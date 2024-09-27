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Катар объявил о соглашении с Украиной и РФ по обмену 13 детьми: Лубинец опроверг информацию (обновлено)

Катар оголосив про угоду щодо обміну дітьми між Україною та РФ

Катар сообщил о достижении соглашения с Украиной и Россией об обмене под его эгидой тринадцатью детьми, перемещенными из-за войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

Обновлено в 13:20: Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что соглашения об "обмене детей" между Украиной и Россией не было и не может быть.

"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", – заявил катарский чиновник в интервью AFP.

Кроме того, по его словам, "четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидается возвращение группы украинских детей домой, - Лубинец по результатам визита в Катар

Согласно источникам, возраст девяти детей, что вернутся в Украину, составляет от 12 до 17 лет. Детям, отправляющимся в Россию, от 2 до 7 лет.

Сообщается, что всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями.

Напомним, Катар, как посредник в обмене детьми, с июля 2023 помогает репатриировать украинских детей, незаконно вывезенных Россией на свою территорию с начала вторжения в феврале 2022 года.

Читайте: 16-летнего юношу и 18-летнюю девушку вернули с оккупированных территорий

Автор: 

дети (6516) Катар (132) обмен (1375) возврат (219)


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Топ комментарии
+5
Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
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27.09.2024 08:59
+4
докотились до торгівлі дітьми...
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27.09.2024 08:53
+3
Гарна новина...
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27.09.2024 08:51
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Гарна новина...
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27.09.2024 08:51 Ответить
докотились до торгівлі дітьми...
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27.09.2024 08:53 Ответить
Ви при своєму розуму? Докази про те,що іменно дітей України передали кацапії
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27.09.2024 09:43 Ответить
Якщо вмієте читати то там все зрозуміло. - Україна "тримала в заручниках дітей" і Росія тримала в заручниках дітей. Зробили обмін заручників.
Потужні переговорники обнулили звинувачення в викраденні дітей Росією і поставили Україну на один з нею рівень, фактично теж звинувативши в насильницькому утриманні дітей.
Якраз те за що на х- ла виписаний ордер МКК
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27.09.2024 10:16 Ответить
Продали 4 -х українських дітей щоб отримати 8 українських дітей. Баланс, вроді, позитивний...
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27.09.2024 08:56 Ответить
По чем нынче дети на рынке?
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27.09.2024 08:56 Ответить
І те добре . Дякуємо усім країнам , що допомагають повернути дітей .
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27.09.2024 08:57 Ответить
Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
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27.09.2024 08:59 Ответить
На фоні імпотентності Заходу зростає вага ісламського світу.
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27.09.2024 09:06 Ответить
Несподівані результати курської операції.
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27.09.2024 09:09 Ответить
Повідомляється, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз'єднанням зі своїми родинами. Джерело:
зовсім ********* ? Чому не у Стамбулі? Навіщо українцям їхати до мацкви ????

яка цука вела перемовини ? Прізвище? Мабуть Арахамія. Він під приводом перемовин шукає тепле містечко у арабів
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27.09.2024 09:16 Ответить
Катар в цьому випадку грє на боці Московії. І у світових імпотентів складається враження, що Україна викрала чотирьох безневинних діточок і змусила піти на поступки сили "добра"
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27.09.2024 09:36 Ответить
Я з Європи і для мене ті діти для кацапії просто діти батьків, які втекли з України, чи мало таких прикладів. Ждунів багато
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27.09.2024 09:45 Ответить
Жіноча думка має значення... FLM.
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27.09.2024 10:19 Ответить
Бот навіть не троль. Сміття не знаю якого роду
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27.09.2024 11:18 Ответить
А що таке "обмн дітьми"? Можна зрозуміти щодо обміну полоненими; також можна зрозуміти, що українські діти опилинися на ТОТ, але звідки російські діти опинилися у нас?
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27.09.2024 09:38 Ответить
Вони крадуть наших на окупованій території Україним, а ми їхніх звільняємо на Курщині. Не плутайте.
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27.09.2024 10:43 Ответить
Я про це думав, тому й питаю. Хіба наші утримують когось силоміць на Курщині? А от схопити російських дітей та силоміць (без їх згоди та бажання) обміняти на наших - це вже насилля з нашого боку.
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27.09.2024 11:29 Ответить
Ніхто вам деталей не скаже, силоміць, чи як... Але більше питань, аніж відповідей.
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27.09.2024 12:41 Ответить
Не хочу навіть припускати, що ми можемо силоміць утримувати цивільних на контрольованій ЗСУ частині Курщини, і тим паче - силоміць їх віддавати ворогу. Хоча, в цілому згоден - правду нам скажуть лише після війни, і то не всю і не одразу.
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27.09.2024 12:49 Ответить
Звідки в Україні кацапськи діти? Та ще й такі маленькі?

Не думаю, що їх "викрадали" для обміну. Я бачу 2 можливості:

1. Діти живуть з родичами на теріторії Курщини, що її зараз контролює ЗСУ. Батьки могли перед заходом туди нашіх поїхати у інший район рашки (у відрядження, до родичів, відпочити, бо літо ж було) чи просто до Курська скупитися чілішолі, а дитинка з бабусею-дідусем: два рочки, вже можна залишити на пару днів. А воно ось як, Міхалич!

2. Дітей з нашіх ТОТ батьки еваюкували до родичів вглиб України, а самі грали в ждунів, аж поки не стало прилітати несумісно з життям. Тоді рвонули у рашку, бо "мишебрати", а діти у бабусі носять вишиванку та обзивають отца "татом"! Геволт, людоньки! "В дєрєвню к тьоткє, в глушь, в Засратов!"

Цікаві інші версії...
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27.09.2024 13:59 Ответить
 
 