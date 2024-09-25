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Россию исключили из Ассоциации омбудсманов Средиземноморья, - Лубинец

Росію виключили з Асоціації омбудсманів Середземномор’я

Ассоциации омбудсманов Средиземноморья одобрила решение об исключении российского омбудсмена из своего состава.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсманов Средиземноморья приняли решение об исключении российского омбудсмена из своего состава", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это уже третья организация омбудсманов, которая исключила Россию: первым это сделал Международный институт омбудсманов в августе 2022 года, а в апреле 2023 года - Европейская сеть национальных защитных институтов.

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"Пока в Совете Безопасности ООН боятся даже начать процедуру исключения РФ, дружная семья омбудсманов уверенно действует. Если международные организации будут брать пример, то представители России будут изолированы и не смогут распространять свою пропаганду.

Страна-террорист не должна иметь право голоса на мировой арене", - добавил Лубинец.

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Автор: 

омбудсмен (597) Лубинец Дмитрий (464)


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Топ комментарии
+2
Судячи з того як ти захищаєш права людей в Україні, тебе б там мали повісити. І не факт що ногами униз.
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25.09.2024 20:24
+2
Так ви ж теж ухилянт. Відповім, коли ви доведете що не є ухилянтом. Час пішов.
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25.09.2024 20:29
+1
Це потужно.Чи незламно? А може iсторично?
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25.09.2024 20:25
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Судячи з того як ти захищаєш права людей в Україні, тебе б там мали повісити. І не факт що ногами униз.
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25.09.2024 20:24 Ответить
От цікаво, а що ви маєте на увазі? Це він мав припинити призов, відкрити кордони і випустити всіх ухилянтів за кордон?
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25.09.2024 20:26 Ответить
Так ви ж теж ухилянт. Відповім, коли ви доведете що не є ухилянтом. Час пішов.
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25.09.2024 20:29 Ответить
Так я ж казав, що відповім коли доведете що не є ухилянтом. А спілкуватися з ухилянтами зась... Ви ухилянтка, чи ні?)))
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25.09.2024 20:44 Ответить
Це потужно.Чи незламно? А може iсторично?
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25.09.2024 20:25 Ответить
Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Джерело:
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25.09.2024 20:25 Ответить
Порівняв бл. Коли вже цей кровавий цирк ідіотів закінчиться?
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25.09.2024 20:37 Ответить
Як вона взагалі могла там перебувати?
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25.09.2024 21:03 Ответить
Це нам дуже домпоможе у війні. А ще можна виключити з асоціації любителів світлого пива. А, може, навіть темного!!!
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25.09.2024 21:21 Ответить
 
 