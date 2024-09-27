Соглашений об "обмене" детьми между Украиной и РФ не может быть. Мы не похищали российских детей, - Лубинец
Соглашения об "обмене детей" между Украиной и Россией не было и не может быть.
Об этом в Telegram сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких соглашений об "обмене" детьми не было и не может быть! В одном из иностранных медиа распространилась информация, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и Россией об обмене детьми. На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит, как откровенное продвижение российских нарративов", - отметил он.
Лубинец напомнил, что Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.
"В то же время, Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует в их возвращении в Россию, если они находятся на нашей территории. Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?
Поэтому еще раз подчеркиваю, эта информация не соответствует действительности. Прошу украинских и международных журналистов не распространять очередную российскую пропаганду и обращаться к официальным источникам!" - добавил омбудсмен.
Напомним, ранее, по данным СМИ, Катар сообщил о достижении соглашения с Украиной и Россией об обмене под его эгидой тринадцатью детьми, которые были перемещены из-за войны.
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- А помните, Денис Леонидович, как мы детьми дрались?
- Да не может быть, мы что, изверги какие-то, детьми драться!?