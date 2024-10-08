УКР
На нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало "Радіо Свобода".

Встановлений на подіумі "Панцир-С1" можна побачити як на відео, опублікованому телеграм-каналом АТЕШ, так і супутниковими знімками.

Такі ж системи "Панцир" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе та поряд з іншими російськими об’єктами критичної інфраструктури. У Підмосков’ї вони також були розміщені неподалік резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня  Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії.

+16
Я вже уявляю як в світі зростає попит на російське ППО...
08.10.2024 06:40 Відповісти
+9
Ти просто собі не уявляєш тої місцевості... А я регочу... Уяви картину: Овальна феодосійська бухта. Її охоплює по краю низинна прибережна зона, що поступово переходить у схил Кримського плоскогір"яУ тій прибережній зоні та по схилу і розташована феодосія. Нафтобаза знаходиться у середній частині схилу... З півногчі, північного заходу і сходу - плоскогір"я - пуста місцевість, засаджена садками та виноградниками на кілька десятків кілометрів... Там який насип не став - все одно з трьох боків плоскогір"я заважає РЛС працювать! Вони ж, ДЛБЙБи, поставили "Панцир" в низині (відносно цих напрямків!) Я знаю, де розмістить краще (бо полював колись у тих місцях) - але не буду кацапам підказувать......
08.10.2024 07:59 Відповісти
+5
Пан нижче вже розбовкав ворогу , де тре встановити "Панцирь" , бо ворогу не складно злогарифмувати, де можна полювати. Це що , така недолугiсть, чи зумисна пiдказка для ворога?
показати весь коментар
08.10.2024 09:12 Відповісти
Я вже уявляю як в світі зростає попит на російське ППО...
08.10.2024 06:40 Відповісти
Ти просто собі не уявляєш тої місцевості... А я регочу... Уяви картину: Овальна феодосійська бухта. Її охоплює по краю низинна прибережна зона, що поступово переходить у схил Кримського плоскогір"яУ тій прибережній зоні та по схилу і розташована феодосія. Нафтобаза знаходиться у середній частині схилу... З півногчі, північного заходу і сходу - плоскогір"я - пуста місцевість, засаджена садками та виноградниками на кілька десятків кілометрів... Там який насип не став - все одно з трьох боків плоскогір"я заважає РЛС працювать! Вони ж, ДЛБЙБи, поставили "Панцир" в низині (відносно цих напрямків!) Я знаю, де розмістить краще (бо полював колись у тих місцях) - але не буду кацапам підказувать......
08.10.2024 07:59 Відповісти
Воно там "полювало"...
08.10.2024 10:10 Відповісти
.......................
08.10.2024 10:19 Відповісти
08.10.2024 10:22 Відповісти
.................................................................................................................
08.10.2024 11:02 Відповісти
08.10.2024 12:01 Відповісти
Хто пана зустрiне повiсьте йому на шию табличку, вiд ******** бабуськи i напишiть, мовляв, гэйло, очi зранкуи вилупив, худчiй на грядку, а то припну налигачем до угорки(з сапою). Нi, замiсть шарувати вiн бавиться в тирнетi. I о, так, цего смайлика прималюйте...
08.10.2024 13:08 Відповісти
Пан нижче вже розбовкав ворогу , де тре встановити "Панцирь" , бо ворогу не складно злогарифмувати, де можна полювати. Це що , така недолугiсть, чи зумисна пiдказка для ворога?
08.10.2024 09:12 Відповісти
Там - "бовкай" - не "бовкай - треба мінімум ТРИ "Панцирі", щоб перекрить вектори... Але вони охороняють Валдай і Геленджик... Ці "об"єкти" - "важливіші"
