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Катар оголосив про угоду з Україною та РФ щодо обміну 13 дітьми: Лубінець спростував інформацію (оновлено)

Катар оголосив про угоду щодо обміну дітьми між Україною та РФ

Катар повідомив про досягнення угоди з Україною та Росією про обмін під його егідою тринадцятьма дітьми, які були переміщені через війну. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Оновлено о 13:20: Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що угоди про "обмін дітей" між Україною та Росією не було та не може бути.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні ", - заявив катарський чиновник в інтерв'ю AFP.

Крім того, за його словами, "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікується повернення групи українських дітей додому, - Лубінець за результатами візиту в Катар

Згідно з джерелами, вік дев’яти дітей, що повернуться до України, становить від 12 до 17 років. Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

Повідомляється, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.

Нагадаємо, Катар, як посередник в обміні дітьми, з липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, незаконно вивезених Росією на свою територію з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Читайте також: 16-річного юнака та 18-річну дівчину повернули з окупованих територій

Автор: 

діти (5087) Катар (245) обмін (1157) повернення (237)


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Топ коментарі
+5
Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
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27.09.2024 08:59
+4
докотились до торгівлі дітьми...
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27.09.2024 08:53
+3
Гарна новина...
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27.09.2024 08:51
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Гарна новина...
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27.09.2024 08:51 Відповісти
докотились до торгівлі дітьми...
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27.09.2024 08:53 Відповісти
Ви при своєму розуму? Докази про те,що іменно дітей України передали кацапії
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27.09.2024 09:43 Відповісти
Якщо вмієте читати то там все зрозуміло. - Україна "тримала в заручниках дітей" і Росія тримала в заручниках дітей. Зробили обмін заручників.
Потужні переговорники обнулили звинувачення в викраденні дітей Росією і поставили Україну на один з нею рівень, фактично теж звинувативши в насильницькому утриманні дітей.
Якраз те за що на х- ла виписаний ордер МКК
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27.09.2024 10:16 Відповісти
Продали 4 -х українських дітей щоб отримати 8 українських дітей. Баланс, вроді, позитивний...
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27.09.2024 08:56 Відповісти
По чем нынче дети на рынке?
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27.09.2024 08:56 Відповісти
І те добре . Дякуємо усім країнам , що допомагають повернути дітей .
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27.09.2024 08:57 Відповісти
Дітям, які вирушать до Росії, від 2 до 7 років.

2 роки?
коли і де народилась ця дитина? де і з ким вона перебуває?
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27.09.2024 08:59 Відповісти
На фоні імпотентності Заходу зростає вага ісламського світу.
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27.09.2024 09:06 Відповісти
Несподівані результати курської операції.
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27.09.2024 09:09 Відповісти
Повідомляється, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз'єднанням зі своїми родинами. Джерело:
зовсім ********* ? Чому не у Стамбулі? Навіщо українцям їхати до мацкви ????

яка цука вела перемовини ? Прізвище? Мабуть Арахамія. Він під приводом перемовин шукає тепле містечко у арабів
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27.09.2024 09:16 Відповісти
Катар в цьому випадку грє на боці Московії. І у світових імпотентів складається враження, що Україна викрала чотирьох безневинних діточок і змусила піти на поступки сили "добра"
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27.09.2024 09:36 Відповісти
Я з Європи і для мене ті діти для кацапії просто діти батьків, які втекли з України, чи мало таких прикладів. Ждунів багато
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27.09.2024 09:45 Відповісти
Жіноча думка має значення... FLM.
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27.09.2024 10:19 Відповісти
Бот навіть не троль. Сміття не знаю якого роду
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27.09.2024 11:18 Відповісти
А що таке "обмн дітьми"? Можна зрозуміти щодо обміну полоненими; також можна зрозуміти, що українські діти опилинися на ТОТ, але звідки російські діти опинилися у нас?
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27.09.2024 09:38 Відповісти
Вони крадуть наших на окупованій території Україним, а ми їхніх звільняємо на Курщині. Не плутайте.
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27.09.2024 10:43 Відповісти
Я про це думав, тому й питаю. Хіба наші утримують когось силоміць на Курщині? А от схопити російських дітей та силоміць (без їх згоди та бажання) обміняти на наших - це вже насилля з нашого боку.
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27.09.2024 11:29 Відповісти
Ніхто вам деталей не скаже, силоміць, чи як... Але більше питань, аніж відповідей.
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27.09.2024 12:41 Відповісти
Не хочу навіть припускати, що ми можемо силоміць утримувати цивільних на контрольованій ЗСУ частині Курщини, і тим паче - силоміць їх віддавати ворогу. Хоча, в цілому згоден - правду нам скажуть лише після війни, і то не всю і не одразу.
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27.09.2024 12:49 Відповісти
Звідки в Україні кацапськи діти? Та ще й такі маленькі?

Не думаю, що їх "викрадали" для обміну. Я бачу 2 можливості:

1. Діти живуть з родичами на теріторії Курщини, що її зараз контролює ЗСУ. Батьки могли перед заходом туди нашіх поїхати у інший район рашки (у відрядження, до родичів, відпочити, бо літо ж було) чи просто до Курська скупитися чілішолі, а дитинка з бабусею-дідусем: два рочки, вже можна залишити на пару днів. А воно ось як, Міхалич!

2. Дітей з нашіх ТОТ батьки еваюкували до родичів вглиб України, а самі грали в ждунів, аж поки не стало прилітати несумісно з життям. Тоді рвонули у рашку, бо "мишебрати", а діти у бабусі носять вишиванку та обзивають отца "татом"! Геволт, людоньки! "В дєрєвню к тьоткє, в глушь, в Засратов!"

Цікаві інші версії...
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27.09.2024 13:59 Відповісти
 
 