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Новости
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Из оккупации удалось вернуть маму с тремя детьми, - Лубинец

В Україну повернули 3х дітей та їх матір

После года в оккупации трех украинских детей и их мать удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что несовершеннолетних удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

"Находясь на ВОТ, они были в опасных условиях: маме угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так они прожили почти год во временной оккупации в Донецкой области. После обращения родных в Офис Омбудсмана, безотлагательно началась подготовка к возвращению", - написал Лубинец.

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Омбудсмен также рассказал, что несмотря на все трудности и угрозы, благодаря слаженной работе с партнерами, Каритас Украины и Рокада, удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные потребности для них на подконтрольной правительству Украины территории.

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дети (6529) оккупация (10167) возврат (220)


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Навіщо про це писати, щоб іншим було неможливо виїхати? Чи Вова Боневтік дав команду піаритися, щоб бачили, які ви молодці, хоча крім фото і статті ви нічого не зробили. Жінка виїхала сама.
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30.09.2024 19:54 Ответить
Спершу путлер пріді, тоді зеля забері.
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30.09.2024 20:06 Ответить
 
 