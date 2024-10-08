Площадь пожара в нефтяном терминале оккупированной Феодосии выросла до 2500 квадратных метров. ВИДЕО
Пожар на нефтяном терминале оккупированной Феодосии набирает силу и охватывает все большую площадь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео с места пожара, который длится уже несколько суток.
"Площадь пожара на нефтеналивном порту во временно оккупированной Феодосии выросла до 2.5 тыс. кв. м. и продолжает увеличиваться. Также часть города до сих пор обесточена", - отмечается в комментарии к записи.
Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.
