Пограничники поразили МТЛБ, пушки и позиции оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении ударные дроны пограничников "Помста" поразили 2 пушки, МТЛБ врага и несколько позиций оккупантов - три захватчика ликвидированы, двое - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Операторы дронов 5-й ОШБр уничтожают оккупантов вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

