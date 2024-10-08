РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 711 11

Последствия удара ВСУ по нефтебазе в оккупированной Феодосии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В оккупированной Феодосии до сих пор продолжается масштабный пожар, возникший в результате удара ВСУ по нефтебазе.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые фото обнародовали "Схемы".

На снимках видны клубы дыма на территории нефтебазы.

По состоянию на 11:44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.

Также читайте: Еще четырех украинских детей вернули из российской оккупации

Наслідки удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
Наслідки удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

Атака на оккупированную Феодосию 7 октября 2024 года

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.

Также смотрите: Площадь пожара в нефтяном терминале оккупированной Феодосии выросла до 2500 квадратных метров. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26455) пожар (6023) Феодосия (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
щось забагато білих бочок вціліло - вітерець поривчастий по прогнозу не очікується?....
показать весь комментарий
08.10.2024 16:28 Ответить
+8
Да, там ще є чому горіти, вітерця б добрячого.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:35 Ответить
+4
Один удар безпілотником по НПЗ робить більше, ніж 100 ударів ракетами по нафтобазах
показать весь комментарий
08.10.2024 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось забагато білих бочок вціліло - вітерець поривчастий по прогнозу не очікується?....
показать весь комментарий
08.10.2024 16:28 Ответить
Да, там ще є чому горіти, вітерця б добрячого.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:35 Ответить
На Керченському півострові сезон вітрів вже мав початися .
показать весь комментарий
08.10.2024 16:50 Ответить
Один удар безпілотником по НПЗ робить більше, ніж 100 ударів ракетами по нафтобазах
показать весь комментарий
08.10.2024 16:29 Ответить
Ну, це не просто нафтобаза
показать весь комментарий
08.10.2024 16:56 Ответить
І де видно, що вона знищена? Двійко-трійко резервуарів з тридцяти. Тільки диму дофіга
показать весь комментарий
08.10.2024 17:22 Ответить
по НПЗ після 5 листопада.
показать весь комментарий
09.10.2024 00:29 Ответить
Там ще купа неушкоджених ємностей!
показать весь комментарий
08.10.2024 16:35 Ответить
Зєля під вибори собі добирає балів. Але гадьониш все одно програє.

Вибори.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:25 Ответить
А коли вибори?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:01 Ответить
І ППО там навряд чи побільшає. Слід добивати, якщо є чим.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:26 Ответить
 
 