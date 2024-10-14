Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ "Пион" из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Силы Обороны Украины обнаружили российскую 203-мм САУ "Пион", которая вела обстрелы Херсонщины, и атаковали вражескую технику с РСЗО HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Там під Сартаною, корейські артилеристи тренуються - видно, "бойовий хом"як" вирішив довести Путіну, що то не у нього снаряди браковані - а кацапи "жопорукі" та з ними управляться не вміють... Пора прислать "Хаймерса"...