08.10.2024 10:24 Відповісти
Ондого, ще й ворогу рекомендацii пiшлиii. Тока без бэ, скока вам за это плотють?
08.10.2024 11:38 Відповісти
Тебе "послать"? Чи сам "підеш"?...
08.10.2024 11:42 Відповісти
Ви скажiть всим правду, шо у вас посилалка - на пiв шостого. А дiйсно, гэйло замiсть пiти попоратись по хазяйству лiзе в тырнет лайку вишукуе. Таку тенденцiю бачу кожного дня лишень в однiй особi, старий пень з дипломом iсторика, котрому хоч кiлок на лобi теши, всерiвно не зрозумiе, що до iсторичних фактiв тре вiдноситись критично ...
08.10.2024 11:59 Відповісти
нарештi тиша, дякувати ******** бабусi, заперла гэйлу куди слiд того феодосiйського панцира. Погнала на повинну.
08.10.2024 12:19 Відповісти
Займайся своєю "генетикою"..... Вичисляй - від якої мавпи пішли українці, і від якої Медведчук з Шуфричем...... ................................
08.10.2024 12:31 Відповісти
Тю, хiба вiд мавпи? Нас же з мавпами не зв`язуе ще не вiднайдений вид. А якщо й вiднайдеться, то звiдки е гарантii, що то буде мавп`яче вiдгалудження? Пане. З мавпами не все так однозначно. Стидаюся запитати , мовляв, до чиiх нащадкiв ви себе вiдносиш? Поки що бачу тiльки марево сивоi кобили, про ригiв.
08.10.2024 13:05 Відповісти
З "генетикою" - до "свіжозареєстрованих"... "Старожилів" своїми "генетическими изысканиями" ти вже давно "затрахав"...... І навчися, в кінці-кінців, правильно писать українською мовою... Помилка на помилці..."Скільки не вчи - одні "двійки"....".
..........................................
08.10.2024 13:10 Відповісти
ЗЫ... Пам`ятка: Всим вiдомо чим вiдрiзняеться мавпа вiд людини, тим, чим пишаються кацапи , льшньохромосомнiстю( на 2 бiльше). Тепер запитання до пана, тiпо, чи продовжуете ви наполягати , що ви пiшли вiд лишньохромосомних мавп?
08.10.2024 13:17 Відповісти
... а стосовно "панцира" й кацапо-мавп(линьохромосомних), то тут все ясно, бо генетика за вас вiдповла. А то все охотничьи угодья с охотниками и "панцырями", да все - охотники. У кацапа в руках навiть лайно iржавiе, не говорячи вже про "панцир" - чи в глибокiй долинi його розмiстять, чи на вершинi самого Еверсту...
08.10.2024 13:26 Відповісти
.....................
08.10.2024 13:40 Відповісти
А ти й досі віриш,що ворог по коментарям з інтернету буде виставляти ппо???ти казковий просто
08.10.2024 10:55 Відповісти
Не треба недооцінювать ворога.... Почитай Ігнатьєва - "Пятьдесят лет в строю"... Там доволі непогано описані деталі роботи розвідки (зокрема, військових атташе)
Інформація може надходить з будь-яких джерел... Тут є одна "*****". Працює волонтером. І у соцмережах "балабанить" про потреби тієї чи іншої бригади... Я її читав не раз - таке "морозить"! "Знаючий", по її запитах, спокійно може оцінить стан боєздатності того чи іншого підрозділу!
08.10.2024 11:09 Відповісти
Дэтi, слова Севастопол пышэца с мягким знаком, слова Стамбуль - бэз.
08.10.2024 11:35 Відповісти
Зпиззили, продали та пропили?
08.10.2024 06:42 Відповісти
Так, дійсно, а що з нею?
08.10.2024 08:13 Відповісти
видимо на нефтебазе кроме ГСМ, хранились и спиртосодержащие продукты...
08.10.2024 08:28 Відповісти
Прапорщик продав усі транзістори та лампи
08.10.2024 08:59 Відповісти
Ой, там ще роботи і роботи...
08.10.2024 08:32 Відповісти
"но не помогла отразить атаку"

"они также были размещены неподалеку от резиденции российского президента )(уйла"

