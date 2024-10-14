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Нацгвардійці зупинили колону ворожої техніки, підірвавши російський танк та ворожий десант. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" зупинили колону ворожої техніки, підірвавши російський танк та ворожий десант на протитанкових мінах.

"Пташки" бригади знищили, зокрема, ворожу техніку, бліндажі і навіть укриття операторів дронів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Бійці "Химери" Окремої Президентської бригади знищили пікап з піхотою, вантажівку з БК і танк противника. ВIДЕО

Автор: 

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Гарно міну заклали... Як "по підручнику"... На повороті - та ще й у місці з перепонами для маневру... Колону спинили - і стріляй, як в тирі...
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14.10.2024 19:45 Відповісти
Дякуємо!!!
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14.10.2024 20:05 Відповісти
 
 