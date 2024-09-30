Из оккупации удалось вернуть маму с тремя детьми, - Лубинец
После года в оккупации трех украинских детей и их мать удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Он отметил, что несовершеннолетних удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.
"Находясь на ВОТ, они были в опасных условиях: маме угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так они прожили почти год во временной оккупации в Донецкой области. После обращения родных в Офис Омбудсмана, безотлагательно началась подготовка к возвращению", - написал Лубинец.
Омбудсмен также рассказал, что несмотря на все трудности и угрозы, благодаря слаженной работе с партнерами, Каритас Украины и Рокада, удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные потребности для них на подконтрольной правительству Украины территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль