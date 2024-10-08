Последствия удара ВСУ по нефтебазе в оккупированной Феодосии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В оккупированной Феодосии до сих пор продолжается масштабный пожар, возникший в результате удара ВСУ по нефтебазе.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые фото обнародовали "Схемы".
На снимках видны клубы дыма на территории нефтебазы.
По состоянию на 11:44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.
Атака на оккупированную Феодосию 7 октября 2024 года
Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.
