Катар объявил о соглашении с Украиной и РФ по обмену 13 детьми: Лубинец опроверг информацию (обновлено)

Катар сообщил о достижении соглашения с Украиной и Россией об обмене под его эгидой тринадцатью детьми, перемещенными из-за войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

Обновлено в 13:20: Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что соглашения об "обмене детей" между Украиной и Россией не было и не может быть.

"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", – заявил катарский чиновник в интервью AFP.

Кроме того, по его словам, "четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.

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Согласно источникам, возраст девяти детей, что вернутся в Украину, составляет от 12 до 17 лет. Детям, отправляющимся в Россию, от 2 до 7 лет.

Сообщается, что всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями.

Напомним, Катар, как посредник в обмене детьми, с июля 2023 помогает репатриировать украинских детей, незаконно вывезенных Россией на свою территорию с начала вторжения в феврале 2022 года.

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