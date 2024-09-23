Представители Красного Креста в очередной раз проигнорировали встречу с семьями военнопленных и пропавших без вести, - Лубинец
Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз не приехали на встречу с семьями украинских военнопленных, проигнорировав приглашение.
Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в Одесской области провел встречу с семьями украинских Защитников и Защитниц, которые находятся во вражеском плену или пропали без вести. К ней присоединились более 400 человек.
"Представители МККК в очередной раз не приехали на встречу с семьями военнопленных. На официальное наше приглашение они ответили, что "любезно" и "с пониманием" просят отнестись к этому, и что работает их региональное представительство в Одесской области. Но у родных были конкретные вопросы к представителям МККК именно на этой встрече! В частности, относительно посещения украинских военнопленных в РФ", - отмечает омбудсмен.
По словам Лубинца, на встрече звучали вопросы относительно падения самолета ИЛ-76, обращения к международным организациям.
"Отдельно семьи родных подняли тему о связи с российской стороной, передачи писем и подтверждения факта плена. Отметил, что работники нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека обмениваются письмами военнопленных", - добавил Лубинец.
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НЕ НА ЧАСІ.....((((
А после второй мировой чекисты добрались
И прибрали его к рукам
Почему-то это до сих пор не сделано ни в Украине, ни в Израиле.
Надо просто проверить счета МКЧХ
Как это сделали американцы с ТВИТТЕРОМ ИЛОНА МАСКА
И все вышло наружу
В МКЧХ залито кацапских денег по самое не хочу
А кто деньги платит - тот девушку и танцует
И Лубинец об этом знает
Впрочем, он и сам про себя никогда не сможет сказать
Что он порядочный человек
Лубинец - человек Коломойского
Этим сказано все...