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Новини Війна
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Воїни 24 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків у Часовому Яру. ВIДЕО 18+

У Часовому Яру чергова група російських штурмовиків вирішила перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. Окупанти вступили в бій з підрозділами 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Контакт з нашими воїнами в росіян "не задався", оскільки їх почали добивати FPV-дронами пілоти стрілецького батальону 24-ої бригади, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони відбили штурм ворога, знищили БМП та взяли у полон окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) ліквідація (4052) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) Часів Яр (367)


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Топ коментарі
+15
квадробери.
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14.10.2024 21:53
+12
Живучі підори.
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14.10.2024 22:15
+10
Кацапи реально дегенерати! Вже б які нормальні люди сказали "та нах7я нас ця війна"! "В ср4ку ті гроші від Х7йла - життя дорожче ". Ні бл#дь лізуть- дохнуть-лізуть іньші, 36ануті нелюди!!!
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15.10.2024 00:27
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квадробери.
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14.10.2024 21:53 Відповісти
Хоже на те, що кацапам пі@ець
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14.10.2024 22:08 Відповісти
один вже 100% стане самоваром як мінімум
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14.10.2024 22:17 Відповісти
Живучі підори.
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14.10.2024 22:15 Відповісти
На адреналіні, ще не таке бува.
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15.10.2024 02:19 Відповісти
Ці два кацапи - "друзі до гробової дошки"
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14.10.2024 22:21 Відповісти
Кацапи реально дегенерати! Вже б які нормальні люди сказали "та нах7я нас ця війна"! "В ср4ку ті гроші від Х7йла - життя дорожче ". Ні бл#дь лізуть- дохнуть-лізуть іньші, 36ануті нелюди!!!
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15.10.2024 00:27 Відповісти
Це вибір у них був до того, як вони в армію нанялись. А коли вже нанялись, то їх уже ніхто не питає, що їм дорожче. Не полізеш,
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15.10.2024 09:20 Відповісти
Смерть кацапам!
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15.10.2024 01:57 Відповісти
********* 👎😀
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15.10.2024 03:37 Відповісти
красиво сдохли
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15.10.2024 12:01 Відповісти
 
 