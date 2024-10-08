На нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало "Радіо Свобода".

Встановлений на подіумі "Панцир-С1" можна побачити як на відео, опублікованому телеграм-каналом АТЕШ, так і супутниковими знімками.



Такі ж системи "Панцир" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе та поряд з іншими російськими об’єктами критичної інфраструктури. У Підмосков’ї вони також були розміщені неподалік резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО