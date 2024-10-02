Ще чотирьох українських дітей повернули з російської окупації
На підконтрольну Україні територію з окупації повернули чотирьох дітей.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою", - йдеться в повідомленні.
За словами Прокудіна, наразі всі вони – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб.
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