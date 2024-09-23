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Представители Красного Креста в очередной раз проигнорировали встречу с семьями военнопленных и пропавших без вести, - Лубинец

Червоний Хрест

Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз не приехали на встречу с семьями украинских военнопленных, проигнорировав приглашение.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Одесской области провел встречу с семьями украинских Защитников и Защитниц, которые находятся во вражеском плену или пропали без вести. К ней присоединились более 400 человек.

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"Представители МККК в очередной раз не приехали на встречу с семьями военнопленных. На официальное наше приглашение они ответили, что "любезно" и "с пониманием" просят отнестись к этому, и что работает их региональное представительство в Одесской области. Но у родных были конкретные вопросы к представителям МККК именно на этой встрече! В частности, относительно посещения украинских военнопленных в РФ", - отмечает омбудсмен.

По словам Лубинца, на встрече звучали вопросы относительно падения самолета ИЛ-76, обращения к международным организациям.

"Отдельно семьи родных подняли тему о связи с российской стороной, передачи писем и подтверждения факта плена. Отметил, что работники нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека обмениваются письмами военнопленных", - добавил Лубинец.

Автор: 

военнопленные (1073) Красный Крест (441) Лубинец Дмитрий (462)


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Кончені нікчеми усі ці ООН, МКЧХ, МАГАТЕ та їм подібні.
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23.09.2024 15:21 Ответить
Це не їх рівень...
НЕ НА ЧАСІ.....((((
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23.09.2024 15:31 Ответить
Дійсно Хрест є проросійська агентура. На жаль....
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23.09.2024 15:47 Ответить
Такого ще не було! У часи ІІ Світової представники МКЧХ регулярно приїздили до концтаборів, у яких утримувалися військовополонені союзників. Була організована доставка продуктових та речових посилок Було листування Огрганізовано медичне забезпечення (радянські військовополонені рішенням власних правителів були цього позбавлені) Кацапи ж переплюнули нацистів... А Комітет Червоного Хреста перетворився взагалі в "беззубу" організацію - за останні ткілька десятків років лише "соплі жують"!
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23.09.2024 15:49 Ответить
Потому что в то время до МКЧХ не добрались советские чекисты
А после второй мировой чекисты добрались
И прибрали его к рукам
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23.09.2024 16:23 Ответить
Взагалі їхній офіс зарюскім кораблем в женеву чи Цюріх
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23.09.2024 15:54 Ответить
Официальное обвинение всего руководства КК в содрудничестве с террористами, выдворение из страны и запрет на вьезд.

Почему-то это до сих пор не сделано ни в Украине, ни в Израиле.
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23.09.2024 16:13 Ответить
Не надо писать громких слов по МКЧХ
Надо просто проверить счета МКЧХ
Как это сделали американцы с ТВИТТЕРОМ ИЛОНА МАСКА
И все вышло наружу
В МКЧХ залито кацапских денег по самое не хочу
А кто деньги платит - тот девушку и танцует
И Лубинец об этом знает
Впрочем, он и сам про себя никогда не сможет сказать
Что он порядочный человек
Лубинец - человек Коломойского
Этим сказано все...
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23.09.2024 16:20 Ответить
Нічого дивного. От ти, Дмитро Лубінець, постійно ігноруєш скарги на свавілля так званих "правоохоронних органів" і ухилянтів-тцкунів.
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23.09.2024 16:29 Ответить
 
 