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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 671 400 осіб (+1210 за добу), 8988 танків, 19 430 артсистем, 17 939 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 671 400 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 671400 (+1210) осіб,

танків - 8988 (+13) од,

бойових броньованих машин - 17939 (+44) од,

артилерійських систем - 19430 (+9) од,

РСЗВ - 1231 (+0) од,

засоби ППО - 978 (+0) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17019 (+10),

крилаті ракети - 2620 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 26654 (+32) од,

спеціальна техніка - 3441 (+4)

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втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488)


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Топ коментарі
+22
Минув 3891 день москальсько-української війни.
102 одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
ББМ непогано, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 671 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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15.10.2024 08:53
+13
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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15.10.2024 08:14
+13
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15.10.2024 08:55
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Танків більше ніж арти. Арта перейшла на однозначні числа? Проте на сьогодні маємо три тисячі танків з початку року.
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15.10.2024 08:08 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера в так называемом "политбюро 2.0" начался самый тяжёлый этап обсуждения транзита власти, когда предварительные контуры должны обрести не только чёткие рамки, но и должны быть назначены ответственные лица на все посты. Примечательно, что начало обсуждений пришлось на самый разгар пока холодной, но войны, двух основных башен Кремля. Взаимное недопонимание и недоверие возникло чуть более 10 дней назад и в течении прошлой недели ситуация только усугубилась. В такой обстановке основным действующим лицам будет трудно договориться, так как кроме обменов упреками, вчера, дальше дело не пошло. Необходимость транзита власти понимают в обеих башнях, и день рождения "Путина", только усилил уверенность в этом. Отсутствие, вопреки ожиданиям, поздравлений от руководства дружественных стран и нейтральных партнёров очень огорчило практически всех членов политбюро, а скудные подарки и меньшее количество благожеланий (по сравнению даже с прошлым годом) внутри страны от элит второго и третьего эшелона вообще насторожили российское руководство. Не секрет, что в элитах второго и третьего круга есть представление, что на месте Путина вот уже год восседает дублер. В связи с этим в политбюро решили, что причина охлаждения к поздравлениям "президента" именно в этом. Все понимают, что фарс с двойником затянулся и грозит перерасти в большие проблемы, а по сему, затягивать с транзитом нельзя. Вся эта неделя, по планам, будет проходить под флагом обсуждения (консультаций) четкого плана перехода власти и изменения структуры действующего режима. Как любил говаривать Путин: "Времени на раскачку нет!"
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15.10.2024 09:28 Відповісти
про подібне той хєнєрал пише вже з 20-го року... а соловей ще з 2016-го... у них постійний крах режиму, транзити влади... і обіцяють вони це і прогнозують кожного року.. і потім все це переноситься на наступний рік, на ступний рік... і так з 2016-го року аже до сьогодні все переносять і переносять.. там хутін уже в холодильнику без кількох днів рік на днях буде... тобто без хутіна той транзит могли би спокійно зробити вже весною цього року, як раз і вибори там були... ан ніт.. знову ті байки травлять.... в кінці року щось там у тих "прогнозаторів" хєнєрала і соловья шось не вдасться і той транзит знову перенесуть на наступний рік, а потім ще на наступний.. як було вже до цього... якщо ви і далі хочете бути прихильником секти "свідків ху йла в холодильнику", то собі будьте.. тільки от нахіба сюди тягнуту оцю маячню про ті нездійсненні транзити власті і крах режиму..?
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15.10.2024 11:00 Відповісти
Це тому, що доступні індикатори "міцності економіки" в засрашці показують, що в них фактично безальтернативно буде стагфляція (це коли скорочення виробництва за зростання інфляції одначасно) та самопітримуюча інфляційна спіраль (коли практично ніякі "монетарні" зусилля влади/центробанку не здатні подолати інфляційні очікування та дії економічних агентів).

А до чого призводить така херня, вони знають не з підручників - це відбувалось в 90х роках. І це в них реально "родова травма". Вони вважають, що в 90х майже просрали крахну. Ну, "демократам".

Тому і завовтузились. Тому і пішли хвилі всіляких конспірологій щодо "транзиту влади" та "треба щось рішати".

Ну і ЗСУ, виносячі арсенали ГРАУ, додають мотивації...
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15.10.2024 14:54 Відповісти
та так, але в даному контексті трохи і не так. не так тут мається на увазі те, що ні в 2017, ні в 2019-му не було і близько передумов стагфляції, а той соловей уже хоронив хутіна і прогнозував "крах того режиму"..
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16.10.2024 01:09 Відповісти
Про якого ви "солов'я" вивесь час кажете. Ніби існує якийсь "соловей в останній інстанції", до слів якого от прямо "всі" дослухаються... Я навіть не знаю про кого ви. Бо знаю тільки одну кацапську падаль - пропогандона солов'йова з їхнього зомбоящика...
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16.10.2024 10:46 Відповісти
не вам, а тому Ніколенку. він постійно дивиться того професора соловья і того хєнєрала, сліпо вірить у те, що ху тін в холодильнику і тягне сюди на форум наративи із їхніх каналів, в яких ті інсайдери обіцяють крах путінського режиму. проФФесор соловей обіцяє це ще з 2016-2017- року, а генерал обіцяє це з 2020-го року - падіння хутінського режиму і перехват власті у кремлі якимись міфічними ліберальними і впливовими опозиціонерами. і так з року в рік, з року в рік ті інсайдери їздять людям по вухам зі своїми прогнозами краху режиму, а той пан Ніколєнко у це вірить і постійно сюди тягне ці "інсайди", які все не справджуються і не справджуються..
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16.10.2024 11:37 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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15.10.2024 08:14 Відповісти
Нажаль не рахуючись із зажмуреними кацапня рухається далі.
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15.10.2024 08:26 Відповісти
От прям омєріку відкрили. Кацапи завжди так робили. І завжди отримували по суслам за це. Цього разу їм по суслам надає Україна.
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16.10.2024 10:48 Відповісти
Може тому, що на дивані, а не в окопі?
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15.10.2024 08:38 Відповісти
О, зрадойобчики підтягнулися. Що б ми без вас робили. Мабуть, нудулись би...
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15.10.2024 08:40 Відповісти
Минув 3891 день москальсько-української війни.
102 одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
ББМ непогано, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 671 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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15.10.2024 08:53 Відповісти
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15.10.2024 08:55 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.10.2024 09:13 Відповісти
 
 