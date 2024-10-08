На нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО "Панцирь-С1". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало "Радио Свобода".

Установленный на подиуме "Панцирь-С1" можно увидеть как на видео, опубликованном телеграм-каналом АТЕШ, так и спутниковыми снимками.



Такие же системы "Панцирь" на подиумах (для увеличения дальности обнаружения целей) ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. В Подмосковье они также были размещены неподалеку от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

