З окупації вдалось повернути маму з трьома дітьми, - Лубінець

Після року в окупації - трьох українських дітей та їх матір вдалось повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Він зазначив, що неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

"Перебуваючи на ТОТ, вони були в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині. Після звернення рідних до Офісу Омбудсмана, невідкладно розпочалася підготовка до повернення", - написав Лубінець.

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Омбудсмен також розповів, що попри всі труднощі та загрози, завдяки злагодженій роботі з партнерами, Карітас України та Рокада, вдалося організувати безпечний маршрут для цієї родини, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній Уряду України території.

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