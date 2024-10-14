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Бійці "Химери" Окремої Президентської бригади знищили пікап з піхотою, вантажівку з БК і танк противника. ВIДЕО

Бійці 20-го Окремого батальйону спеціального призначення Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького продовжують нищити ворога на Донеччині.

Воїни ліквідували російського солдата на мотоциклі, знищили пікап з піхотою, вантажівку з БК і танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон" з РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7492) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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А де танк, Я прогавив?
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14.10.2024 19:53 Відповісти
Вашій бригаді пасовало-б або назву поміняти або президента .
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14.10.2024 20:01 Відповісти
То прийди в бригаду і розкажи,що їм треба робити... Як вони без тебе і твоїх порад взагалі воюють?
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14.10.2024 20:09 Відповісти
Буахнка з БК запалила ту ніч
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15.10.2024 11:42 Відповісти
 
 