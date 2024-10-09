УКР
Прикордонники уразили МТЛБ, гармати та позиції окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку ударні дрони прикордонників "Помсти" уразили 2 гармати, МТЛБ ворога та кілька позицій окупантів – трьох загарбників ліквідовано, двох – поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО

