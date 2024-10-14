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Пограничники уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 и атаковали укрытие оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Также беспилотниками и минометами бойцы нанесли удары по укрытиям личного состава противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Пограничники поразили МТЛБ, пушки и позиции оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) уничтожение (7171)


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14.10.2024 17:14 Ответить
 
 