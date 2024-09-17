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Около 40% возвращенных из плена – это те, кто считался пропавшими без вести, - Лубинец

Частина повернутих з полону - значилися зниклими безвісти

Около 40% возвращенных из плена - это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел большую встречу с родными военнопленных и пропавших без вести защитников Украины. Около трех сотен родных пришли услышать ответы на свои вопросы. На них также отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения МОУ, Нацполиции, МВД, Офиса Генпрокурора, ГШ ВСУ", - сообщил Лубинец.

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Детали встречи

Чиновники дали ответы на вопросы о репатриации тел, взаимодействии госструктур относительно ДНК-экспертиз и выплаты для семей погибших защитников.

"Родственники интересовались особенностями поиска пропавших без вести. Подчеркнул, что для нас нет юридического различия между ними и теми, кто имеет статус военнопленных: около 40% возвращенных из плена - это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК", - отметил омбудсмен.

"Мы ежедневно прилагаем все усилия, чтобы вернуть каждого и каждую! Не забывайте, что агрессор нарушает законы и обычаи войны, Женевские конвенции и международное гуманитарное право", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, 13 и 14 сентября состоялись обмены пленными между Украиной и Россией. Всего домой вернулись 152 человека.

Автор: 

военнопленные (1070) пропавший без вести (154) Лубинец Дмитрий (459)


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лубинець- непотріб безхребетна.. пусте місце
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17.09.2024 19:14 Ответить
+100500 самый лучший, полный комментарий. Краткость - сестра мать таланта.
Двумя словами, и все ясно.
"И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция
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17.09.2024 19:17 Ответить
Кацапе через таких як ти гнид ,що кликали путіна загинув мій син і його вбили у спину в даунбасі саме такі як ти гниди
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17.09.2024 19:22 Ответить
Примите мои соболезнования. Нескромный вопрос, если не секрет?
За кого в 19-Ом голосовали?
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17.09.2024 19:35 Ответить
Виявляється безвісти зниклих на 40відсотків менше, тобто 100
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17.09.2024 20:05 Ответить
Якщо вважали зниклими безвісти, то як їх включили в запит на обмін? Дуже сумніваюсь, що москалі по добрій волі надають списки полонених.
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17.09.2024 22:38 Ответить
 
 