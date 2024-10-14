Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ "Пион" из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Силы Обороны Украины обнаружили российскую 203-мм САУ "Пион", которая вела обстрелы Херсонщины, и атаковали вражескую технику с РСЗО HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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