Пограничники уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 и атаковали укрытие оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Также беспилотниками и минометами бойцы нанесли удары по укрытиям личного состава противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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