Так может стоит попробовать?
08.10.2024 09:12 Відповісти
***** завалити проблемно,бо воно дотримується правил "двох стін" і куняє в чавунній ванні,падло..
08.10.2024 10:18 Відповісти
Най куняе. Який би чавунiй не був товстелезним, ти по ньому тiльки но вгати - але ж бо розсиплеться, бо крихкий. Заре навiть кiлометр глибини не спасае.
08.10.2024 11:46 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=42845 ФЕОДОСИЯ



Как известно, в Феодосии творил свои картины художник-маринист Аванес Айвазян и в общем, будь он жив, прямо сейчас ему бы представился шикарный сюжет для новой картины «Пожар на нефтебазе». И действительно, горящие парусники нервно курят в стороне, по сравнению с нефтяным терминалом, который дает куда впечатляющий пейзаж. А ночью там взорвалась еще одна цистерна, и потому, как говорил Фаррух Балсара (Фредди Меркьюри): «The Show Must Go On» в смысле, в Феодосии есть на что посмотреть.

Ночью цистерна взорвалась уже не от атак ракетами или дронами, а уже за компанию с теми, что была поражена ранее, а это значит, что у этого шоу имеется внутренний потенциал и пожар может продолжаться достаточно долго. А в это время, лапти могут заняться философией и рассуждать о природе загадочных обломков, которые так удачно заходят на их нефтебазы, арсеналы и прочие важные места, взрывы и пожары на которых, не удается скрыть из-за масштабов действа. А тем временем, во вражеских пабликах сегодня появляются уже совсем невеселые комментарии, на этот счет:

«Удар ВСУ по нефтеналивному терминалу в Феодосии будет иметь два критических для полуострова последствия. Во-первых, это дефицит ГСМ как для гражданских нужд, так и для воинский частей, дислоцированных в Крыму. Несмотря на заверения местных властей о том, что "бензина в Крыму достаточно", это картина, скажем так, на день сегодняшний, что будет через две недели, они скромно умалчивают. Наземная логистика уже сейчас неэффективна, а повреждения, которые получило оборудование порта, свидетельствуют о том, что оперативно устранить проблему не удастся…»

Знающие товарищи аккуратно предупреждают местную публику о том, что если на заправках они еще могут купить бензин, то это - ненадолго. Просто надо потерпеть несколько дней и все станет очевидно. Ну а те, кто так или иначе связан с военной логистикой, все это уже понимают без подсказок и знают наверняка, когда последствия станут очевидными. Но тот же источник делает еще один интересный вывод:

«Во-вторых, что, наверное, ещё более важно, противник нащупал бреши в работе ПВО, и все выглядит так, что он контролирует ситуацию с перемещениями ЗРК по территории Крыма в режиме реального времени. Это накладывается на прогрессирующую нехватку средств ПВО на полуострове».

Этот вывод косвенно подтверждает ситуацию с ПВО во временно оккупированном Крыму как тревожную. Те времена, когда противник мог напичкать важные локации различными средствами ПВО, уже остались в прошлом. Теперь там перешли в режим латания дыр и гоняют зенитные средства от локации к локации с тем, чтобы создать видимость защиты по всему полуострову. Таким образом они запустили лотерею, чтобы ВСУ не могли точно знать, какой объект сейчас прикрыт ПВО, а какой - нет. Но как видно из приведенного выше текста, на хитрую ПВО нашлись какие-то средства разведки с винтом, которые фиксируют перемещения зенитчиков. А это косвенно подтверждает предположения о том, что в момент атаки по Феодосийскому, нефтяному терминали, ПВО уехала в другое место, чтобы прикрывать его своими средствами. Возможно в Феодосию они должны были приехать завтра, но это уже ни к чему.
https://dl-news.defence-line.org/?p=42845
08.10.2024 10:23 Відповісти
👍
08.10.2024 13:03 Відповісти
....................................................
08.10.2024 10:32 Відповісти
Лапті ждали з моря (вєтєр с моря дул). німці в 44 будували спеціальні зенітні башти з 128 мм зенітками. Тож мавпують.
08.10.2024 11:20 Відповісти
12,8 може?
08.10.2024 14:51 Відповісти
 
 