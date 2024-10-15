У Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі, - ОТУ "Луганськ"

Внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів у Торецьку на Донеччині не залишилося цілих будинків та укриттів. Це дає змогу військам РФ займати нові райони міста.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла Бобовнікова.

Також, за її словами, росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.

Речниця також додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".

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Як повідомлялося, напередодні вдень Бобовнікова зазначала, що окупанти контролюють східні та південно-східні райони Торецька.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що росіяни буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна.