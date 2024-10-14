Нацгвардійці зупинили колону ворожої техніки, підірвавши російський танк та ворожий десант. ВIДЕО
Бійці 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" зупинили колону ворожої техніки, підірвавши російський танк та ворожий десант на протитанкових мінах.
"Пташки" бригади знищили, зокрема, ворожу техніку, бліндажі і навіть укриття операторів дронів противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.
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Яр Холодний
показати весь коментар14.10.2024 19:45 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Olena Teslenko
показати весь коментар14.10.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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