Катар объявил о соглашении с Украиной и РФ по обмену 13 детьми: Лубинец опроверг информацию (обновлено)
Катар сообщил о достижении соглашения с Украиной и Россией об обмене под его эгидой тринадцатью детьми, перемещенными из-за войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.
Обновлено в 13:20: Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что соглашения об "обмене детей" между Украиной и Россией не было и не может быть.
"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", – заявил катарский чиновник в интервью AFP.
Кроме того, по его словам, "четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.
Согласно источникам, возраст девяти детей, что вернутся в Украину, составляет от 12 до 17 лет. Детям, отправляющимся в Россию, от 2 до 7 лет.
Сообщается, что всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями.
Напомним, Катар, как посредник в обмене детьми, с июля 2023 помогает репатриировать украинских детей, незаконно вывезенных Россией на свою территорию с начала вторжения в феврале 2022 года.
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Потужні переговорники обнулили звинувачення в викраденні дітей Росією і поставили Україну на один з нею рівень, фактично теж звинувативши в насильницькому утриманні дітей.
Якраз те за що на х- ла виписаний ордер МКК
2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
зовсім ********* ? Чому не у Стамбулі? Навіщо українцям їхати до мацкви ????
яка цука вела перемовини ? Прізвище? Мабуть Арахамія. Він під приводом перемовин шукає тепле містечко у арабів
Не думаю, що їх "викрадали" для обміну. Я бачу 2 можливості:
1. Діти живуть з родичами на теріторії Курщини, що її зараз контролює ЗСУ. Батьки могли перед заходом туди нашіх поїхати у інший район рашки (у відрядження, до родичів, відпочити, бо літо ж було) чи просто до Курська скупитися чілішолі, а дитинка з бабусею-дідусем: два рочки, вже можна залишити на пару днів. А воно ось як, Міхалич!
2. Дітей з нашіх ТОТ батьки еваюкували до родичів вглиб України, а самі грали в ждунів, аж поки не стало прилітати несумісно з життям. Тоді рвонули у рашку, бо "мишебрати", а діти у бабусі носять вишиванку та обзивають отца "татом"! Геволт, людоньки! "В дєрєвню к тьоткє, в глушь, в Засратов!"
Цікаві інші версії...