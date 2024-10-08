На нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО "Панцирь-С1". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
В Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало "Радио Свобода".
Установленный на подиуме "Панцирь-С1" можно увидеть как на видео, опубликованном телеграм-каналом АТЕШ, так и спутниковыми снимками.
Такие же системы "Панцирь" на подиумах (для увеличения дальности обнаружения целей) ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. В Подмосковье они также были размещены неподалеку от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево.
Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Как известно, в Феодосии творил свои картины художник-маринист Аванес Айвазян и в общем, будь он жив, прямо сейчас ему бы представился шикарный сюжет для новой картины «Пожар на нефтебазе». И действительно, горящие парусники нервно курят в стороне, по сравнению с нефтяным терминалом, который дает куда впечатляющий пейзаж. А ночью там взорвалась еще одна цистерна, и потому, как говорил Фаррух Балсара (Фредди Меркьюри): «The Show Must Go On» в смысле, в Феодосии есть на что посмотреть.
Ночью цистерна взорвалась уже не от атак ракетами или дронами, а уже за компанию с теми, что была поражена ранее, а это значит, что у этого шоу имеется внутренний потенциал и пожар может продолжаться достаточно долго. А в это время, лапти могут заняться философией и рассуждать о природе загадочных обломков, которые так удачно заходят на их нефтебазы, арсеналы и прочие важные места, взрывы и пожары на которых, не удается скрыть из-за масштабов действа. А тем временем, во вражеских пабликах сегодня появляются уже совсем невеселые комментарии, на этот счет:
«Удар ВСУ по нефтеналивному терминалу в Феодосии будет иметь два критических для полуострова последствия. Во-первых, это дефицит ГСМ как для гражданских нужд, так и для воинский частей, дислоцированных в Крыму. Несмотря на заверения местных властей о том, что "бензина в Крыму достаточно", это картина, скажем так, на день сегодняшний, что будет через две недели, они скромно умалчивают. Наземная логистика уже сейчас неэффективна, а повреждения, которые получило оборудование порта, свидетельствуют о том, что оперативно устранить проблему не удастся…»
Знающие товарищи аккуратно предупреждают местную публику о том, что если на заправках они еще могут купить бензин, то это - ненадолго. Просто надо потерпеть несколько дней и все станет очевидно. Ну а те, кто так или иначе связан с военной логистикой, все это уже понимают без подсказок и знают наверняка, когда последствия станут очевидными. Но тот же источник делает еще один интересный вывод:
«Во-вторых, что, наверное, ещё более важно, противник нащупал бреши в работе ПВО, и все выглядит так, что он контролирует ситуацию с перемещениями ЗРК по территории Крыма в режиме реального времени. Это накладывается на прогрессирующую нехватку средств ПВО на полуострове».
Этот вывод косвенно подтверждает ситуацию с ПВО во временно оккупированном Крыму как тревожную. Те времена, когда противник мог напичкать важные локации различными средствами ПВО, уже остались в прошлом. Теперь там перешли в режим латания дыр и гоняют зенитные средства от локации к локации с тем, чтобы создать видимость защиты по всему полуострову. Таким образом они запустили лотерею, чтобы ВСУ не могли точно знать, какой объект сейчас прикрыт ПВО, а какой - нет. Но как видно из приведенного выше текста, на хитрую ПВО нашлись какие-то средства разведки с винтом, которые фиксируют перемещения зенитчиков. А это косвенно подтверждает предположения о том, что в момент атаки по Феодосийскому, нефтяному терминали, ПВО уехала в другое место, чтобы прикрывать его своими средствами. Возможно в Феодосию они должны были приехать завтра, но это уже ни к чему.
