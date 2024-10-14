РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8260 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 472 7

Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ "Пион" из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Силы Обороны Украины обнаружили российскую 203-мм САУ "Пион", которая вела обстрелы Херсонщины, и атаковали вражескую технику с РСЗО HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Пограничники уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 и атаковали укрытие оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7171) САУ (214) HIMARS (288) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пион засох
показать весь комментарий
14.10.2024 18:03 Ответить
Олешківські піски.
показать весь комментарий
14.10.2024 18:03 Ответить
М-да-а-а... Останній спалах полум"я і дим були точно не від пострілу "Піона"... Але ж кілька разів він "шмальнуть" устиг...
Там під Сартаною, корейські артилеристи тренуються - видно, "бойовий хом"як" вирішив довести Путіну, що то не у нього снаряди браковані - а кацапи "жопорукі" та з ними управляться не вміють... Пора прислать "Хаймерса"...
показать весь комментарий
14.10.2024 18:17 Ответить
Колись і у нас такі були.
показать весь комментарий
14.10.2024 18:18 Ответить
И сейчас есть, работают американскими 203 мм снарядами.
показать весь комментарий
14.10.2024 18:39 Ответить
в піонову клюмбу прилетіло
показать весь комментарий
14.10.2024 18:39 Ответить
П…ри прям знахабніли. Під нашими дронами стріляють.
показать весь комментарий
15.10.2024 06:34 Ответить
 
 