Цензор.НЕТ
10 030 20

Третий день горит нефтяной терминал в оккупированной Феодосии после успешного удара ВСУ. ВИДЕО

Во временно оккупированной Феодосии третий день горит нефтяной терминал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что пожар значительно усилился и публикуют видеозапись горящего терминала.

Также смотрите: Последствия удара ВСУ по нефтебазе в оккупированной Феодосии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Атака на оккупированную Феодосию 7 октября 2024 года

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, расположенному во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.

Смотрите также: Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. ФОТОРЕПОРТАЖ

пожар (6023) Феодосия (171) нефтепродукты (154)
+13
Шо, кацапчики, досі горить? Яка сумна новина! 😁 бажаю, що б ще з недідьку попалало, а потім в Євпаторії, або Севастополі!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:54 Ответить
+9
Що казати, дуже приємна новина!!!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:52 Ответить
+9
показать весь комментарий
09.10.2024 14:55 Ответить
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV.

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
показать весь комментарий
09.10.2024 14:55 Ответить
буданов=ермак=зеленский
показать весь комментарий
09.10.2024 15:21 Ответить
А яку функцію у цьому ланцюжку виконують Олександр Гогілашвіллі та Марія Левченко?
Прямий зв'язок з ботоксним "шефом"?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:25 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 14:54 Ответить
Ніяких "або"
показать весь комментарий
09.10.2024 15:04 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 14:55 Ответить
"Башти-близнюки"...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:04 Ответить
можу тільки побажати, побільше б таких новин...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:01 Ответить
Третій день святкують ДР *****.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:08 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.10.2024 17:45 Ответить
Я вимагаю продовження банкету

показать весь комментарий
09.10.2024 15:09 Ответить
"Що згорить - те не зогниє"
показать весь комментарий
09.10.2024 15:17 Ответить
яби тільки дощ не пішов
показать весь комментарий
09.10.2024 15:19 Ответить
Дуже гарно горить!
показать весь комментарий
09.10.2024 15:25 Ответить
Атракціон для відпочиваючої кацапні. Засмаг нафтовий, натуральний!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:39 Ответить
І фсьо ідьот папланууу!
Фсьо ідьот папланууу...)))
показать весь комментарий
09.10.2024 16:42 Ответить
Кацабня шини палить.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:19 Ответить
Бог любит троицу!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:21 Ответить
 
 