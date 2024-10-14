УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5428 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 472 7

Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон" з РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Сили Оборони України виявили російську 203-мм САУ "Піон", яка вела обстріли Херсонщини, та атакували ворожу техніку з РЗСВ HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 та атакували укриття окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7492) САУ (229) HIMARS (309) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пион засох
показати весь коментар
14.10.2024 18:03 Відповісти
Олешківські піски.
показати весь коментар
14.10.2024 18:03 Відповісти
М-да-а-а... Останній спалах полум"я і дим були точно не від пострілу "Піона"... Але ж кілька разів він "шмальнуть" устиг...
Там під Сартаною, корейські артилеристи тренуються - видно, "бойовий хом"як" вирішив довести Путіну, що то не у нього снаряди браковані - а кацапи "жопорукі" та з ними управляться не вміють... Пора прислать "Хаймерса"...
показати весь коментар
14.10.2024 18:17 Відповісти
Колись і у нас такі були.
показати весь коментар
14.10.2024 18:18 Відповісти
И сейчас есть, работают американскими 203 мм снарядами.
показати весь коментар
14.10.2024 18:39 Відповісти
в піонову клюмбу прилетіло
показати весь коментар
14.10.2024 18:39 Відповісти
П…ри прям знахабніли. Під нашими дронами стріляють.
показати весь коментар
15.10.2024 06:34 Відповісти
 
 