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Близько 40% повернутих з полону – це ті, хто вважалися зниклими безвісти, - Лубінець

Частина повернутих з полону - значилися зниклими безвісти

Близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів велику зустріч з рідними військовополонених та зниклих безвісти Захисників України. Близько три сотні рідних прийшли почути відповіді на свої запитання. На них також відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення МОУ, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, ГШ ЗСУ", - повідомив Лубінець.

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Деталі зустрічі

Посадовці надали відповіді на питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.

"Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти. Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ", - зазначив омбудсмен.

"Ми щоденно докладаємо всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну! Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 13 і 14 вересня відбулися обміни полоненими між Україною та Росією. Загалом додому повернулися 152 людини.

Автор: 

військовополонені (936) зниклий безвісти (204) Лубінець Дмитро (593)


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лубинець- непотріб безхребетна.. пусте місце
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17.09.2024 19:14 Відповісти
+100500 самый лучший, полный комментарий. Краткость - сестра мать таланта.
Двумя словами, и все ясно.
"И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция
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17.09.2024 19:17 Відповісти
Кацапе через таких як ти гнид ,що кликали путіна загинув мій син і його вбили у спину в даунбасі саме такі як ти гниди
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17.09.2024 19:22 Відповісти
Примите мои соболезнования. Нескромный вопрос, если не секрет?
За кого в 19-Ом голосовали?
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17.09.2024 19:35 Відповісти
Виявляється безвісти зниклих на 40відсотків менше, тобто 100
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17.09.2024 20:05 Відповісти
Якщо вважали зниклими безвісти, то як їх включили в запит на обмін? Дуже сумніваюсь, що москалі по добрій волі надають списки полонених.
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17.09.2024 22:38 Відповісти
 
 