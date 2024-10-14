Сили оборони відбили штурм ворога, знищили БМП та взяли у полон окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Воїни бригади "Спартан" Національної гвардії України відбили штурм ворога на Харківщині. У результаті окупанти втратили техніку та посилений взвод піхоти, кілька росіян потрапили в полон.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Втім російський штурм не вдався. Аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу противника та миттєво нанесли вогневих уражень ударними дронами та скидами з БПЛА. Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти", - повідомив Півненко.

Також дивіться: Нацгвардійці зупинили колону ворожої техніки, підірвавши російський танк та ворожий десант. ВIДЕО