Россию исключили из Ассоциации омбудсманов Средиземноморья, - Лубинец
Ассоциации омбудсманов Средиземноморья одобрила решение об исключении российского омбудсмена из своего состава.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсманов Средиземноморья приняли решение об исключении российского омбудсмена из своего состава", - говорится в сообщении.
Он отметил, что это уже третья организация омбудсманов, которая исключила Россию: первым это сделал Международный институт омбудсманов в августе 2022 года, а в апреле 2023 года - Европейская сеть национальных защитных институтов.
"Пока в Совете Безопасности ООН боятся даже начать процедуру исключения РФ, дружная семья омбудсманов уверенно действует. Если международные организации будут брать пример, то представители России будут изолированы и не смогут распространять свою пропаганду.
Страна-террорист не должна иметь право голоса на мировой арене", - добавил Лубинец.
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