Представители Красного Креста в очередной раз проигнорировали встречу с семьями военнопленных и пропавших без вести, - Лубинец

Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз не приехали на встречу с семьями украинских военнопленных, проигнорировав приглашение.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Одесской области провел встречу с семьями украинских Защитников и Защитниц, которые находятся во вражеском плену или пропали без вести. К ней присоединились более 400 человек.

Читайте также: Около 40% возвращенных из плена – это те, кто считался пропавшими без вести, - Лубинец

"Представители МККК в очередной раз не приехали на встречу с семьями военнопленных. На официальное наше приглашение они ответили, что "любезно" и "с пониманием" просят отнестись к этому, и что работает их региональное представительство в Одесской области. Но у родных были конкретные вопросы к представителям МККК именно на этой встрече! В частности, относительно посещения украинских военнопленных в РФ", - отмечает омбудсмен.

По словам Лубинца, на встрече звучали вопросы относительно падения самолета ИЛ-76, обращения к международным организациям.

"Отдельно семьи родных подняли тему о связи с российской стороной, передачи писем и подтверждения факта плена. Отметил, что работники нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека обмениваются письмами военнопленных", - добавил Лубинец.