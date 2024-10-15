Общие боевые потери РФ с начала войны - около 671 400 человек (+1210 за сутки), 8988 танков, 19 430 артсистем, 17 939 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 671 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 671 400 (+1210) человек,

танков - 8988 (+13) единиц,

боевых бронированных машин - 17 939 (+44) единиц,

артиллерийских систем - 19 430 (+9) единиц,

РСЗО - 1231 (+0) единица,

средств ПВО - 978 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 019 (+10) единиц,

крылатых ракет - 2620 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок / submarines - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 26 654 (+32) единицы,

специальной техники - 3441 (+4)единица.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.