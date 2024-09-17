Около 40% возвращенных из плена – это те, кто считался пропавшими без вести, - Лубинец

Около 40% возвращенных из плена - это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел большую встречу с родными военнопленных и пропавших без вести защитников Украины. Около трех сотен родных пришли услышать ответы на свои вопросы. На них также отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения МОУ, Нацполиции, МВД, Офиса Генпрокурора, ГШ ВСУ", - сообщил Лубинец.

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Детали встречи

Чиновники дали ответы на вопросы о репатриации тел, взаимодействии госструктур относительно ДНК-экспертиз и выплаты для семей погибших защитников.

"Родственники интересовались особенностями поиска пропавших без вести. Подчеркнул, что для нас нет юридического различия между ними и теми, кто имеет статус военнопленных: около 40% возвращенных из плена - это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК", - отметил омбудсмен.

"Мы ежедневно прилагаем все усилия, чтобы вернуть каждого и каждую! Не забывайте, что агрессор нарушает законы и обычаи войны, Женевские конвенции и международное гуманитарное право", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, 13 и 14 сентября состоялись обмены пленными между Украиной и Россией. Всего домой вернулись 152 человека.