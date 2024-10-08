РУС
12 091 32

Площадь пожара в нефтяном терминале оккупированной Феодосии выросла до 2500 квадратных метров. ВИДЕО

Пожар на нефтяном терминале оккупированной Феодосии набирает силу и охватывает все большую площадь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео с места пожара, который длится уже несколько суток.

"Площадь пожара на нефтеналивном порту во временно оккупированной Феодосии выросла до 2.5 тыс. кв. м. и продолжает увеличиваться. Также часть города до сих пор обесточена", - отмечается в комментарии к записи.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.

+25
Що згорить то не зігниє!
08.10.2024 14:30
+25
Головне, що вогонь підійшов до цистерн з бензином. Русня, тримайте вікна відкритими. Може й не повилітають.
08.10.2024 14:30
+23
08.10.2024 14:26
08.10.2024 14:26
Що згорить то не зігниє!
08.10.2024 14:30
Лєпота!
08.10.2024 14:27
Головне, що вогонь підійшов до цистерн з бензином. Русня, тримайте вікна відкритими. Може й не повилітають.
08.10.2024 14:30
що підійшов чи щоб підійшов? в нас є надія чи вона вже справдилась?
08.10.2024 15:46
Гойдааа!
08.10.2024 14:29
атмосфернєнько
08.10.2024 14:31
кацапи! збийтеся чуже постійно красти - тоді горіти не буде
08.10.2024 14:35
Вже не так естетично, як перший день, але все одно так ФАЙНО ГОРИТЬ...
А головне МАШТАБНІШЕ...
08.10.2024 14:38
Шойгу, Герасимов, где вода, где море?
08.10.2024 14:41
Тушити таку пожежу водою? Може ви кацап?
08.10.2024 15:02
та то жартує козак...
08.10.2024 15:09
08.10.2024 14:42
08.10.2024 14:44
самий раз йо*нуть ще
08.10.2024 14:47
Хоча б на міст скоріше вогонь поширився, під час проїзду ***********.
08.10.2024 14:48
Не тушіть! Дайте налюбуватись.
08.10.2024 14:49
Пожарник голіцин - пілаютт станіци!!!
Мій друже ковалю - одэть ордена...
08.10.2024 14:53
Оманські договорняки ніхто не відміняв.
08.10.2024 14:59
Терміново виписати з чечні і дагестана ішаків, досить використовувати їх не за призначення!
08.10.2024 15:03
"- держите, держите старичка херасимова, неваевавшего!
- деньги, деньги на панцырь там под половицей постамента спрятанны!" ))
08.10.2024 15:05
І по всій Росії хай так горить. А можна, і сильніше.

08.10.2024 15:12
У этой базы вроде как есть свой пожарный поезд. Но похоже, что он на такие "задымления" не рассчитан 🙂 А может уже и нет никакого поезда, пропили давно.
08.10.2024 15:12
пропили еще до....2014.....го....
08.10.2024 15:16
Вообще, потом посмотрел по карте - стоят пару красных вагонов и две цистерны. Но панорамы от 2019, а что там сейчас - не знаю. Это через яндекс панорамы(впн), а гугл видимо не снимал там.
08.10.2024 15:29
жд там працювала для перекачки "море - суша"
для пожежних потягів жд не протягувалася....
08.10.2024 15:37
хтось з рулеткою бігає і виміри проводить
08.10.2024 15:41
Треба ще підкинуть палку щоб горів добріше
08.10.2024 16:16
Ха-ха-ха. Все настільки хєрово з можливістю загасити, що звідти вже спецтехніку почали відводити. Я у відосі побачив 2 машини, які прямували ВІД місця пожежі, хоча під час ЧП зазвичай техніка рухається ДО епіцентру подій...
08.10.2024 16:51
І чого було стільки чекати? А як там залізниця з Ростова до Криму?
08.10.2024 23:47
 
 