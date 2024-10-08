Наслідки удару ЗСУ по нафтобазі в окупованій Феодосії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

В окупованій Феодосії досі триває масштабна пожежа, що виникла внаслідок удару ЗСУ по нафтобазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні супутникові фото оприлюднили "Схеми".

На знімках видно клуби диму на території нафтобази.

Станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі триває.

Атака на окуповану Феодосію 7 жовтня 2024 року

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Також дивіться: Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів. ВIДЕО