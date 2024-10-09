Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО
У тимчасово окупованій Феодосії третій день горить нафтовий термінал.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що пожежа значно підсилилася і публікують відеозапис палаючого терміналу.
Атака на окуповану Феодосію 7 жовтня 2024 року
Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.
Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.
