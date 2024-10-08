УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5547 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 092 32

Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів. ВIДЕО

Пожежа на нафтовому терміналі окупованої Феодосії набирає сили і охоплює все більшу площу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео з місця пожежі, яка триває вже кілька діб.

"Площа пожежі на нафтоналивному порту у тимчасово окупованій Феодосії зросла до 2.5 тис. кв. м. і продовжує збільшуватись. Також частина міста досі знеструмлена", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Автор: 

пожежа (4409) порт (2083) Феодосія (57) нафтопродукти (628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Що згорить то не зігниє!
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
+25
Головне, що вогонь підійшов до цистерн з бензином. Русня, тримайте вікна відкритими. Може й не повилітають.
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
+23
показати весь коментар
08.10.2024 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2024 14:26 Відповісти
Що згорить то не зігниє!
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
Лєпота!
показати весь коментар
08.10.2024 14:27 Відповісти
Головне, що вогонь підійшов до цистерн з бензином. Русня, тримайте вікна відкритими. Може й не повилітають.
показати весь коментар
08.10.2024 14:30 Відповісти
що підійшов чи щоб підійшов? в нас є надія чи вона вже справдилась?
показати весь коментар
08.10.2024 15:46 Відповісти
Гойдааа!
показати весь коментар
08.10.2024 14:29 Відповісти
атмосфернєнько
показати весь коментар
08.10.2024 14:31 Відповісти
кацапи! збийтеся чуже постійно красти - тоді горіти не буде
показати весь коментар
08.10.2024 14:35 Відповісти
Вже не так естетично, як перший день, але все одно так ФАЙНО ГОРИТЬ...
А головне МАШТАБНІШЕ...
показати весь коментар
08.10.2024 14:38 Відповісти
Шойгу, Герасимов, где вода, где море?
показати весь коментар
08.10.2024 14:41 Відповісти
Тушити таку пожежу водою? Може ви кацап?
показати весь коментар
08.10.2024 15:02 Відповісти
та то жартує козак...
показати весь коментар
08.10.2024 15:09 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:42 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:44 Відповісти
самий раз йо*нуть ще
показати весь коментар
08.10.2024 14:47 Відповісти
Хоча б на міст скоріше вогонь поширився, під час проїзду ***********.
показати весь коментар
08.10.2024 14:48 Відповісти
Не тушіть! Дайте налюбуватись.
показати весь коментар
08.10.2024 14:49 Відповісти
Пожарник голіцин - пілаютт станіци!!!
Мій друже ковалю - одэть ордена...
показати весь коментар
08.10.2024 14:53 Відповісти
Оманські договорняки ніхто не відміняв.
показати весь коментар
08.10.2024 14:59 Відповісти
Терміново виписати з чечні і дагестана ішаків, досить використовувати їх не за призначення!
показати весь коментар
08.10.2024 15:03 Відповісти
"- держите, держите старичка херасимова, неваевавшего!
- деньги, деньги на панцырь там под половицей постамента спрятанны!" ))
показати весь коментар
08.10.2024 15:05 Відповісти
І по всій Росії хай так горить. А можна, і сильніше.

показати весь коментар
08.10.2024 15:12 Відповісти
У этой базы вроде как есть свой пожарный поезд. Но похоже, что он на такие "задымления" не рассчитан 🙂 А может уже и нет никакого поезда, пропили давно.
показати весь коментар
08.10.2024 15:12 Відповісти
пропили еще до....2014.....го....
показати весь коментар
08.10.2024 15:16 Відповісти
Вообще, потом посмотрел по карте - стоят пару красных вагонов и две цистерны. Но панорамы от 2019, а что там сейчас - не знаю. Это через яндекс панорамы(впн), а гугл видимо не снимал там.
показати весь коментар
08.10.2024 15:29 Відповісти
жд там працювала для перекачки "море - суша"
для пожежних потягів жд не протягувалася....
показати весь коментар
08.10.2024 15:37 Відповісти
хтось з рулеткою бігає і виміри проводить
показати весь коментар
08.10.2024 15:41 Відповісти
Треба ще підкинуть палку щоб горів добріше
показати весь коментар
08.10.2024 16:16 Відповісти
Ха-ха-ха. Все настільки хєрово з можливістю загасити, що звідти вже спецтехніку почали відводити. Я у відосі побачив 2 машини, які прямували ВІД місця пожежі, хоча під час ЧП зазвичай техніка рухається ДО епіцентру подій...
показати весь коментар
08.10.2024 16:51 Відповісти
І чого було стільки чекати? А як там залізниця з Ростова до Криму?
показати весь коментар
08.10.2024 23:47 Відповісти
 
 