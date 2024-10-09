Третий день горит нефтяной терминал в оккупированной Феодосии после успешного удара ВСУ. ВИДЕО
Во временно оккупированной Феодосии третий день горит нефтяной терминал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что пожар значительно усилился и публикуют видеозапись горящего терминала.
Атака на оккупированную Феодосию 7 октября 2024 года
Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, расположенному во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.
За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.
Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
Прямий зв'язок з ботоксним "шефом"?
Фсьо ідьот папланууу...)))