Близько 40% повернутих з полону – це ті, хто вважалися зниклими безвісти, - Лубінець
Близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів велику зустріч з рідними військовополонених та зниклих безвісти Захисників України. Близько три сотні рідних прийшли почути відповіді на свої запитання. На них також відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення МОУ, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, ГШ ЗСУ", - повідомив Лубінець.
Деталі зустрічі
Посадовці надали відповіді на питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.
"Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти. Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ", - зазначив омбудсмен.
"Ми щоденно докладаємо всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну! Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право", - наголосив Лубінець.
Нагадаємо, 13 і 14 вересня відбулися обміни полоненими між Україною та Росією. Загалом додому повернулися 152 людини.
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