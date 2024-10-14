Воїни 24 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків у Часовому Яру. ВIДЕО 18+
У Часовому Яру чергова група російських штурмовиків вирішила перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. Окупанти вступили в бій з підрозділами 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Контакт з нашими воїнами в росіян "не задався", оскільки їх почали добивати FPV-дронами пілоти стрілецького батальону 24-ої бригади, передає Цензор.НЕТ.
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