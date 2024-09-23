УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини
1 643 9
військовополонені (857) Червоний Хрест (399) Лубінець Дмитро (554)

Представники Червоного Хреста вкотре проігнорували зустріч із родинами військовополонених і зниклих безвісти, - Лубінець

Червоний Хрест

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вкотре не приїхали на зустріч з родинами українських військовополонених, проігнорувавши запрошення.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що на Одещині провів зустріч із родинами українських Захисників і Захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. До неї долучилися понад 400 осіб.

Також читайте: Близько 40% повернутих з полону – це ті, хто вважалися зниклими безвісти, - Лубінець

"Представники МКЧХ вкотре не приїхали на зустріч з родинами військовополонених. На офіційне наше запрошення вони відповіли, що "любʼязно" та "з розумінням" просять поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області. Але у рідних були конкретні питання для представників МКЧХ саме на цій зустрічі! Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ", - наголошує омбудсмен.

За словами Лубінця, на зустрічі звучали питання щодо падіння літака ІЛ-76, звернення до міжнародних організацій.

"Окремо родини рідних порушили тему щодо зв'язку з російською стороною, передачі листів та підтвердження факту полону. Наголосив, що працівники нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини обмінюються листами військовополонених", - додав Лубінець.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончені нікчеми усі ці ООН, МКЧХ, МАГАТЕ та їм подібні.
показати весь коментар
23.09.2024 15:21 Відповісти
Це не їх рівень...
НЕ НА ЧАСІ.....((((
показати весь коментар
23.09.2024 15:31 Відповісти
Дійсно Хрест є проросійська агентура. На жаль....
показати весь коментар
23.09.2024 15:47 Відповісти
Такого ще не було! У часи ІІ Світової представники МКЧХ регулярно приїздили до концтаборів, у яких утримувалися військовополонені союзників. Була організована доставка продуктових та речових посилок Було листування Огрганізовано медичне забезпечення (радянські військовополонені рішенням власних правителів були цього позбавлені) Кацапи ж переплюнули нацистів... А Комітет Червоного Хреста перетворився взагалі в "беззубу" організацію - за останні ткілька десятків років лише "соплі жують"!
показати весь коментар
23.09.2024 15:49 Відповісти
Потому что в то время до МКЧХ не добрались советские чекисты
А после второй мировой чекисты добрались
И прибрали его к рукам
показати весь коментар
23.09.2024 16:23 Відповісти
Взагалі їхній офіс зарюскім кораблем в женеву чи Цюріх
показати весь коментар
23.09.2024 15:54 Відповісти
Официальное обвинение всего руководства КК в содрудничестве с террористами, выдворение из страны и запрет на вьезд.

Почему-то это до сих пор не сделано ни в Украине, ни в Израиле.
показати весь коментар
23.09.2024 16:13 Відповісти
Не надо писать громких слов по МКЧХ
Надо просто проверить счета МКЧХ
Как это сделали американцы с ТВИТТЕРОМ ИЛОНА МАСКА
И все вышло наружу
В МКЧХ залито кацапских денег по самое не хочу
А кто деньги платит - тот девушку и танцует
И Лубинец об этом знает
Впрочем, он и сам про себя никогда не сможет сказать
Что он порядочный человек
Лубинец - человек Коломойского
Этим сказано все...
показати весь коментар
23.09.2024 16:20 Відповісти
Нічого дивного. От ти, Дмитро Лубінець, постійно ігноруєш скарги на свавілля так званих "правоохоронних органів" і ухилянтів-тцкунів.
показати весь коментар
23.09.2024 16:29 Відповісти
 
 