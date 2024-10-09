Пограничники поразили МТЛБ, пушки и позиции оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении ударные дроны пограничников "Помста" поразили 2 пушки, МТЛБ врага и несколько позиций оккупантов - три захватчика ликвидированы, двое - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
