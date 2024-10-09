УКР
Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Феодосії третій день горить нафтовий термінал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що пожежа значно підсилилася і публікують відеозапис палаючого терміналу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів. ВIДЕО

Атака на окуповану Феодосію 7 жовтня 2024 року

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

пожежа (4409) Феодосія (57) нафтопродукти (628)
Топ коментарі
+13
Шо, кацапчики, досі горить? Яка сумна новина! 😁 бажаю, що б ще з недідьку попалало, а потім в Євпаторії, або Севастополі!
показати весь коментар
09.10.2024 14:54 Відповісти
+9
Що казати, дуже приємна новина!!!
показати весь коментар
09.10.2024 14:52 Відповісти
+9
показати весь коментар
09.10.2024 14:55 Відповісти
Що казати, дуже приємна новина!!!
показати весь коментар
09.10.2024 14:52 Відповісти
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV.

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
показати весь коментар
09.10.2024 14:55 Відповісти
буданов=ермак=зеленский
показати весь коментар
09.10.2024 15:21 Відповісти
А яку функцію у цьому ланцюжку виконують Олександр Гогілашвіллі та Марія Левченко?
Прямий зв'язок з ботоксним "шефом"?
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 14:54 Відповісти
Ніяких "або"
показати весь коментар
09.10.2024 15:04 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 14:55 Відповісти
"Башти-близнюки"...
показати весь коментар
09.10.2024 16:04 Відповісти
можу тільки побажати, побільше б таких новин...
показати весь коментар
09.10.2024 15:01 Відповісти
Третій день святкують ДР *****.
показати весь коментар
09.10.2024 15:08 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.10.2024 17:45 Відповісти
Я вимагаю продовження банкету

показати весь коментар
09.10.2024 15:09 Відповісти
"Що згорить - те не зогниє"
показати весь коментар
09.10.2024 15:17 Відповісти
яби тільки дощ не пішов
показати весь коментар
09.10.2024 15:19 Відповісти
Дуже гарно горить!
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
Атракціон для відпочиваючої кацапні. Засмаг нафтовий, натуральний!
показати весь коментар
09.10.2024 16:39 Відповісти
І фсьо ідьот папланууу!
Фсьо ідьот папланууу...)))
показати весь коментар
09.10.2024 16:42 Відповісти
Кацабня шини палить.
показати весь коментар
09.10.2024 17:19 Відповісти
Бог любит троицу!
показати весь коментар
09.10.2024 20:21 Відповісти
 
 