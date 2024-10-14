Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон" з РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
Сили Оборони України виявили російську 203-мм САУ "Піон", яка вела обстріли Херсонщини, та атакували ворожу техніку з РЗСВ HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Там під Сартаною, корейські артилеристи тренуються - видно, "бойовий хом"як" вирішив довести Путіну, що то не у нього снаряди браковані - а кацапи "жопорукі" та з ними управляться не вміють... Пора прислать "Хаймерса"...