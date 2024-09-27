Катар оголосив про угоду з Україною та РФ щодо обміну 13 дітьми: Лубінець спростував інформацію (оновлено)

Катар повідомив про досягнення угоди з Україною та Росією про обмін під його егідою тринадцятьма дітьми, які були переміщені через війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Оновлено о 13:20: Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що угоди про "обмін дітей" між Україною та Росією не було та не може бути.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні ", - заявив катарський чиновник в інтерв'ю AFP.

Крім того, за його словами, "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями у Росії.

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Згідно з джерелами, вік дев’яти дітей, що повернуться до України, становить від 12 до 17 років. Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

Повідомляється, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.

Нагадаємо, Катар, як посередник в обміні дітьми, з липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, незаконно вивезених Росією на свою територію з початку вторгнення в лютому 2022 року.

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