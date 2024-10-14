Пограничники уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 и атаковали укрытие оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Также беспилотниками и минометами бойцы нанесли удары по укрытиям личного состава противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий14.10.2024 17:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль