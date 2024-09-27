Катар оголосив про угоду з Україною та РФ щодо обміну 13 дітьми: Лубінець спростував інформацію (оновлено)
Катар повідомив про досягнення угоди з Україною та Росією про обмін під його егідою тринадцятьма дітьми, які були переміщені через війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.
Оновлено о 13:20: Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що угоди про "обмін дітей" між Україною та Росією не було та не може бути.
"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні ", - заявив катарський чиновник в інтерв'ю AFP.
Крім того, за його словами, "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями у Росії.
Згідно з джерелами, вік дев’яти дітей, що повернуться до України, становить від 12 до 17 років. Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.
Повідомляється, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.
Нагадаємо, Катар, як посередник в обміні дітьми, з липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, незаконно вивезених Росією на свою територію з початку вторгнення в лютому 2022 року.
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Потужні переговорники обнулили звинувачення в викраденні дітей Росією і поставили Україну на один з нею рівень, фактично теж звинувативши в насильницькому утриманні дітей.
Якраз те за що на х- ла виписаний ордер МКК
2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
зовсім ********* ? Чому не у Стамбулі? Навіщо українцям їхати до мацкви ????
яка цука вела перемовини ? Прізвище? Мабуть Арахамія. Він під приводом перемовин шукає тепле містечко у арабів
Не думаю, що їх "викрадали" для обміну. Я бачу 2 можливості:
1. Діти живуть з родичами на теріторії Курщини, що її зараз контролює ЗСУ. Батьки могли перед заходом туди нашіх поїхати у інший район рашки (у відрядження, до родичів, відпочити, бо літо ж було) чи просто до Курська скупитися чілішолі, а дитинка з бабусею-дідусем: два рочки, вже можна залишити на пару днів. А воно ось як, Міхалич!
2. Дітей з нашіх ТОТ батьки еваюкували до родичів вглиб України, а самі грали в ждунів, аж поки не стало прилітати несумісно з життям. Тоді рвонули у рашку, бо "мишебрати", а діти у бабусі носять вишиванку та обзивають отца "татом"! Геволт, людоньки! "В дєрєвню к тьоткє, в глушь, в Засратов!"
Цікаві інші версії...