Бійці "Химери" Окремої Президентської бригади знищили пікап з піхотою, вантажівку з БК і танк противника. ВIДЕО
Бійці 20-го Окремого батальйону спеціального призначення Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького продовжують нищити ворога на Донеччині.
Воїни ліквідували російського солдата на мотоциклі, знищили пікап з піхотою, вантажівку з БК і танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Александр Иванов #442761
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