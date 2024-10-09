Прикордонники уразили МТЛБ, гармати та позиції окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку ударні дрони прикордонників "Помсти" уразили 2 гармати, МТЛБ ворога та кілька позицій окупантів – трьох загарбників ліквідовано, двох – поранено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
