинків та укриттів. Це дає змогу військам РФ займати нові райони міста.
Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла Бобовнікова.
Також, за її словами, росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.
Речниця також додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".
Як повідомлялося, напередодні вдень Бобовнікова зазначала, що окупанти контролюють східні та південно-східні райони Торецька.
Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що росіяни буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна.
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той же Вугледар можна було десятки разів замінувати
Київської області : до лінії зіткнення
підходити було небезпечно - могли
розстріляти.Тільки о 7 ранку могли
виїхати з білими тканинами на
машинах організованими колонами,
після починався обстріл.Декілька
машин помилились,пішли не по
коридору,по них відкрили вогонь...
Продали їрмаки титанове родовище московитам за 98 млн,
той самий титан, без якого не виготовити ракети!
Байден, дай ще ракет та снарядів, бо ми зайняті прокачкою московитської нафти, з 1 січня додамо газ, титан ось задарма віддали...
Це така zeлена війна?