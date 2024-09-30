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Новини
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З окупації вдалось повернути маму з трьома дітьми, - Лубінець

В Україну повернули 3х дітей та їх матір

Після року в окупації - трьох українських дітей та їх матір вдалось повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Він зазначив, що неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

"Перебуваючи на ТОТ, вони були в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині. Після звернення рідних до Офісу Омбудсмана, невідкладно розпочалася підготовка до повернення", - написав Лубінець.

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Омбудсмен також розповів, що попри всі труднощі та загрози, завдяки злагодженій роботі з партнерами, Карітас України та Рокада, вдалося організувати безпечний маршрут для цієї родини, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній Уряду України території.

Читайте: Катар оголосив про угоду з Україною та РФ щодо обміну 13 дітьми: Лубінець спростував інформацію (оновлено)

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Навіщо про це писати, щоб іншим було неможливо виїхати? Чи Вова Боневтік дав команду піаритися, щоб бачили, які ви молодці, хоча крім фото і статті ви нічого не зробили. Жінка виїхала сама.
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30.09.2024 19:54 Відповісти
Спершу путлер пріді, тоді зеля забері.
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30.09.2024 20:06 Відповісти
 
 