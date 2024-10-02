Еще четырех украинских детей вернули из российской оккупации
На подконтрольную Украине территорию из оккупации вернули четырех детей.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Это два мальчика и две девочки, в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них - один ребенок, лишенный родительской опеки. Мальчик уже встретился со своим дедушкой и будет находиться под его опекой", - говорится в сообщении.
По словам Прокудина, сейчас все они - в безопасности, где получают необходимую помощь от соответствующих служб.
