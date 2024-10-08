Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів. ВIДЕО

Пожежа на нафтовому терміналі окупованої Феодосії набирає сили і охоплює все більшу площу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео з місця пожежі, яка триває вже кілька діб.

"Площа пожежі на нафтоналивному порту у тимчасово окупованій Феодосії зросла до 2.5 тис. кв. м. і продовжує збільшуватись. Також частина міста досі знеструмлена", - зазначається у коментарі до запису.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.