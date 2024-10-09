Третий день горит нефтяной терминал в оккупированной Феодосии после успешного удара ВСУ. ВИДЕО

Во временно оккупированной Феодосии третий день горит нефтяной терминал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что пожар значительно усилился и публикуют видеозапись горящего терминала.

Также смотрите: Последствия удара ВСУ по нефтебазе в оккупированной Феодосии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Атака на оккупированную Феодосию 7 октября 2024 года

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, расположенному во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.

Смотрите также: Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. ФОТОРЕПОРТАЖ