УКР
Наслідки удару ЗСУ по нафтобазі в окупованій Феодосії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

В окупованій Феодосії досі триває масштабна пожежа, що виникла внаслідок удару ЗСУ по нафтобазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні супутникові фото оприлюднили "Схеми".

На знімках видно клуби диму на території нафтобази.

Станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі триває.

Також читайте: Ще чотирьох українських дітей повернули з російської окупації

Наслідки удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
Наслідки удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

Атака на окуповану Феодосію 7 жовтня 2024 року

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Також дивіться: Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів. ВIДЕО

Крим (14222) пожежа (4409) Феодосія (57)
щось забагато білих бочок вціліло - вітерець поривчастий по прогнозу не очікується?....
08.10.2024 16:28 Відповісти
Да, там ще є чому горіти, вітерця б добрячого.
08.10.2024 16:35 Відповісти
На Керченському півострові сезон вітрів вже мав початися .
08.10.2024 16:50 Відповісти
Один удар безпілотником по НПЗ робить більше, ніж 100 ударів ракетами по нафтобазах
08.10.2024 16:29 Відповісти
Ну, це не просто нафтобаза
08.10.2024 16:56 Відповісти
І де видно, що вона знищена? Двійко-трійко резервуарів з тридцяти. Тільки диму дофіга
08.10.2024 17:22 Відповісти
по НПЗ після 5 листопада.
09.10.2024 00:29 Відповісти
Там ще купа неушкоджених ємностей!
08.10.2024 16:35 Відповісти
Зєля під вибори собі добирає балів. Але гадьониш все одно програє.

Вибори.
08.10.2024 17:25 Відповісти
А коли вибори?
08.10.2024 18:01 Відповісти
І ППО там навряд чи побільшає. Слід добивати, якщо є чим.
08.10.2024 17:26 Відповісти
 
 