Общие боевые потери РФ с начала войны - около 671 400 человек (+1210 за сутки), 8988 танков, 19 430 артсистем, 17 939 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 671 400 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 671 400 (+1210) человек,
танков - 8988 (+13) единиц,
боевых бронированных машин - 17 939 (+44) единиц,
артиллерийских систем - 19 430 (+9) единиц,
РСЗО - 1231 (+0) единица,
средств ПВО - 978 (+0) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 019 (+10) единиц,
крылатых ракет - 2620 (+1) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок / submarines - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 26 654 (+32) единицы,
специальной техники - 3441 (+4)единица.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчера в так называемом "политбюро 2.0" начался самый тяжёлый этап обсуждения транзита власти, когда предварительные контуры должны обрести не только чёткие рамки, но и должны быть назначены ответственные лица на все посты. Примечательно, что начало обсуждений пришлось на самый разгар пока холодной, но войны, двух основных башен Кремля. Взаимное недопонимание и недоверие возникло чуть более 10 дней назад и в течении прошлой недели ситуация только усугубилась. В такой обстановке основным действующим лицам будет трудно договориться, так как кроме обменов упреками, вчера, дальше дело не пошло. Необходимость транзита власти понимают в обеих башнях, и день рождения "Путина", только усилил уверенность в этом. Отсутствие, вопреки ожиданиям, поздравлений от руководства дружественных стран и нейтральных партнёров очень огорчило практически всех членов политбюро, а скудные подарки и меньшее количество благожеланий (по сравнению даже с прошлым годом) внутри страны от элит второго и третьего эшелона вообще насторожили российское руководство. Не секрет, что в элитах второго и третьего круга есть представление, что на месте Путина вот уже год восседает дублер. В связи с этим в политбюро решили, что причина охлаждения к поздравлениям "президента" именно в этом. Все понимают, что фарс с двойником затянулся и грозит перерасти в большие проблемы, а по сему, затягивать с транзитом нельзя. Вся эта неделя, по планам, будет проходить под флагом обсуждения (консультаций) четкого плана перехода власти и изменения структуры действующего режима. Как любил говаривать Путин: "Времени на раскачку нет!"
А до чого призводить така херня, вони знають не з підручників - це відбувалось в 90х роках. І це в них реально "родова травма". Вони вважають, що в 90х майже просрали крахну. Ну, "демократам".
Тому і завовтузились. Тому і пішли хвилі всіляких конспірологій щодо "транзиту влади" та "треба щось рішати".
Ну і ЗСУ, виносячі арсенали ГРАУ, додають мотивації...
102 одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
ББМ непогано, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 671 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.